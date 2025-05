Nuove funzionalità in Windows 11: Paint, Snipping Tool e molto altro

Tecnologia e innovazione si intrecciano ancora una volta con l’ultima ondata di aggiornamenti presentati da Microsoft per Windows 11 e gli, attesi, dispositivi Copilot+. Queste novità puntano a migliorare l’esperienza utente, grazie all’integrazione di strumenti avanzati per la grafica, la gestione dello schermo e l’accessibilità. Le nuove funzionalità si stanno gradualmente diffondendo tra gli utenti Windows Insiders, promettendo di rendere le operazioni quotidiane più intuitive e personalizzate.

Novità per Paint e Snipping Tool

Il programma Paint subirà un significativo upgrade, introducendo la funzione di selezione degli oggetti. Questa novità permetterà agli utenti di estrarre facilmente elementi specifici dalle immagini, rendendo il processo di modifica più semplice e veloce. In aggiunta, sarà possibile creare adesivi personalizzati rispondendo a indicazioni testuali, ampliando notevolmente le possibilità creative all’interno del programma.

Il Snipping Tool non è da meno, con l’arrivo di una scansione avanzata dei contenuti sullo schermo alimentata dall’intelligenza artificiale. Questa funzione permetterà di effettuare catture d’immagine più precise, con la possibilità di adattare automaticamente i bordi per meglio delimitare il soggetto da catturare. Tra le aggiunte più interessanti figurano il text extractor, capace di estrarre testo dalle immagini, e un selettore di colori, strumenti che semplificheranno ulteriormente il lavoro creativo.

Accessibilità e integrazione dell’intelligenza artificiale

Microsoft non ha dimenticato l’accessibilità. Gli utenti di Windows Insiders potranno sperimentare nuove esperienze progettate specificamente per migliorare l’interazione con il sistema operativo. Funzionalità come il “Reading Coach” offriranno assistenza nella lettura, mentre l’immancabile Copilot sarà in grado di rispondere a domande e di fornire assistenza per le varie operazioni.

Tra le novità più utili c’è la funzione “Ask Copilot”, che consente agli utenti di interagire con il sistema semplicemente utilizzando la voce. Questa intelligenza artificiale non solo può aiutare a individuare le impostazioni necessarie, ma può anche apportare modifiche direttamente se autorizzata. Gli aggiornamenti previsti includono anche la possibilità di suggerire interazioni come inviare messaggi tramite Teams o trasferire dati direttamente in Excel.

Nuove esperienze per Windows Insiders

Le nuove esperienze per gli utenti Windows Insiders non si limitano all’aggiornamento delle applicazioni esistenti. A breve, sarà disponibile un compagno per telefonia mobile integrato nel nuovo menu di avvio. Gli utenti potranno interagire facilmente con il loro smartphone direttamente dal sistema operativo, migliorando la fluidità tra dispositivi.

In aggiunta, il File Explorer si arricchirà di azioni intelligenti che semplificheranno la gestione dei file. Sarà possibile riassumere contenuti, modificare immagini e accedere a funzionalità avanzate, tutto con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Anche il menu di avvio subirà un restyling, offrendo maggiori opzioni di personalizzazione.

Le novità per il Photos app e Notepad

Anche l’app Photos avrà un significativo aggiornamento, consentendo agli utenti di configurare fino a tre fonti di luce per riilluminare le fotografie. Gli utenti potranno scegliere il colore delle fonti e il punto di messa a fuoco, rendendo l’editing fotografico ancora più flessibile e creativo. Questa funzione di “riilluminazione” potrà essere utilizzata in modalità manuale o tramite preset predefiniti.

Notepad riceverà l’integrazione dell’intelligenza artificiale, con la possibilità di generare testi e riassumere contenuti. Le nuove opzioni di formattazione, come il grassetto e il corsivo, renderanno il programma più adatto per operazioni più complesse, accanto a funzioni di scrittura più sofisticate.

Il panorama di Windows 11 e dei PC Copilot+ si arricchisce così di strumenti pensati per semplificare il lavoro quotidiano e offrire esperienze totalmente nuove. La disponibilità dei vari aggiornamenti avverrà in fasi, con priorità per i dispositivi dotati di chip Snapdragon, mentre quelli con processori AMD e Intel seguiranno a breve. L’evoluzione dei servizi e degli strumenti messi a disposizione da Microsoft continua, promettendo un futuro di innovazione e praticità.