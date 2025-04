Nvidia in difficoltà: problemi per gli utenti delle sue schede grafiche

Negli ultimi quattro mesi, i possessori di schede grafiche Nvidia hanno affrontato una serie di disguidi legati ai driver, rendendo la loro esperienza di utilizzo alquanto frustrante. A partire dal rilascio dei driver per le schede RTX 50-series nel gennaio 2025, gli utenti hanno segnalato problemi di schermate nere, crash nei giochi e instabilità generale sia per le schede grafiche nuove che per quelle già in uso. Anche ora, con l’introduzione di un nuovo hotfix, sembra che le problematiche continuino a suonare come una campana per Nvidia nel mondo dei driver GPU.

Il percorso accidentato dei driver Nvidia

Dopo il lancio iniziale dei driver per RTX 50-series, molte segnalazioni sono arrivate dalle comunità online, in particolare da Reddit e dai forum di supporto Nvidia. Gli utenti lamentano vari problemi, a tal punto che molti di essi hanno optato per il downgrade al driver di dicembre 566.36, che appariva più stabile e privo di bug. Tuttavia, coloro che hanno avuto la fortuna di ottenere una delle nuove schede grafiche non potevano farlo, poiché i driver più vecchi non supportano le RTX 50-series, lasciando i clienti nelle mani di Nvidia in attesa di soluzioni.

Per tentare di rimediare alla situazione, Nvidia ha iniziato a lanciare una serie di aggiornamenti, compreso il recente driver 576.02, il quale sembrava promettere diverse correzioni importanti relative ai bug e ai problemi di crash. Tuttavia, i feedback non sono stati positivi per tutti: diversi utenti hanno notato problemi con le utility di monitoraggio, che non riportavano correttamente le temperature delle GPU dopo l’installazione del driver 576.02.

L’aggiornamento del hotfix e le sue implicazioni

In risposta alle continue lagnanze, Nvidia ha rilasciato un hotfix, il 576.15, che include correzioni per i problemi di clock delle GPU idle più bassi per gli utenti delle RTX 50-series e cerca di affrontare il flickering che alcune persone hanno notato in specifici giochi dopo l’aggiornamento al driver precedente. Per chi utilizza queste schede grafiche o imposta il PC in modalità sleep, viene fortemente consigliato di installare questo aggiornamento, specialmente se si fa uso di software come Afterburner per controllare la curva della ventola basata sulle temperature della GPU.

Tuttavia, nonostante questo hotfix scaturito da necessità urgenti, i residenti dei forum Nvidia continuano a segnalare crash nei giochi, problemi di performance e stuttering in titoli specifici quando G-Sync è attivato. Per ora, Nvidia sta monitorando almeno 15 problematiche aperte col driver 576.02, sperando di risolverle con il prossimo rilascio ufficiale.

Un’epidemia di hotfix inusuale

Negli ultimi due mesi, Nvidia ha emesso ben quattro driver hotfix, un numero inusuale considerando che, in generale, la stabilità dei driver Nvidia è stata reputata superiore rispetto alla concorrenza di AMD e Intel, soprattutto in termini di compatibilità di gioco e performance senza crash. La moltitudine di hotfix suggerisce che, mentre l’azienda ha una lunga storia di prestazioni solide nel mercato, l’uscita delle nuove RTX 50-series potrebbe aver messo a nudo delle debolezze nel sistema attuale di gestione dei driver, lasciando gli utenti in attesa di un rimedio definitivo.