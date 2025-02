Ottimizzare le potenzialità di cellulari e tablet per le scommesse sportive online: tra app e tecnologie

Dando uno sguardo in generale alla società, si sta avendo una grossa trasformazione dal punto di vista sia della digitalizzazione che della tecnologia. Ne è un esempio pratico l'ambito delle scommesse sportive, che ha vissuto una vera e propria rivoluzione dovuta soprattutto alla diffusione di smartphone e tablet. Le piattaforme di scommesse online già esistevano anche prima del 2015 e così gli smartphone. Quello che ha decretato un grosso sviluppo è stata la diffusione delle applicazioni a esse collegate dal 2015 al 2018. Questo triennio ha modificato il costume degli italiani che dalla ricevitoria si è spostato all'online, facilitati dal fatto di essere molto più comodi al cellulare. Vediamo come scegliere con criterio l'applicazione giusta.

I vantaggi delle applicazioni di scommesse online

L'italiano è da sempre appassionato di scommesse sportive e soprattutto se riguarda l'ambito del calcio dove, fino a oggi, si sono avute la maggior parte delle scommesse. Non cambia la passione per le scommesse, cambia solo la metodologia. Infatti, le recenti statistiche dimostrano come sia in crescita il fenomeno di scegliere le applicazioni come mezzo principale. Tutto questo grazie al fatto che questi strumenti sono stati creati nel triennio sopraccitato e sono caratterizzati da fluidità, intuitività e sicurezza per gli utenti.

Domandando agli utenti quali siano stati i vantaggi che queste applicazioni hanno portato nell'ambito delle scommesse è emerso che uno dei più apprezzati sia la comodità e l'accessibilità. Si può scommettere sia che ci si trovi al lavoro, a casa e in viaggio, senza problemi di dover trovare una ricevitoria e senza dover stare agli orari della location fisica, perché lo si può fare 24 ore su 24. Inoltre, queste applicazioni hanno delle tecnologie tali che permettono di avere aggiornamenti costanti sulle quote, i risultati e le statistiche dell'evento di interesse.

Le applicazioni sono in continua evoluzione e tendono a essere tecnologicamente sempre all'avanguardia per cui, oggigiorno, si hanno anche funzionalità avanzate come la possibilità delle scommesse live, che prendono. Si sono sviluppate nella nicchia emergente degli eSport, dove si partecipa all'evento legato a un videogioco e si può appunto piazzare la scommessa durante lo svolgimento della gara. Oggi questo è fattibile anche con gli eventi più classici. Spesso menzionato dagli utenti di questa applicazione è il fatto che possono fruire di eventi sportivi che differentemente sarebbero più difficili da raggiungere, quindi eventi di tipo internazionale legati anche ad altri sport quali per esempio il crescente interesse per il tennis. Ci sono anche altri settori molto gettonati: la MotoGP, la Formula 1 e altrettanto i tour ciclistici seguiti da un target più grande.

Come scegliere l’applicazione per le scommesse sportive

Ci sono numerose app oggi sul mercato: di fronte a tanta scelta c'è quasi la difficoltà di trovare la soluzione giusta. Bisogna tenere in considerazione alcuni aspetti per vedere quale sia l'applicazione più adatta alle proprie esigenze. Prima di tutto si parte dalla sicurezza sia che si scelga applicazioni sotto il controllo dell’AMD o alternative ai siti AAMS per scommettere online, è utile verificare che l'applicazione abbia una licenza regolare. Secondariamente se ne deve valutare l'usabilità e il design: un'applicazione che sia stata progettata a dovere deve avere come caratteristiche principali il fatto di essere intuitiva e facile da navigare, anche per persone che non siano particolarmente avvezze all'ambito digitale.

Una volta che una particolare app scelta sia facile da gestire, potrebbe essere un'opzione interessante. Inoltre è meglio scegliere un'applicazione che possa offrire una vasta gamma di sport e mercati di scommessa: partendo dal classico calcio deve avere anche discipline meno comuni. Questo è segno di qualità e interesse da parte dell'applicazione di fornire un servizio completo all'utente.

Come ben sappiamo la tecnologia è in continua evoluzione, per cui quello che abbiamo oggi sulle applicazioni sarà migliorato dalle funzionalità date della tecnologia stessa. Una fra tante l'introduzione dell'intelligenza artificiale, che permetterà di avere dei pronostici di dati statistici sempre più precisi e che vanno in aiuto a chi fa scommesse, in maniera da seguire una vera e propria strategia. Tutto questo implica il fatto che le piattaforme siano quindi aperte agli aggiornamenti e di conseguenza la regolamentazione italiana sia più flessibile.