Nuove funzionalità per l’app Mail in iOS 18.4 e macOS Sequoia 15.4: scopriamo le novità

Con il lancio della beta 1 di iOS 18.4, iPadOS 18.4 e macOS Sequoia 15.4, gli sviluppatori possono già esplorare nuove funzionalità che promettono di migliorare l’esperienza di utilizzo dell'app Mail. Aggiornamenti rilevanti si concentrano sull'organizzazione dei messaggi, rendendo più agevole la gestione della posta elettronica per gli utenti.

Strutture di categorizzazione per una gestione semplificata

Una delle principali novità riguarda la struttura categoriale introdotta nell'app Mail. All'apertura dell'app, gli utenti possono notare che in alto sono presenti le categorie "Principale", "Transazioni", "Aggiornamenti" e "Promozioni". Questa suddivisione aiuta a filtrare i messaggi in modo da visualizzare esclusivamente i contenuti desiderati.

La categoria "Principale" è dedicata ai messaggi più rilevanti, quelli che meritano priorità nella cartella principale. La sezione "Transazioni" è utile per tenere traccia di ordini e arrivi, semplificando il monitoraggio degli acquisti e delle spedizioni, tutte organizzate per mittente. Tramite la categoria "Aggiornamenti", gli utenti possono visualizzare email informative, comprese newsletter e comunicazioni dai social media. Infine, la categoria "Promozioni" è utile per raccogliere offerte e novità commerciali da aziende e organizzazioni, optando per una visione d'insieme delle migliori opportunità.

Questa nuova organizzazione semplifica notevolmente il compito di smistare e gestire la posta, rendendo più efficiente l'uso quotidiano dell'app Mail.

Come disattivare la visualizzazione per categorie

Per coloro ai quali non piace la nuova visualizzazione per categorie, disattivarla è un processo semplice e veloce. Basta accedere all'app Mail, cliccare sull'icona con i tre puntini presenti in alto a destra e selezionare "Vista elenco" in luogo di "Categorie". Questo passaggio riporterà l'app alla tradizionale visione delle email, eliminando completamente la modalità categoriale.

Questa opzione di personalizzazione consente agli utenti di scegliere il metodo di visualizzazione più adatto alle proprie esigenze, garantendo un'esperienza flessibile e user-friendly.

Apple Intelligence: nuove funzionalità per una messaggistica avanzata

Un'altra innovazione interessante per gli utenti italiani è rappresentata dall'integrazione di Apple Intelligence all'interno dell'app Mail. Questa feature consente di scrivere e leggere messaggi in modo più efficace, offrendo supporto nella gestione della posta. Grazie a questa tecnologia, ora è possibile identificare i messaggi prioritari, ricevere riepiloghi di conversazioni e persino scegliere risposte rapide a domande frequenti presenti nelle email.

Per utilizzare queste opzioni avanzate, gli utenti possono aprire un messaggio, selezionare il testo e richiamare la funzione "Strumenti di scrittura". Da qui, possono modificare un'email per renderla più formale o informale, richiedere un riepilogo dei contenuti o evidenziare i punti chiave della conversazione. È anche possibile generare un elenco con gli argomenti principali o avere un riassunto in forma tabellare.

Per attivare Apple Intelligence su dispositivi come iPhone, iPad o Mac, è necessario abilitare la funzione dalle Impostazioni, e attendere che venga completato il download dei modelli necessari. Questo strumento rappresenta un passo avanti significativo nell'evoluzione della comunicazione digitale, rendendo la gestione delle email più intuitiva e personalizzata.

Grazie a queste novità, gli utenti di dispositivi Apple possono aspettarsi una gestione della posta elettronica decisamente più efficiente e organizzata, rispondendo così alle esigenze quotidiane di comunicazione.