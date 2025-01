Nuove regole contro l'odio online: la Commissione Europea aggiorna il Codice di Condotta

La Commissione Europea ha annunciato una revisione significativa del Codice di Condotta per migliorare la gestione dei discorsi d'odio illegali sulle piattaforme digitali. Questa iniziativa è parte integrante degli sforzi per allinearsi con il Digital Services Act , puntando a garantire che i servizi online operino in modo responsabile e rispettino le normative dell'Unione Europea.

I punti chiave del codice aggiornato

Il nuovo Codice di Condotta ha visto la sottoscrizione di una serie di aziende e piattaforme rinomate, tra cui Dailymotion, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Twitch, X e YouTube. Le modifiche apportate si concentrano su risultati concreti nella lotta contro i contenuti nocivi. I punti principali includono un incentivo per le piattaforme per potenziare le proprie procedure di identificazione e rimozione di contenuti che incitano all'odio e che sono definiti come illegali secondo le leggi europee e nazionali. È di primaria importanza la distinzione su chi ha la responsabilità di definire ciò che rientra nei discorsi d'odio, enfatizzando che la trasparenza è cruciale in questo contesto.

Trasparenza e responsabilità per le piattaforme

Uno degli obiettivi principali del Codice è la promozione della trasparenza. La Commissione Europea sottolinea l’importanza di fornire agli utenti informazioni chiare riguardo alle politiche di moderazione dei contenuti. Questo include dettagli su quali materiali siano ritenuti illegali e le modalità con cui vengono gestiti. Inoltre, gli utenti saranno dotati di strumenti per segnalare facilmente il discorso d’odio illegale, potendo ricevere risposte tempestive sulle azioni intraprese a seguito delle loro segnalazioni.

Collaborazione tra attori chiave

La nuova versione del Codice incoraggia la cooperazione tra le piattaforme, le autorità nazionali e le agenzie di enforcement per affrontare in modo efficace la diffusione di contenuti d’odio. Le piattaforme devono anche inviare rapporti regolari che documentino i progressi compiuti nella lotta contro i contenuti illeciti, includendo dati sulla quantità e sulla rapidità delle rimozioni di contenuti problematici.

Libertà di espressione e responsabilità sociale

La Commissione Europea ribadisce che la libertà di espressione è un diritto fondamentale, ma non deve essere utilizzato come un mezzo per diffondere odio o violenza. L’incitamento all’odio illegale rappresenta una minaccia per la democrazia e mette in pericolo valori essenziali come la dignità, l’uguaglianza e la libertà. Secondo le normative europee del 2008, è fatto obbligo agli Stati membri di considerare il discorso d'odio basato su razza, religione o etnia come un reato. Negli anni molte nazioni hanno esteso queste leggi per includere anche aspetti come il genere, la disabilità e l’orientamento sessuale.

Una risposta globale alle sfide moderne

Queste nuove misure rappresentano una risposta alle sfide sempre più complesse legate ai contenuti digitali e al loro impatto sulla società. Con il rafforzamento del Codice di Condotta, la Commissione Europea sta cercando di tracciare una strada chiara per garantire un ambiente online più sicuro e rispettoso per tutti gli utenti.