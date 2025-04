Nuove proposte di tassazione sui servizi di streaming negli Stati Uniti potrebbero aumentare i costi dei consumatori

Le recenti discussioni sulla tassazione dei servizi di streaming basati negli Stati Uniti potrebbero influenzare significativamente il costo delle sottoscrizioni per i consumatori britannici. In particolare, l’idea di un’imposta sul fatturato da abbonamenti per i residenti nel Regno Unito ha riacceso il dibattito su come i giganti dello streaming come Netflix e Disney+ affronteranno le spese aggiuntive in caso di implementazione della nuova normativa.

L’assegnazione di una tassa sui servizi di streaming

Il 10 aprile, il Comitato per la Cultura, i Media e lo Sport del Regno Unito ha riproposto la proposta di una tassa sui ricavi da abbonamento, specificamente destinata a servizi di streaming che operano nel mercato britannico. Questo suggerimento è stato presentato in un rapporto di 120 pagine, in cui si elencano varie iniziative per sostenere e potenziare l’industria cinematografica e televisiva di alta gamma nel Regno Unito.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

La raccomandazione più discussa riguarda un’imposta del 5% sui ricavi da abbonamenti provenienti da piattaforme di streaming video on demand, come Netflix. Se questa normativa dovesse essere attuata, è probabile che le piattaforme decidano di trasferire l’aumento dei costi agli abbonati, portando a un innalzamento dei prezzi per i consumatori e rendendo i servizi di streaming meno accessibili. Il Comitato CMS ha sottolineato la necessità di utilizzare i proventi di questa tassa per sostenere la produzione di trasmissioni di alta qualità nel Regno Unito.

Le implicazioni per l’industria e i creatori britannici

Secondo il rapporto elaborato dal CMS, l’industria della televisione di alta gamma ha subito nel 2024 una riduzione del 25% nella spesa per produzioni britanniche, con un calo complessivo del 27% nelle produzioni. Questo contesto ha spinto le aziende, tra cui la BBC, a segnalare una carenza di fondi necessari per continuare a realizzare drammi di alta qualità, che rappresentano una parte fondamentale della cultura britannica.

In un comunicato, il comitato ha esortato i servizi di streaming, come Netflix, Amazon, Apple TV+ e Disney+, a considerare l’importanza del contributo britannico e a impegnarsi a versare il 5% dei loro ricavi da abbonamenti nel Regno Unito in un fondo culturale dedicato a finanziare produzioni drammatiche di rilevanza per il pubblico britannico. Il rapporto mette in evidenza che i produttori di contenuti indipendenti e i broadcaster pubblici potrebbero trovarsi in una posizione vulnerabile se non si intervenisse con investimenti significativi nella programmazione.

L’importanza di un sostegno economico all’industria creativa

Il comitato CMS ha evidenziato come l’implementazione di una tassa sui servizi di streaming potrebbe non solo garantire finanziamenti per la produzione di contenuti di alta qualità, ma anche favorire una maggiore cura nella programmazione da parte dei servizi di streaming, che potrebbero ottenere così un’offerta più ricca di produzioni realizzate da produttori britannici. Infatti, una maggiore offerta di contenuti locali avrebbe un impatto positivo anche sulla varietà di programmi disponibili sulle piattaforme, migliorando così l’esperienza degli abbonati.

Se le piattaforme non dovessero intraprendere alcuna azione per stabilire volontariamente un fondo di sostegno, il comitato ha indicato che il Governo potrebbe introdurre un’imposta obbligatoria. Quest’azione rappresenterebbe un importante passo verso una maggiore responsabilità sociale da parte delle aziende di streaming nei confronti della cultura e dell’industria audiovisiva britannica.

Con l’attuale situazione in evoluzione, il futuro delle tasse sui servizi di streaming nel Regno Unito rimane incerto, ma le implicazioni per i consumatori, i creatori e l’intera industria possono essere significative.