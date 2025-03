Novità per gli utenti iPhone: arrivano le funzionalità di Intelligenza Visiva

Con il recente lancio della beta 2 di iOS 18.4, gli utenti di iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max possono finalmente accedere a una delle funzioni più attese dell’ultima serie di iPhone 16. Questa nuova funzionalità, nota come Intelligenza Visiva, offre un modo innovativo per interagire con il mondo circostante attraverso la fotocamera del proprio dispositivo. Non è solo un vantaggio tecnologico, ma rappresenta un passo significativo nell'integrazione della tecnologia e della vita quotidiana, permettendo agli utenti di ottenere informazioni utili semplicemente inquadrando oggetti o eventi.

Come si attiva l'intelligenza visiva

Per coloro che desiderano sfruttare le potenzialità di Intelligenza Visiva sui loro iPhone 15 Pro e Pro Max, il primo passo è l'installazione della beta 2 di iOS 18.4. I passaggi sono semplici: dopo aver completato l'installazione, gli utenti devono accedere a Impostazioni > Pulsante d'Azione. Scorrendo tra le opzioni disponibili, bisogna cercare l'icona dell'Intelligenza Visiva, che dovrà riempire l'ovale al centro dello schermo, con la scritta "Intelligenza Visiva" che appare in basso.

A questo punto, effettuando una pressione prolungata sul Pulsante d'Azione, l'utente accederà direttamente alla fotocamera. Sarà possibile scattare una foto utilizzando il pulsante dell'otturatore presente sullo schermo oppure semplicemente puntare la fotocamera su un soggetto di interesse. Saranno visibili due icone fondamentali per ottenere le informazioni desiderate: l'icona "Chiedi" a sinistra e l'icona "Cerca" a destra.

Funzionalità offerte dall'intelligenza visiva

Una volta attivata, l'Intelligenza Visiva si presenta come un alleato versatile per chiunque desideri approfondire la conoscenza su oggetti o eventi. Utilizzando il pulsante "Chiedi", gli utenti possono ricevere informazioni tramite l’assistenza di ChatGPT, mentre premendo "Cerca" verranno visualizzati i risultati di una ricerca Google relativi all'oggetto inquadrato.

Alcune delle funzioni aggiuntive includono la possibilità di visualizzare il menù di un ristorante semplicemente inquadrandolo, di tradurre testi in diverse lingue, di riassumere contenuti per risparmiare tempo e persino di far leggere ad alta voce i testi. Intelligenza Visiva si dimostra utile anche per identificare animali e piante, rendendo ogni interazione un'opportunità di apprendimento.

La questione della concorrenza

Potrebbe sorgere una domanda legittima: qual è la differenza rispetto ad altre applicazioni simili come Google Lens o Circle to Search? Sebbene queste applicazioni offrano funzioni di riconoscimento visivo, la vera novità sta nell’integrazione fluida all’interno dell’ecosistema Apple. Ogni nuova funzionalità del dispositivo suscita l’interesse degli utenti, i quali desiderano avere accesso a caratteristiche che migliorano la loro esperienza quotidiana. L'arrivo dell'Intelligenza Visiva rappresenta così un'evoluzione per i fan della tecnologia, rendendo ogni giorno un momento di scoperta e innovazione.

Questa nuova funzionalità promette di rivoluzionare il modo in cui gli utenti interagiscono con il loro iPhone, trasformando l'esperienza da semplice consumo a una vera e propria esplorazione del mondo.