Novità in Google Contatti: Personalizzazione Creativa per le Foto dei Contatti

L’app Google Contatti, primaria per la gestione delle rubriche sugli smartphone Google Pixel e su numerosi dispositivi Android, sta introducendo nuove opzioni di personalizzazione che promettono di rendere più vivaci le liste di contatti degli utenti. Questa innovazione arriva dopo l’anticipazione avvenuta nel novembre scorso, offrendo adesso modi freschi e stimolanti per modificare le immagini profilo dei contatti.

Personalizzazione delle immagini profilo: cosa c’è di nuovo

Da oggi, gli utenti di Google Contatti possono godere di una significativa rinnovata esperienza nell’assegnazione delle immagini profilo ai contatti. Questa novità si rivela particolarmente utile quando non si dispone di fotografie reali da utilizzare. Accedendo alla scheda di un contatto e toccando l’icona di modifica , si avrà accesso a un nuovo menu di opzioni. Qui, sotto la voce “Cambia” che si trova sotto l'immagine del profilo, troveremo non solo le consuete fonti di immagini come “Questo dispositivo” e “Google Foto”, ma anche due nuove schede decisamente interessanti.

La prima novità è rappresentata dalla scheda "Monogramma". Questa permette di assegnare un monogramma o un'emoji ai contatti privi di foto. Gli utenti possono selezionare il loro testo preferito o un'emoji, adattandone la colorazione di sfondo. Inoltre, per chi opta per il monogramma, è possibile fare modifiche anche al font, grazie a un’apposita sezione con diversi stili di carattere.

Illustrazioni: una galleria di opzioni visive

La seconda novità che arricchisce Google Contatti è la scheda "Illustrazioni". Questa funzionalità consente di scegliere da una ricca galleria di immagini proposte, rendendo l’esperienza non solo più personale ma anche più visivamente attrattiva. Per esempio, l'immagine di un levriero è tra le opzioni disponibili. Ogni illustrazione può essere ulteriormente personalizzata in base a dettagli come il colore di certi elementi, permettendo agli utenti di rendere unica la propria rubrica.

Questa possibilità di personalizzazione non si ferma solo alla scelta dell’immagine, ma aggiunge un tocco creativo che può riflettere la personalità di chi la utilizza. Gli utenti possono finalmente dire addio alle icone generiche e rendere omaggio ai loro contatti in modo più significativo.

Come ottenere la nuova versione dell’app Google Contatti

Attualmente, la nuova funzionalità di Google Contatti è in fase di distribuzione graduale. Gli utenti che desiderano provare la novità possono verifica di avere l’ultima versione dell'app, in particolare la versione 4.48.27.720364420, che è stata rilasciata proprio di recente. Per scaricare o aggiornare Google Contatti, basta accedere al Google Play Store, cercare l'app e selezionare l'opzione “Installa” o “Aggiorna”. Questo semplice passaggio garantirà l’accesso a tutte le nuove opzioni di personalizzazione.

Con queste nuove funzionalità, Google Contatti si fa sempre più un complice nella ogni giorno interazione sociale, consentendo agli utenti di esprimere la propria creatività e rendere la propria esperienza di utilizzo più personale.