OpenAI lancia Sora: la nuova generazione di video basati su intelligenza artificiale non è ancora disponibile in Italia

L'annuncio di OpenAI riguardo il lancio di Sora segna un'importante evoluzione nel campo della generazione video tramite intelligenza artificiale. Dopo un'attesa di quasi dieci mesi, l'azienda ha reso disponibile questa innovativa tecnologia, anche se con alcune restrizioni significative, tra cui l'assenza di accesso per gli utenti italiani e un costo associato all’utilizzo. Questo strumento promette di rivoluzionare la narrazione video, consentendo agli utenti di creare contenuti visivi in modo semplice e veloce, ma presenta anche delle limitazioni e delle preoccupazioni legate a diritti d'autore e autenticità.

Caratteristiche principali di Sora

Sora si presenta come uno degli strumenti innovativi nel panorama della generazione video text-to-video, un aiuto per creativi, designer e registi. La principale caratteristica di Sora è la sua capacità di generare video a partire da semplici input testuali, facilitando la creazione di filmati dinamici. In aggiunta, Sora permette l'animazione di immagini statiche, aprendo così a diverse possibilità artistiche. Gli utenti possono realizzare video complessi, integrando vari argomenti e dinamiche, il che rende questo strumento particolarmente versatile per esplorare la creatività.

Durante il lancio, OpenAI ha introdotto Sora Turbo, una versione migliorata e significativamente più veloce rispetto alla precedente. Questa ottimizzazione permette di generare video Full HD di massimo 20 secondi, sia in orientamento verticale che orizzontale. Il nuovo sistema consente agli utenti di partire da zero con le proprie idee o di remixare contenuti già esistenti. La nuova interfaccia di utilizzo include uno storyboard, dove si possono combinare diversi input e specificare vari comandi per ogni fotogramma, facilitando ulteriormente il processo creativo.

Limitazioni e problematiche di utilizzo

Nonostante le promesse, Sora presenta alcuni limiti significativi. Ad esempio, attualmente ha difficoltà nel riprodurre in modo realistico la fisica di oggetti e scene, portando a situazioni in cui elementi video possono apparire incoerenti. Questo è risultato in oggetti che scompaiono o vengono attraversati, creando un gap tra le aspettative e la realtà delle capacità attuali del software.

Inoltre, Sora adotta rigide politiche di copyright. L'intelligenza artificiale rifiuta esplicitamente di elaborare input relativi a figure pubbliche e personaggi protetti, per evitare problemi legati al diritto d'autore. Questo approccio, sebbene preventivo, limita le possibilità creative degli utenti, evidenziando la necessità di mantenere un equilibrio tra innovazione tecnologica e rispetto delle normative vigenti.

OpenAI, nel comunicato di lancio, ha riconosciuto le carenze attuali della piattaforma, sottolineando che ci sono ancora miglioramenti da apportare sia in termini di velocità che di capacità tecniche di Sora. Anche la presenza di contenuti sensibili, come deepfake o materiale inappropriato, è osservata con attenzione, e l'azienda sta attuando delle misure per minimizzare i rischi legati a questi fenomeni.

Accesso e disponibilità di Sora

Sora è accessibile attraverso il sito ufficiale e richiede un abbonamento a ChatGPT Plus o Pro. Il piano base, che costa 20 dollari al mese, offre l'accesso a Sora con alcune limitazioni, come la possibilità di generare massimo 50 video al mese in risoluzione 480p. Coloro che si abbonano al piano Pro, a 200 dollari mensili, possono godere di un uso aumentato, con risoluzioni e durate video maggiori.

Nonostante l'attesa, Sora non è attualmente disponibile in Italia, né in altri paesi europei come Francia, Germania, Spagna e Portogallo. OpenAI ha annunciato che ulteriori piani e opzioni di abbonamento saranno introdotti all'inizio del prossimo anno, con l'obiettivo di espandere la disponibilità e l'accesso alla piattaforma.

L'innovazione portata da Sora potrebbe rappresentare un punto di svolta nella creazione di contenuti video, ma è fondamentale per gli utenti considerare attentamente le limitazioni e le dinamiche normative attuali nel settore. Con il continuo sviluppo, Sora potrà evolversi ulteriormente e rispondere alle sfide che si presentano, ampliando le opportunità per creatori e artisti in tutto il mondo.