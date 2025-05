Novità in Photoshop: scopri come utilizzare la generazione di immagini tramite intelligenza artificiale

Adobe continua a scommettere sull’intelligenza artificiale con nuove funzionalità in Photoshop, il celebre editor di foto. Negli ultimi anni, l’azienda ha implementato diverse opzioni di editing avanzato, tra cui strumenti come il riempimento generativo, la rimozione di oggetti e la possibilità di espandere un’immagine. Anche se non sei un utente abituale delle tecnologie AI, questi strumenti meritano di essere provati per capire come possano migliorare la tua esperienza creativa.

Come iniziare a utilizzare l’intelligenza artificiale in Photoshop nel 2025

Photoshop ora integra un modello di intelligenza artificiale chiamato Firefly. Per accedervi, apri il tuo progetto all’interno di Photoshop. Se stai utilizzando la versione più recente, cerca la barra degli strumenti contestuale che includerà l’opzione “Genera immagine“. Dovrai andare su Modifica e successivamente cliccare su “Genera immagine“. Alternativamente, puoi anche cliccare sull’icona che rappresenta un’immagine con una freccia e un luccichio sulla barra degli strumenti a sinistra.

Quando scrivi il tuo prompt, è consigliabile essere il più dettagliato possibile, ponendo gli elementi più importanti all’inizio. Per migliorare i risultati, puoi anche consultare le linee guida per la scrittura dei prompt di generazione di immagini. Se i risultati non ti soddisfano, puoi riaprire la finestra pop-out che mostra l’immagine generata per regolare il tuo prompt e le immagini di riferimento. Se desideri, puoi fornire feedback sulle generazioni effettuate o rimuovere lo sfondo semplicemente cliccando sui tre punti verticali in fondo alla barra di pin.

Strumenti di generazione e come utilizzarli in Photoshop

Tra le funzioni più utilizzate in Photoshop ci sono il riempimento generativo, l’espansione e la rimozione. Questi strumenti ti permettono di modificare le immagini in modo semplice ed efficace. Il riempimento generativo è stato paragonato a un mini generatore di immagini AI. Selezionando un’area specifica del tuo progetto e inserendo un testo come prompt, Photoshop genererà un nuovo design per quella porzione. Questo strumento può essere trovato andando su Modifica > Riempimento generativo e utilizzando lo strumento di selezione per evidenziare l’area desiderata.

Per estendere un’immagine, generative expand è utile: ti consente di creare nuove sezioni da integrare perfettamente con l’immagine esistente. Durante l’utilizzo di questo strumento, basta selezionare lo strumento di ritaglio, espandere il canvas alla dimensione desiderata, quindi digitare un prompt e cliccare su “Genera”.

Infine, generative remove è un “cancellatore” supercarico di AI: rimuove oggetti indesiderati da un’immagine senza danneggiare il resto della foto. Puoi selezionare l’oggetto da rimuovere utilizzando lo strumento di selezione e quindi attivare il riempimento generativo, specificando “rimuovi” nel prompt. In alternativa, puoi utilizzare lo strumento di rimozione manuale per evidenziare gli oggetti da cancellare.

Ulteriori strumenti di intelligenza artificiale disponibili in Photoshop

Un’altra funzionalità interessante offerta da Photoshop è lo strumento di sostituzione del cielo. Questo permette di dare un tocco drammatico ai paesaggi: per utilizzarlo, vai su Modifica > Sostituzione cielo e seleziona tra diverse opzioni disponibili, come tramonti o cieli blu. Una volta scelto, potrai regolare la luminosità e altri parametri per rendere l’immagine ancora più accattivante.

La funzione “Genera sfondo” è particolarmente adatta per la fotografia di prodotto, dove il soggetto centrale è l’oggetto dell’immagine. Basta caricare la foto e utilizzare l’opzione “rimuovi sfondo” sulla barra degli strumenti contestuale, per poi generare un nuovo sfondo. I risultati possono variare: mentre alcune generazioni di spazi urbani potrebbero apparire poco realistiche, quelle con sfondi colorati o decorati tendono a risultare più riuscite.

Photoshop continua a sviluppare nuove tecnologie di editing. Tra queste ci sono i filtri neurali, utili per modifiche fotografiche dettagliate, e il pennino curvo, che assistono i designer nella creazione di curve più fluide e uniformi.

Per rimanere aggiornati sulle ultime novità riguardanti l’intelligenza artificiale nei software Adobe, si possono consultare anche i recenti aggiornamenti in Premiere Pro e il generatore di video AI dell’azienda.