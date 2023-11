I migliori power bank per iPhone

Sei alla ricerca di un buon power bank per iPhone? Sei nel posto giusto! Abbiamo stilato per te una lista dei migliori modelli sul mercato. Ma prima, facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire cos’è un power bank e a cosa serve.

Il power bank è una batteria portatile ricaricabile attraverso un cavo USB, collegabile sia a un computer che a un tradizionale caricabatterie.

Oggi, queste piccole batterie portatili sono diventate accessori essenziali per chiunque sia in possesso di uno smartphone, di un tablet, di una console di gioco portatile o di qualsiasi dispositivo elettronico dotato di batteria. Nonostante gli smartphone e i tablet siano sempre più avanzati dal punto di vista tecnologico, le batterie disponibili sul mercato non seguono lo stesso passo; ecco perché, spesso e volentieri, ci si ritrova a metà giornata a dover cercare una presa di corrente per poter proseguire con le nostre attività.

La maggior parte degli smartphone di ultima generazione garantisce un’autonomia considerevole, ma il timore di rimanere con la batteria scarica a fine giornata è sempre presente.

Considerando l’importanza cruciale dei telefoni e di altri dispositivi elettronici per svolgere le normali attività quotidiane e lavorative, il power bank diventa la soluzione ideale per non rimanere mai senza carica, poiché consente di ricaricare uno o più dispositivi contemporaneamente eliminando completamente il fastidio di doversi collegare alle prese di corrente.

Nel 2023, sono infatti sempre di più le persone che optano per l’acquisto di una batteria portatile da tenere sempre a portata di mano. In particolare, chi possiede un telefono con specifiche molto buone e in grado di offrire funzionalità avanzate come gli ultimi modelli di iPhone avrà bisogno di un piccolo aiuto per non rimanere senza carica dopo poche ore. Dopo aver visto l’elenco dei migliori power bank sul mercato, diamo un’occhiata ai modelli indicati per chi possiede un iPhone. In fondo all’articolo troverai anche una guida dettagliata per capire quale power bank sia più adatto alle tue esigenze.

La nostra selezione dei migliori power bank per iPhone

INIU 1.0000mAh – economico e compatto

Partiamo subito con uno dei modelli più economici sul mercato. Il power bank per iPhone di INIU offre una capacità di 10.000 mAh in un case piccolo e compatto, perfetto da portare sempre con sé, da tenere in tasca e da utilizzare in viaggio o fuori casa.

La batteria portatile consente di caricare uno o più dispositivi tramite USB-C con la possibilità di sfruttare la funzionalità di ricarica rapida con i modelli compatibili. Inoltre, la tecnologia AutoFit INIU è studiata per identificare e fornire la velocità di ricarica ideale in base al dispositivo che si desidera ricaricare.

Perfetta per i migliori iPhone, ma anche per smartphone Android, tablet, console di gioco portatili e tanto altro, il power bank di INIU offre un sistema di sicurezza studiato per prevenire il surriscaldamento ed eventuali danni alla batteria dei dispositivi collegati.

Inclusi nella confezione anche un cavo USB-A, un USB-C, una pratica custodia da viaggio e un manuale di istruzioni.

INIU 10.000mAh – compatto, leggero e portatile

Sempre sulla stessa fascia di prezzo troviamo un altro dispositivo del marchio INIU realizzato con materiali di alta qualità e pensato per evitare il surriscaldamento dei dispositivi collegati.

Questa volta abbiamo a che fare con un design ancora più compatto e in grado di offrire la stessa capacità di ricarica di 10.000mAh.

Il device offre la possibilità di caricare una vasta gamma di dispositivi del 60% in meno di trenta minuti supportando tutti i protocolli di ricarica rapida tradizionali per garantire tempistiche ottimali per tutti i dispositivi.

Con una porta USB-C In & Out, il power bank compatto di INIU si adatta perfettamente ai nuovi iPhone, iPad e dispositivi USB-C in connercio, ma può essere tranquillamente utilizzato con smartphone e tabet Android, smartwatch, fitness tracker, console portatili come Nintendo Switch, cuffie e auricolari Bluetooth, eBook reader e tanto altro ancora.

Inoltre, è possibile ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente.

Baseus 6.000mAh – power bank Magsafe

Passiamo ora a un dispositivo con una capacità leggermente ridotta rispetto ai modelli mostrati nei paragrafi precedenti, ma con tecnologia Magsafe.

Si tratta di un power bank per iPhone leggero e compatto, pensato per ricaricare il dispositivo in modo semplice e veloce tramite il comodo sistema magnetico.

Con una pratica superficie in silicone pensata per proteggere il telefono dai graffi, il device offre un design magnetico e una rapida ricarica wireless da 7,5W.

Grazie ai magneti integrati, il powerbank resta ancorato saldamente al telefono durante tutta la durata della ricarica.

Con un connettore USB-C da 20W, il dispositivo consente di caricare i migliori smartphone del 60% in soli 30 minuti, mentre la ricarica portatile Magsafe può essere completata in appena 1 ora e 54 minuti. Inoltre, supporta anche la ricarica pass-through.

ARTINABS 30000mAh – il più potente

Passiamo ora a un modello decisamente più capiente e potente. Il power bank per iPhone offerto da ARTINABS offre una potenza di 30.000mAh capace di ricaricare un dispositivo al 100% sette volte di seguito.

Il device è compatibile con iPhone e con la maggior parte degli apparecchi elettronici in commercio, come smartphone, tablet, fitness tracker e tanti altri ancora.

Il corpo del dispositivo è realizzato in materiale ABS ecologico, resistente allo sporco e antigraffio grazie al processo di protezione solare.

Trattandosi di un modello molto capiente, la ricarica completa della Power Bank richiede circa 6-7 ore. La velocità di ricarica supera notevolmente quella delle comuni batterie portatili.

Con 3 uscite (2x USB 5V/4.5A, USB-C) con supporto QC3.0 e PD 25W, il power bank garantisce una ricarica rapida di uno o più dispositivi contemporaneamente. Può caricare contemporaneamente fino a tre dispositivi, offrendo la possibilità di condividerla con familiari e amici. I 3 ingressi (USB-C, Micro, Lightning) offrono invece una ricarica della batteria portatile estremamente rapida.

A differenza di altri modelli sul mercato, questo offre un grande display pensato per fornire informazioni importanti sulla tensione, corrente di alimentazione, ingresso e uscita, e tanto altro ancora.

Inoltre, diverse funzionalità di sicurezza intelligenti sono state implementate per proteggere i dispositivi collegati da sovracorrenti, sovraccarichi, surriscaldamenti e cortocircuiti. La certificazione FCC, RoHS e CE assicura un utilizzo sicuro.

Un’altra caratteristica molto interessante (e particolare) di questo power bank è la torcia integrata, che può essere attivata premendo due volte il pulsante di alimentazione.

All’interno della confezione anche un cavo USB-C/A e un comodo manuale di istruzioni.

Anker Power 20000mAh – un marchio affidabile

Infine troviamo un modello del marchio Anker, ad oggi uno dei migliori per quanto riguarda power bank e caricabatterie.

Il modello in questione offre una capacità di 20.000mAh e assicura oltre 5 ricariche per iPhone e per una vasta gamma di dispositivi elettronici.

Grazie alla tecnologia PowerIQ di Anker, combinata con la potente tecnologia VoltageBoost, il power bank offre una ricarica ultra veloce ai dispositivi che la supportano, garantendo allo stesso tempo i massimi livelli di sicurezza per la maggior parte dei dispositivi in commercio.

Le due porte USB offrono la massima velocità di ricarica a due dispositivi contemporaneamente.

Inoltre, sono disponibili diverse opzioni di ricarica: il dispositivo può essere ricaricato tramite USB-C o micro USB. Utilizzando un alimentatore da 10 W, la ricarica richiede circa 10 ore, mentre con un alimentatore da 5 W occorrono circa 20 ore.

La confezione include anche un cavo micro USB, e un manuale di istruzioni, mentre il cavo USB-C, il cavo Lightning e l’alimentatore sono venduti separatamente).

Perché è essenziale possedere un power bank per iPhone nel 2023?

Come accennato precedentemente, oggi il power bank è un accessorio fondamentale per godersi le attività quotidiane e lavorative a cuor leggero e soprattutto senza pensieri.

Nonostante le varie strategie esistenti per ottimizzare il consumo della batteria, come la disattivazione di applicazioni che consumano molto o l’attivazione della modalità risparmio energetico, il pericolo di rimanere con il telefono scarico è sempre dietro l’angolo.

In particolare, per coloro che lavorano fuori casa e non sempre dispongono di una presa di corrente, il power bank si rivela un alleato fondamentale che assicura molte più ore di utilizzo dei dispositivi.

Inoltre, chi possiede iPhone sa bene quanto alcune applicazioni, essendo incredibilmente performanti, tendano a consumare la batteria in modo incredibilmente veloce. Ecco perché chi desidera sfruttare appieno tutte le potenzialità dei telefoni Apple senza limitazioni, dovrebbe assolutamente tenere un power bank sempre a portata di mano.

Power bank per iPhone: come scegliere il migliore per le tue esigenze

Essendo i power bank per iPhone così importanti per la vita di tutti i giorni, il mercato è ovviamente saturo di modelli di tutti i tipi, che si differenziano l’uno dall’altro per la marca, per alcune caratteristiche, per la potenza della batteria e, naturalmente, per il prezzo. Ecco perché scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze può risultare difficile.

Alcuni prodotti sul mercato sono concepiti per un utilizzo base, e soddisfano le esigenze di chi ha bisogno di ricaricare il proprio dispositivo occasionalmente. Al contrario, altri modelli più avanzati offrono ricariche più rapide e consentono il collegamento di più dispositivi contemporaneamente. Negli ultimi anni, sono anche stati introdotti power bank wireless che non richiedono l’uso di cavi per la ricarica degli smartphone.

Alcuni modelli di power bank wireless sono addirittura magnetici: basta applicarli al retro del dispositivo e monitorare l’aumento del livello della batteria.

Tra le tecnologie più all’avanguardia, spiccano i power bank Quick Charge, AiPower e wireless.

La tecnologia Quick Charge, presente nella maggior parte dei migliori power bank per iPhone, è stata sviluppata da Qualcomm ,un’azienda specializzata nella produzione di accessori per dispositivi mobili. Questa tecnologia garantisce una ricarica estremamente veloce.

AiPower, invece è stata sviluppata da Aukey, e consente alla batteria esterna di adattarsi alle esatte esigenze energetiche di un dispositivo durante la ricarica completa. Ciò consente di risparmiare energia che altrimenti andrebbe sprecata, che potrà poi essere sfruttata appieno per ricaricare altri dispositivi.

Indipendentemente dalla tecnologia, il primo parametro da considerare all’acquisto di un nuovo power bank è la sua capacità.

Per gli utenti che vogliono avere un power bank sempre a portata di mano per evitare di rimanere senza carica in momenti importanti, un modello con potenza media può essere sufficiente. In questa categoria, esistono anche modelli compatti e tascabili, ideali da tenere in tasca e da utilizzare in caso di emergenza, anche se con un’autonomia leggermente inferiore.

Chi utilizza frequentemente i propri dispositivi per lavoro e si trova spesso a cercare una presa di corrente, avrà bisogno di un power bank più avanzato. In questo caso, la scelta ideale potrebbe orientarsi verso un modello con capacità elevata, magari dotato di tecnologia Quick Charge e con la possibilità di collegare più dispositivi simultaneamente.