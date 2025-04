OpenAI lancia la libreria immagini su ChatGPT: facilità d’uso e accesso veloce

OpenAI ha annunciato l’introduzione di una libreria di immagini all’interno di ChatGPT, una mossa strategica per semplificare l’accesso alle immagini generate dall’intelligenza artificiale. Questo aggiornamento è disponibile per tutti gli utenti, tra cui quelli del piano gratuito, Plus e Pro, sia su dispositivi mobili che su web. La novità ha già suscitato grande interesse tra i fan della creatività digitale e degli strumenti AI.

La nuova libreria di immagini di ChatGPT

La nuova funzionalità è stata presentata in un breve video promozionale da OpenAI, dove si evidenzia la sua operatività. All’interno della barra laterale di ChatGPT, gli utenti possono ora trovare una sezione chiamata “Libreria”, che consente di accedere rapidamente a tutte le immagini create in precedenza. Cliccando su questa sezione, gli utenti vengono accolti da una griglia visiva che racchiude tutte le loro creazioni, rendendo la navigazione estremamente intuitiva e fluida.

In aggiunta, nel video si intravede anche un pulsante situato in basso allo schermo, progettato per facilitare la creazione di nuove immagini direttamente dall’interfaccia. Questa opzione rappresenta un notevole passo avanti per coloro che usano frequentemente ChatGPT per generare contenuti visivi. La possibilità di accedere in modo immediato alle immagini precedenti rende l’intera esperienza più efficiente e piacevole.

Disponibilità e funzionalità pratiche

Al momento, la libreria è già visibile nell’app iOS di ChatGPT. Secondo quanto riportato, gli utenti possono utilizzare la funzione esattamente come mostrato nel video dimostrativo di OpenAI. Tuttavia, per quanto riguarda la versione web, alcune persone potrebbero non averla ancora ricevuta; è previsto che venga rilasciata a livello globale nel prossimo futuro, a beneficio di tutti gli utenti che utilizzano ChatGPT da varie piattaforme.

Questa funzionalità risulta particolarmente interessante per chi si impegna nella creazione di numerose immagini, sia per scopi professionali che per hobby. Che si tratti di arte ispirata a Studio Ghibli o di creazioni più semplici, avere una libreria centralizzata per le proprie opere è un decisivo vantaggio. Gli utenti possono così rivedere le loro creazioni e attingere a ispirazioni precedenti con facilità e comodità.

Implicazioni per utenti e creativi

L’introduzione della libreria di immagini potrebbe rappresentare un cambiamento significativo per molti utenti di ChatGPT, specialmente per quelli che utilizzano il software non solo come strumento di scrittura, ma anche come piattaforma di espressione artistica. La possibilità di archiviare e organizzare le immagini in un’unica sezione rende l’intero processo creativo più snodato, consentendo agli utenti di perdere meno tempo nella ricerca delle loro creazioni passate.

In conclusione, la nuova libreria di immagini di ChatGPT si preannuncia come una risorsa preziosa per chi desidera sfruttare appieno le potenzialità dell’intelligenza artificiale in ambito creativo. Con questa innovazione, OpenAI continua a dimostrare il suo impegno nell’ottimizzare l’esperienza utente, rendendo il processo creativo più accessibile e dinamico per tutti.