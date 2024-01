Tutte le novità di sicurezza introdotte da iOS 17.3 su iPhone

Apple ha introdotto un nuovo livello di sicurezza con l’aggiornamento iOS 17.3 per iPhone, presentando Protezione per dispositivi rubati, una funzionalità progettata per proteggere gli utenti da potenziali rischi legati al furto del dispositivo. Questa nuova feature può essere attivata nelle impostazioni e richiede l’utilizzo di Face ID per accedere ad alcuni dati sensibili, come per esempio la password del portachiavi di iCloud, la disattivazione della modalità Smarrito e i metodi di pagamento in Safari quando il dispositivo si trova in posizioni sconosciute. L’obiettivo è impedire a potenziali ladri di accedere al dispositivo, specialmente dopo aver ottenuto il codice numerico di sblocco in luoghi pubblici. In questo articolo, esploreremo approfonditamente tutte le novità introdotte con l’ultimo aggiornamento a iOS 17.3, le sue principali funzionalità e l’impatto sulla sicurezza degli utenti.

iOS 17.3: le novità su iPhone e Protezione per dispositivi rubati

Con il rilascio di iOS 17.3, Apple ha apportato alcune modifiche significative, tra cui l’introduzione di Protezione per dispositivi rubati, l’attesissima feature che mira a rendere più complesso l’accesso ai dati dell’utente in caso di furto. Questa opzione può essere attivata attraverso le impostazioni del dispositivo, aggiungendo uno strato aggiuntivo di sicurezza per proteggere i dati sensibili degli utenti.

Attivazione e Configurazione

La Protezione per dispositivi rubati può essere attivata dagli utenti direttamente dslle impostazioni del dispositivo. Una volta attivata, introduce una serie di misure di sicurezza avanzate che richiedono una conferma biometrica per accedere a funzioni critiche.

Utilizzo di Face ID per le operazioni sensibili

Una delle principali caratteristiche di questa funzione su iOS 17.3 è l’utilizzo di Face ID (riconoscimento del volto) per accedere a determinate funzioni sensibili. Ad esempio, per visualizzare le password o le passkey archiviate nel portachiavi iCloud, disattivare la modalità Smarrito, cancellare tutti i contenuti e le impostazioni o accedere ai metodi di pagamento salvati in Safari, è richiesto il riconoscimento facciale. Questo rende più complesso per i potenziali ladri accedere ai dati dell’utente, anche nel caso in cui riuscissero a ottenere il codice numerico di sblocco.

Ritardo di sicurezza e autenticazione

Dopo l’attivazione della Protezione per dispositivi rubati, viene introdotto un Ritardo di Sicurezza di un’ora prima che sia possibile disattivare questa opzione. Durante questo periodo, gli utenti possono continuare a utilizzare normalmente lo smartphone, ma per svolgere azioni più delicate, come la disattivazione del tracciamento di Dov’è o la modifica dell’Apple ID, è necessario utilizzare anche Face ID. Questo ritardo offre agli utenti più tempo per rilevare il furto e prendere le necessarie precauzioni. La stessa funzione è stata progettata anche per proteggere gli utenti da tentativi di phishing da parte dei ladri. Se un malintenzionato riesce ad ottenere la password del dispositivo rubato tramite messaggi di phishing, la feature Ritardo di Sicurezza è stata progettata anche per impedire a terze parti di cambiare immediatamente la password. Gli utenti hanno un’ora di tempo per bloccare e rintracciare il dispositivo prima che il ladro possa apportare modifiche significative alla sicurezza. La Protezione per dispositivi rubati introduce un periodo di attesa di un’ora per diverse azioni che modificano la sicurezza del dispositivo. Questo periodo è necessario per azioni come l’aggiunta o la rimozione di un dispositivo attendibile, la modifica del codice di accesso dell’iPhone, l’aggiunta o la rimozione di Face ID o Touch ID, la disattivazione di Dov’è e ovviamente la disattivazione della Protezione per dispositivi rubati. Questo approccio offre un’ulteriore protezione contro manipolazioni non autorizzate.

Altre novità di iOS 17.3

Oltre a Protezione per dispositivi rubati, iOS 17.3 ha portato con sé diverse altre novità. Tra queste, la possibilità di creare playlist collaborative su Apple Music, gli sfondi Black Unity Collection dedicati alla Black Community e miglioramenti nel rilevamento di incidenti su iPhone 14 e iPhone 15. Inoltre, sono stati apportati numerosi miglioramenti di sicurezza e correzioni di vulnerabilità su tutti i dispositivi Apple supportati, inclusi quelli che non possono aggiornare a iOS 17, come per esempio iPhone 6S.

Come Aggiornare a iOS 17.3

Per usufruire di queste nuove funzionalità e miglioramenti di sicurezza, gli utenti possono aggiornare i loro dispositivi a iOS 17.3. Ciò può essere fatto aprendo la notifica di disponibilità dell’aggiornamento e seguendo la procedura guidata.

Controllo della compatibilità

Prima di procedere con l’aggiornamento, assicurati che il tuo dispositivo sia compatibile con iOS 17.3. La nuova versione potrebbe essere disponibile per iPhone recenti, ma è sempre consigliabile verificare la compatibilità per evitare problemi di installazione.

Backup dei dati

Prima di ogni aggiornamento, è cruciale eseguire un backup completo dei dati del tuo iPhone. Puoi farlo attraverso iCloud o iTunes. Questo passaggio è essenziale nel caso in cui qualcosa andasse storto durante l’aggiornamento, in modo da poter recuperare i tuoi dati senza perdite.

Connettiti a una rete Wi-Fi

Assicurati di essere connesso a una rete Wi-Fi stabile prima di avviare l’aggiornamento. Le dimensioni dei file di aggiornamento possono essere considerevoli, e una connessione Wi-Fi garantisce un download veloce ed efficiente.

Controllo della batteria

Verifica che la batteria del tuo iPhone sia carica a sufficienza o collega il dispositivo all’alimentazione durante l’aggiornamento. In questo modo, eviterai il rischio di interruzioni improvvise durante il processo di installazione.

Accesso alle impostazioni

Vai alla pagina dedicata alle Impostazioni sul tuo iPhone.

sul tuo iPhone. Naviga in Generali

Seleziona Aggiornamento Software

All’interno delle impostazioni generali, cerca e tocca l’opzione. Il tuo iPhone verificherà automaticamente la disponibilità di nuovi aggiornamenti.

Avvia l’Aggiornamento

Se iOS 17.3 è disponibile per il tuo dispositivo, vedrai un messaggio che ti informa della sua presenza. Tocca Scarica e Installa per iniziare il processo.

Inserisci il codice di accesso

Se hai configurato un codice di accesso per il tuo iPhone, il sistema potrebbe richiederlo durante il processo di installazione. Inseriscilo quando richiesto.

Accetta i Termini e le Condizioni

Dopo il download del pacchetto di aggiornamento, il tuo iPhone mostrerà i termini e le condizioni. Accetta per procedere con l’installazione.

Attendi il completamento

iPhone si riavvierà durante l’installazione di iOS 17.3. Attendi pazientemente che il processo sia completato. Durante questo periodo, il tuo dispositivo potrebbe visualizzare la mela di Apple con una barra di avanzamento.

Configura le nuove funzionalità

Una volta completato l’aggiornamento, il tuo iPhone si avvierà con la nuova versione di iOS. Configura eventuali nuove funzionalità o le impostazioni di sicurezza che desideri attivare.

Verifica l’Installazione

Vai su Impostazioni” > Generali > Info per verificare che il tuo iPhone utilizzi ora iOS 17.3. Questa sezione fornisce informazioni dettagliate sulla versione del software.

Aggiornare il tuo iPhone a iOS 17.3 è un passo fondamentale per garantire la sicurezza dei tuoi dati e beneficiare delle ultime innovazioni offerte da Apple. Segui questi passaggi e goditi un dispositivo sempre aggiornato e protetto.

Conclusioni sull’aggiornamento di sicurezza di iOS 17.3

La Protezione per dispositivi rubati rappresenta un importante passo avanti nella protezione della privacy e della sicurezza degli utenti iPhone. Rendendo più complesso l’accesso ai dati in caso di furto, Apple mira a ridurre il rischio di accesso non autorizzato e proteggere le informazioni personali degli utenti. Uno degli obiettivi principali della Protezione per dispositivi rubati è prevenire manipolazioni post-furto da parte dei ladri.

