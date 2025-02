Oppo Find N5 e OnePlus Open 2: I nuovi foldable senza pieghe

I futuri smartphone pieghevoli Oppo Find N5 e OnePlus Open 2 si preannunciano come i modelli più sottili sul mercato. Recenti teaser rivelano che potrebbero superare rivali come il Samsung Galaxy Z Fold, grazie a uno schermo che elimina il fastidioso segno di piega. Queste novità potrebbero sovvertire le aspettative degli utenti riguardo ai dispositivi pieghevoli.

Un design rivoluzionario

Il co-fondatore di OnePlus e Chief Product Officer di Oppo, Pete Lau, ha mostrato in un post su X il display del nuovo OnePlus Open 2. L'immagine svela la somiglianza tra il dispositivo Oppo e un concorrente che ricorda molto il Samsung Galaxy Z Fold 6, lanciato solo un mese fa. La notizia ha suscitato un atteso dibattito riguardo al design e alle capacità di questi nuovi telefoni pieghevoli.

A differenza di precedenti teaser che mettevano in evidenza il profilo ultra-sottile, questa volta i riflettori sono puntati sulla piega dello schermo. La didascalia di Lau, “Nessuna piega rilevata”, ha catturato l’attenzione, facendo sorgere interrogativi sull'effettiva presenza di un segno e la sua visibilità. Sebbene si possa notare una leggera piega, molti sostengono che sia sicuramente meno evidente rispetto ai modelli attualmente in commercio. Sarà importante testare il OnePlus Open 2 al momento del lancio, dato che si prevede per fine mese, per scoprire se questa leggera piega si intensificherà nel tempo.

Caratteristiche tecniche all'avanguardia

Relativamente alle specifiche tecniche, il OnePlus Open 2 promette notevoli miglioramenti rispetto al suo predecessore. Si stima che il nuovo modello avrà un display interno di ben 8 pollici, rispetto ai 7.82 pollici del OnePlus Open. Questo è un aggiornamento significativo che posizionerebbe il OnePlus Open 2 in una competitiva posizione rispetto al Galaxy Z Fold 6, il quale presenta un display di 7.6 pollici.

In aggiunta, il dispositivo beneficerà di un chipset Snapdragon 8 Gen 4, una fotocamera principale da 50 MP e la certificazione IP per la resistenza all'acqua, caratteristiche che rendono il telefono attraente sia per gli utenti quotidiani che per i professionisti. Il ritorno dello slider di avviso classico di OnePlus è un altro punto a favore per gli amanti del marchio. L'incredibile batteria da 6,000 mAh completa il quadro, offrendo un'ottima capacità energetica nonostante il design pieghevole che di solito limita lo spazio interno.

Data di lancio e aspettative

Ci si aspetta che l'Oppo Find N5 venga lanciato tra il 19 e il 20 febbraio, anche se la data esatta deve ancora essere confermata. Il lancio globale, che in alcune aree porterà il nome di OnePlus Open 2, è previsto per la seconda metà del 2025. La community degli appassionati e dei recensori è in trepidante attesa, vista la crescente competizione nel settore dei dispositivi pieghevoli.

Il successo di questi due modelli potrebbe segnare un punto di svolta nel mercato, soprattutto per come potrebbero cambiare l'approccio degli utenti nei confronti della tecnologia pieghevole. Con caratteristiche avanzate, un design innovativo e una prestazione al top, Oppo e OnePlus si preparano a conquistare il pubblico, elevando gli standard del settore.