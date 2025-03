One UI 7: La beta di Samsung rende i dispositivi pieghevoli ancora più potenti

Con l'arrivo della beta di One UI 7, Samsung si prepara a offrire ai propri utenti un'anteprima delle innovazioni che arriveranno sui dispositivi Galaxy, in particolare sui modelli pieghevoli come il Galaxy Z Fold 6 e il Galaxy Z Flip 6. Questa nuova versione dell'interfaccia, basata su Android 15, promette di introdurre funzionalità avanzate, anche se il rilascio ufficiale della versione stabile è ancora lontano. Concentrandosi sulle novità connesse a questa beta, vediamo quali sono i miglioramenti in arrivo.

Novità nella beta di One UI 7

Il programma beta di One UI 7 sta attualmente facendo capolino solo in alcuni paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Corea del Sud e India. Gli utenti in queste regioni possono già sperimentare nuove funzionalità e miglioramenti, un'esperienza attesa a lungo da molti possessori di smartphone Samsung. Tra le principali novità c'è un sistema di intelligenza artificiale che offre capacità multimodali, in grado di elaborare non solo testo, ma anche immagini e suoni.

Una delle funzioni che cattura l'attenzione è lo strumento di scrittura assistita dall'IA, progettato per aiutare gli utenti a perfezionare i propri testi. Questo strumento non solo corregge la grammatica e modifica il tono, ma può anche riassumere o generare contenuti ex novo. Inoltre, una nuova funzionalità di trascrizione delle chiamate all'interno dell'app Samsung Phone permetterà di rivedere le conversazioni in forma testuale, un'ottima risorsa per chi desidera tenere traccia di dettagli importanti.

Ristrutturazione dell'interfaccia e personalizzazione

Un altro punto di forza di questa beta è la rinnovata interfaccia utente, che propone un'estetica più raffinata. È stato prestato particolare attenzione a dettagli come animazioni più morbide, nuove icone e layout migliorati per i widget. Gli utenti possono personalizzare ulteriormente la propria screen Home, modificando le dimensioni delle icone, delle etichette testuali e della grandezza delle cartelle, rendendo così l'accesso alle applicazioni più semplice e diretto.

In aggiunta, miglioramenti significativi sono stati introdotti anche nella schermata di blocco e nell'Always On Display. Tra le novità c'è il "Now Bar", una funzione che consente di accedere rapidamente a attività in corso, come i controlli multimediali, i timer e i dati di Samsung Health. La ristrutturazione del pannello rapido ha portato a una divisione tra le notifiche e le impostazioni rapide, per un'esperienza d'uso più fluida.

Aggiornamenti alle funzionalità fotografiche e di editing

Per gli appassionati di fotografia, One UI 7 presenta significativi miglioramenti all'esperienza della fotocamera. La disposizione dei comandi è stata riorganizzata per facilitare l'accesso alle funzionalità, mentre i controlli di zoom sono stati perfezionati per consentire regolazioni più precise. Inoltre, gli utenti possono ora salvare le impostazioni di esposizione per ciascun modo di scatto, garantendo maggiore coerenza nelle immagini catturate.

Per quanto riguarda il Pro video mode, è stata introdotta una funzione di zoom più fluida e controlli migliorati per il microfono, ideali per chi si cimenta nella creazione di contenuti video. Non manca poi la sezione Gallery, dove gli utenti possono divertirsi a modificare collage, applicare effetti di movimento alle foto e utilizzare nuovi strumenti di editing video, tra cui le opzioni di annullamento e ripristino.

Queste innovazioni, attese da tempo, riflettono l'impegno di Samsung nel continuare a evolvere la propria offerta, con l'obiettivo di arricchire ulteriormente l'esperienza utente sui propri dispositivi.