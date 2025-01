Nuova app Calendario in Windows 10: come attivare la funzione nascosta

La recente aggiornamento della beta di Windows 10 ha introdotto una novità interessante: una nuova app Calendario che offre immagini dedicate a festività ed eventi e previsioni meteo. Questa funzione, attualmente disponibile solo per gli utenti che partecipano al programma Insider, può essere attivata seguendo alcuni passaggi specifici. Vediamo insieme come procedere per accedere a questa funzionalità.

Accesso alla beta e installazione del tool

Per provare questa nuova applicazione, la prima cosa da fare è iscriversi al canale Insider di Windows 10. Solo così si avrà la possibilità di scaricare la build beta 19045.5435, che include questa nuova app. Una volta effettuata l’iscrizione e installata l’aggiornamento, è necessario attingere a un’utilità chiamata ViVeTool, che permette di attivare funzioni nascoste nel sistema operativo.

ViVeTool può essere scaricato dal sito GitHub. Una volta scaricato, si consiglia di estrarre il contenuto in una cartella facilmente accessibile del proprio computer. Questa operazione rende più semplice il successivo accesso al tool per attivare le funzioni richieste.

Attivazione della funzione tramite ViVeTool

Una volta completato il passaggio di installazione di ViVeTool, bisogna eseguire il programma come amministratore. Per farlo, è sufficiente premere il tasto Windows sulla tastiera, digitare "Prompt" e selezionare "Esegui come amministratore". Questo apre la finestra del terminale, dove sarà possibile inserire i comandi necessari per attivare la nuova app Calendario.

Dopo aver aperto il prompt, occorre navigare nella cartella in cui è stato estratto ViVeTool. Per farlo, si utilizza il comando "cd" seguito dal percorso della cartella estratta. Ad esempio, se ViVeTool è stato estratto nella cartella Download di un utente, il comando sarà simile a questo: cd C:\Users\NOME UTENTE\Downloads\ViVeTool-v0.3.3 .

Comando da inserire per attivare la nuova app

Una volta situati nella cartella di ViVeTool, è necessario inserire il comando predefinito per attivare la nuova app Calendario. Il comando esatto da digitare e poi confermare con invio permette di abilitare la visualizzazione delle immagini di festività e le previsioni meteo. Questo passaggio è fondamentale per accedere correttamente alla funzionalità.

Dopo aver attivato questa nuova opzione, sarà possibile vedere, all’apertura dell'app Calendario, un'interfaccia dinamica con visualizzazione delle festività del calendario e le previsioni del meteo per l’intera settimana. Questo aggiornamento rappresenta una piccola ma significativa novità per gli utenti Windows, che cercano un modo efficace per organizzare i propri impegni e rimanere informati sulle condizioni atmosferiche.

Considerazioni finali sull'aggiornamento

Il rilascio di queste nuove funzionalità denota un impegno costante da parte di Microsoft nell'affinare l'esperienza dell'utente. Sebbene la funzionalità sia ancora in fase beta, la possibilità di personalizzare l'app Calendario con eventi visivi e informazioni meteorologiche non può che migliorare l’uso quotidiano del sistema operativo. Con l'approccio attuale, gli utenti sono invitati a partecipare attivamente allo sviluppo di Windows, contribuendo al miglioramento delle future versioni.