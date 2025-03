Nvidia lancia il DGX Spark e la DGX Station: supercomputer personali per l’intelligenza artificiale

Recentemente, durante la conferenza GTC, Nvidia ha presentato due nuove soluzioni per il calcolo ad alte prestazioni nel campo dell’intelligenza artificiale: il DGX Spark e la DGX Station. Questi supercomputer personali sono progettati per consentire agli utenti di lavorare su modelli di AI di grandi dimensioni, sia in modalità online che offline. Con un focus crescente sulla potenza di calcolo per la ricerca e lo sviluppo dell’AI, queste novità promettono di rivoluzionare il modo in cui i professionisti e gli studenti interagiscono con i dati.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di notizie personalizzato

DGX Spark: il supercomputer ai tuoi piedi

Il DGX Spark è stato ribattezzato rispetto al precedente nome “Digits” rivelato al CES e si propone come un supercomputer dalle dimensioni compatte, simile a un Mac Mini, dal costo di circa 3.000 dollari. Questo dispositivo è commercializzato come il “più piccolo supercomputer AI del mondo”, ma non lascia nulla a desiderare in termini di prestazioni. Equipaggiato con il GB10 Blackwell Superchip di Nvidia, il DGX Spark è dotato di una GPU con i più recenti Tensor Cores di quinta generazione e supporto FP4. Queste specifiche gli consentono di eseguire fino a 1.000 trilioni di operazioni al secondo , un dato impressionante che eleverà notevolmente le capacità di fine-tuning e inferenza sui modelli AI.

Il supercomputer offre anche 128GB di memoria unificata, con la possibilità di avere fino a 4TB di archiviazione SSD NVMe, rendendolo ideale per un’ampia gamma di applicazioni AI. Grazie alle sue dimensioni contenute e alle alte prestazioni, il DGX Spark è pensato non solo per i professionisti in ambito tecnologico ma anche per studenti e ricercatori che desiderano esplorare nuovi orizzonti nel campo dell’intelligenza artificiale.

DGX Station: potenza e prestazioni elevate

Dall’altro lato, la DGX Station si presenta come una soluzione più robusta, mirata a sviluppatori di AI professionisti, ricercatori e data scientists. Anche se non è ancora disponibile un prezzo ufficiale, il sistema è progettato per supportare i carichi di lavoro più impegnativi e includerà il nuovo GB300 Blackwell Ultra, un superchip desktop che offre prestazioni da 20 petaflops e ben 784GB di memoria di sistema unificata. Queste caratteristiche rendono la DGX Station un’opzione attraente per chi necessita di potenza computazionale per lavorare su modelli di intelligenza artificiale di grandi dimensioni.

Grazie alla sua architettura elaborata, la DGX Station è ideale per la prototipazione e la messa a punto di big data e AI, garantendo risultati rapidi e precisi per progetti complessi. Con questa offerta, Nvidia si posiziona come leader nel settore dei supercomputer, mirando ai segmenti di mercato dell’educazione e della ricerca.

Collaborazioni e disponibilità

Nvidia ha annunciato che le sue soluzioni DGX verranno sviluppate anche in collaborazione con diverse aziende partner. Marchi noti come Asus, Dell, HP, Boxx, Lambda e Supermicro realizzeranno versioni personalizzate della DGX Station, con un lancio previsto a breve. La versione Spark sarà invece prodotta da Asus, Dell, HP e Lenovo, e è già possibile prenotarla sul sito di Nvidia, con consegne programmate per l’estate di quest’anno.

Nonostante la forte posizione di Nvidia nel mercato, altre aziende stanno competendo nel settore delle GPU con memoria unificata per modelli locali di AI. AMD, per esempio, offre il Ryzen AI Max+ “Strix Halo,” e HP sta integrando la versione da 128GB in un laptop, mentre Framework ha sviluppato un desktop dal costo di 2.000 dollari con simili caratteristiche. Queste nuove soluzioni evidenziano la crescente richiesta di prestazioni elevate nel campo della tecnologia AI, confermando un crescente interesse per le applicazioni pratiche e commerciali.