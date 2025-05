Nuova legge contro la corruzione crypto: il Congresso prepara un intervento per bloccare asset digitali

Martedì, i senatori democratici hanno sorprendentemente ritirato il supporto per quello che sarebbe stato il primo progetto di legge sul regolamento delle stablecoin in Senato. In sostituzione, è stata annunciata una nuova proposta che mira a impedire a funzionari federali e familiare di emettere beni digitali. Questo provvedimento sembra essere rivolto in particolare alle attuali partecipazioni della famiglia Trump in stablecoin e meme coin.

La corruzione in gioco: le parole del senatore Merkley

Il senatore Jeff Merkley, democratico dell’Oregon e principale sostenitore di questa iniziativa, ha espresso preoccupazione per l’influenza che gli asset digitali possono esercitare sulle decisioni politiche. “Attualmente, le persone che desiderano guadagnare influenza con il presidente possono arricchirlo personalmente acquistando criptovalute di sua proprietà o controllo,” ha commentato in una nota stampa. “Questo è un piano di corruzione profondamente problematico. Mette in pericolo la nostra sicurezza nazionale e mina la fiducia pubblica nel governo. Dobbiamo porre fine a questa corruzione immediatamente.”

La proposta, nota come End Crypto Corruption Act, si è resa necessaria in seguito a preoccupazioni emerse all’interno del Partito Democratico. Queste preoccupazioni si sono amplificate in seguito all’adozione del GENIUS Act, che, sebbene avesse inizialmente goduto di un ampio supporto bipartisan, è stato considerato insufficiente per affrontare il problema della corruzione.

Gli sviluppi che hanno cambiato le carte in tavola

Nonostante il sostegno bipartisan, il progetto di legge aveva già superato la Commissione Bancaria del Senato a marzo. Tuttavia, due eventi recenti hanno spinto i democratici a riconsiderare la situazione. In primo luogo, una relazione del New York Times ha rivelato che la famiglia Trump potrebbe guadagnare fino a 2 miliardi di dollari grazie a una transazione con una società d’investimento di Dubai, secondo le normative attuali. In secondo luogo, Trump ha annunciato un concorso a aprile in cui i principali possessori della sua meme coin avrebbero vinto una cena privata con il presidente e un tour guidato della Casa Bianca per i primi 25 possessori. Secondo Chainalysis, gli emissari della meme coin, Official Trump, avrebbero guadagnato 320 milioni di dollari solo dalle commissioni di trading legate a questo concorso.

Le reazioni dell’opposizione: opportunità di collaborazione?

I repubblicani al Senato hanno espresso scetticismo riguardo il concorso $TRUMP, ma hanno anche riconosciuto che, al momento, non ci sono leggi sufficienti per fermare queste pratiche. Un’alleata di Trump, la senatrice Cynthia Lummis del Wyoming, ha anche dimostrato disponibilità a collaborare con i democratici su una normativa che regoli i membri del Congresso in possesso di beni digitali. “Anche se quello che potrebbe sembrare ‘imbarazzante’ riguardo le meme coin è legale, ciò di cui abbiamo bisogno è di un quadro normativo che chiarisca la situazione, per evitare che questo diventi un Far West,” ha dichiarato in un’intervista a NBC.

Con il panorama criptovalutario in continua evoluzione, la risposta del Congresso potrebbe avere ripercussioni significative sulla regolamentazione degli asset digitali negli Stati Uniti. I prossimi sviluppi legati a questa proposta di legge potrebbero rivelarsi cruciali non solo per la trasparenza del governo, ma anche per la sicurezza economica del paese.