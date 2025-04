Novità su iPadOS: Apple punta a rendere l’esperienza più simile a macOS

Apple si prepara a lanciare aggiornamenti significativi per iPadOS, rendendo l’esperienza d’uso dei suoi tablet sempre più prossima a quella di un computer Mac. Secondo quanto dichiarato da Mark Gurman di Bloomberg, le prossime release di iPad con chip M5 porteranno cambiamenti importanti, anche se non si tratterà di una vera e propria conversione a macOS.

Aggiornamenti programmati in iPadOS per una nuova esperienza

Quest’anno, gli aggiornamenti di iPadOS si concentreranno su produttività, multitasking e gestione delle finestre delle app. Questi interventi mirano a migliorare l’uso dell’iPad per attività più complesse, proprio come avviene con un computer Mac. Gurman ha evidenziato che tali modifiche arriveranno “circa un anno” dopo l’introduzione dell’iPad Pro con chip M4, un dispositivo molto potente che, tuttavia, ha mostrato prestazioni superiori rispetto alle opportunità offerte dal suo software.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Con il potenziamento del sistema operativo, Apple sembra voler rispondere alle richieste degli utenti che desiderano una user experience più simile a quella dei computer portatili. I dettagli specifici su come apparirà il nuovo multitasking non sono ancora noti, e per questo motivo è consigliabile mantenere una certa cautela in merito alle aspettative.

Stage Manager e la sua evoluzione

Nel 2022, Apple aveva già introdotto una novità interessante con Stage Manager in iPadOS 16, un sistema che permette di gestire le finestre delle applicazioni in modo più fluido. Questa funzionalità consente di raggruppare le app in un dock laterale, facilitando così il passaggio tra diverse operazioni. Sebbene l’inserimento di Stage Manager fosse considerato un passo avanti verso un sistema operativo più simile a quello desktop, gli utenti hanno descritto le implementazioni iniziali come insoddisfacenti, non riuscendo a soddisfare pienamente le aspettative.

La speranza è che l’evoluzione di queste funzioni porti a un miglioramento reale dell’esperienza utente, regalando la sensazione di utilizzare un dispositivo dalle capacità superiori. Con la prossima generazione di iPad e gli upgrade software, Apple sembra determinata a colmare il divario fra tablet e computer portatili, proponendo un nuovo modo di lavorare e divertirsi con i suoi dispositivi.

L’attesa per i nuovi iPad con chip M5

La presentazione dei nuovi iPad alimentati dal chip M5 è attesa con grande interesse. Gli utenti sperano che, oltre a modalità di lavoro più efficienti, Apple introduca migliorie significative anche in termini di prestazioni generali e gestione delle risorse. È chiaro che la direzione intrapresa mira a soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più professionale, che utilizza i propri tablet non solo per il tempo libero ma anche come strumenti di lavoro.

Con i recenti sviluppi nel design e nella potenza dei chip, ci si aspetta che queste nuove versioni dell’iPad possano realmente trasformarsi in autentici sostituti dei tradizionali computer portatili. La transizione dell’iPad verso una piattaforma con capacità di multitasking migliorate è l’elemento centrale di questa evoluzione, rendendo il dispositivo migliore per compiti complessi e flessibili. Gli appassionati e gli utenti professionisti sono in attesa di scoprire se la prossima generazione di iPad riuscirà a soddisfare queste aspettative con un sistema operativo rinnovato e allineato alle nuove sfide digitali.