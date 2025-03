Nuovo aggiornamento per l’emulatore RPCS3-Android: aggiunta la compatibilità con i controller Bluetooth

Il mondo del gaming su smartphone continua a espandersi grazie a RPCS3-Android, un emulatore che consente di giocare ai titoli PlayStation 3 direttamente su dispositivi Android. Con l’ultimo aggiornamento, gli appassionati possono ora collegare controller Bluetooth per un’esperienza di gioco più coinvolgente. Questa novità segna un passo importante nel progresso dell’emulatore, che è ancora in una fase di sviluppo iniziale ma ha già mostrato risultati straordinari.

Aggiornamento dell’emulatore con supporto per controller Bluetooth

Il rilascio della versione alpha 6 di RPCS3-Android, avvenuto il 24 marzo, ha portato con sé la tanto attesa compatibilità con i controller Bluetooth. Prima di questo miglioramento, l’emulatore offriva già un supporto parziale per controller USB-C e alcuni modelli di PlayStation. Tuttavia, l’introduzione del supporto Bluetooth apre a un’ampia gamma di opzioni, consentendo l’utilizzo di vari controller per una maggiore flessibilità durante il gioco.

Testando la nuova funzionalità con un controller Xbox One S, è stato possibile giocare a titoli come Afterburner Climax, con tutti i tasti automaticamente assegnati. Nonostante ciò, al momento non è possibile modificare la mappatura dei tasti né disattivare l’overlay del gamepad virtuale. Questo è comprensibile, considerando che l’emulatore è disponibile solo da un mese e ha già raggiunto risultati significativi.

Funzionalità aggiuntive e miglioramenti della versione alpha 6

Oltre al supporto per i controller Bluetooth, la versione alpha 6 di RPCS3-Android introduce anche il supporto per le cartelle di gioco, migliora il pad virtuale e risolve diversi problemi, come schermate nere dopo l’installazione dei giochi. Questo aggiornamento segue un’importante revisione avvenuta la settimana precedente, che ha introdotto un menu impostazioni completo. Gli utenti ora hanno la possibilità di personalizzare varie opzioni, dalla risoluzione ai limiti di frame, fino alle impostazioni audio.

Questi progressi sono un chiaro segno del potenziale dell’emulatore e della dedizione del team di sviluppo. Nonostante ciò, è bene mantenere basse le aspettative: l’emulazione di PS3 richiede molte risorse, e giocare a titoli più complessi come Metal Gear Solid 4 su smartphone di fascia bassa potrebbe non essere praticabile al momento.

Un futuro promettente per RPCS3-Android

Con il ritmo attuale dello sviluppo, ci si può aspettare una serie di nuove funzionalità e miglioramenti nell’emulatore nei prossimi mesi. Gli utenti sono incoraggiati a rimanere aggiornati sulle novità e a testare le capacità del software. L’appassionato di mobile gaming si trova in un periodo entusiasmante, con la possibilità di esplorare un vasto catalogo di giochi PlayStation 3, comodamente dal proprio dispositivo.

Per coloro che desiderano condividere suggerimenti o feedback, è disponibile un canale diretto con il team di RPCS3-Android. Se siete interessati a contribuire al progetto o a segnalare eventuali problemi, potete contattarli via email, mantenendo l’anonimato o ricevendo credito per le vostre segnalazioni.