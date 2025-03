Nuove funzionalità in arrivo per Meta Quest: ecco il possibile “share” per la realtà virtuale

Una potenziale novità in arrivo per i visori Meta Quest è emersa da un’analisi del codice del sistema operativo Horizon. Gli sviluppatori stanno lavorando a una funzione di condivisione, che potrebbe consentire agli utenti di visualizzare singole finestre 2D in realtà virtuale, un’aggiunta interessante per la community dei gamer VR.

La scoperta nel codice di Horizon OS

L’interessante scoperta è stata fatta da un appassionato di realtà virtuale di nome Luna su X, noto per le sue analisi approfondite. Esaminando il codice della versione 76 dell’Horizon OS, ha trovato stringhe di testo che sembrano riferirsi a una funzionalità di condivisione. Si parla di un’opzione per “condividere un pannello” in modo che gli utenti all’interno di uno stesso ambiente virtuale possano visualizzarlo. A questa stringa si accompagna anche l’opzione di “interrompere la condivisione”, suggerendo che gli utenti potranno controllare la visibilità delle informazioni condivise.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Cosa potrebbe significare per gli utenti

Se confermata, questa funzionalità di condivisione potrebbe aprire nuove opportunità per l’interazione sociale nel metaverso. Attualmente, la piattaforma Meta Quest permette già di condividere esperienze in prima persona, realizzando sessioni di gioco o esperienze in realtà mista con altri utenti. Servizi come YouTube VR offrono anche la possibilità di guardare video in compagnia, ma non esistono ancora applicazioni che permettano di condividere finestre bidimensionali specifiche. L’introduzione di questa funzione rappresenterebbe un passo importante per migliorare l’interazione tra gli utenti e arricchire l’esperienza complessiva.

Potenziale impatto sul panorama della realtà virtuale

La possibilità di condividere finestre 2D non è solo un’opzione di intrattenimento, ma potrebbe avere diverse applicazioni, anche in ambito educativo o lavorativo. Gli utenti potrebbero scambiare informazioni, presentazioni o semplicemente esplorare insieme contenuti web in modo più diretto e coinvolgente. La varietà di utilizzi che questa funzione potrebbe abilitare la rende particolarmente interessante nel contesto della crescente popolarità della realtà virtuale.

In sostanza, mentre l’industria continua a evolversi e ad adattarsi, funzionalità come quella che potrebbe essere introdotta con il “share” nel Meta Quest possono cambiare significativamente il modo in cui ci relazioniamo e interagiamo.