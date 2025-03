Nuovo aggiornamento per melonDS: supporto fino a 8x per dispositivi Android

L'emulazione del Nintendo DS su Android ha recentemente subito una trasformazione con l'uscita della versione 1.10 di melonDS, un aggiornamento che offre nuove funzionalità e potenziamenti per gli utenti. Avendo un migliorato supporto per i cheat e l'8x upscaling, gli appassionati di giochi retro possono ora godere di un'esperienza di gioco rinnovata e ottimizzata sui loro dispositivi mobile.

Novità dell'aggiornamento 1.10

L'aggiornamento alla versione 1.10 di melonDS introduce un renderer OpenGL, capace di effettuare upscaling fino a 8 volte su dispositivi compatibili. Questo significa che i giochi Nintendo DS possono ora apparire visivamente migliori e più dettagliati, offrendo un'esperienza visiva fresca su smartphone e tablet da gioco di alta gamma. Sebbene il supporto per Vulkan non sia ancora disponibile, le migliorie apportate dal nuovo renderer rappresentano un notevole passo avanti per gli amanti dell'emulazione.

Altre funzionalità interessanti introdotte in questo aggiornamento includono l'espansione della memoria attraverso lo slot GBA, che offre ai giocatori la possibilità di esplorare nuove dimensioni nei loro giochi preferiti. Anche il supporto per i cheat è stato notevolmente potenziato, permettendo agli utenti di utilizzare codici in modo più efficiente e intuitivo. Infine, il miglioramento del supporto per dispositivi pieghevoli renderà l'emulazione più fluida e accessibile su una vasta gamma di dispositivi.

Progetti futuri: multiplayer locale

Il mondo dell'emulazione è in continuo sviluppo e Rafael V. Caetano, lo sviluppatore dietro melonDS, ha in programma di aggiungere il supporto per il multiplayer locale. Questa caratteristica, che è stata integrata nella versione desktop di melonDS lo scorso novembre, rappresenterebbe un notevole avanzamento per gli utenti Android. Attualmente, lo sviluppo di questa funzione è una priorità per Caetano, in quanto cerca di portare il porting Android a una parità funzionale con la versione desktop.

L'implementazione del multiplayer locale potrebbe trasformare radicalmente l'esperienza di gioco, consentendo ai giocatori di sfidarsi direttamente anche da dispositivi diversi. La creazione di una funzione così attesa potrebbe attrarre un numero crescente di utenti, superando le limitazioni di emulazione esistenti.

Disponibilità e download

L'ultimo aggiornamento di melonDS è attualmente disponibile su GitHub, con una versione per il Play Store che dovrebbe essere rilasciata nei prossimi giorni. I giocatori interessati possono quindi accedere all'ultima versione e iniziare a testare le nuove funzionalità immediatamente. Il progresso nel campo dell'emulazione porta nuove speranze e opportunità per gli appassionati di videogiochi vintage, rendendo melonDS una validissima alternativa alle opzioni tradizionali come DraStic, recentemente rimossa dal Play Store.

L'innovazione continua non solo nell'emulazione, ma nel mondo dei videogiochi in generale, e il futuro di melonDS appare luminoso grazie agli sforzi dei suoi sviluppatori. Con caratteristiche in costante evoluzione e miglioramenti significativi, l'emulazione del Nintendo DS su Android ha trovato un nuovo punto di riferimento.