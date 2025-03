Novità in arrivo per l’app Google: ecco la funzione per nascondere le notifiche

L’app Google si conferma un elemento fondamentale per la gestione delle ricerche e delle notifiche sui dispositivi mobili, sia Android che iOS. Recentemente, un insider di fama, AssembleDebug, ha rivelato novità importanti che arriveranno per gli utenti dell’app. Scopriamo i dettagli di questa nuova funzionalità che promette di migliorare l’esperienza d’uso.

Nuove impostazioni per le notifiche dell’app Google

Secondo quanto riferito su Telegram dal noto insider AssembleDebug, Google sta preparando un aggiornamento interessante per la sua app ufficiale, introducendo la possibilità di nascondere i badge delle notifiche. Questa novità sarà accessibile sia nella sezione “Notifiche” dell’app, che è facilmente raggiungibile tramite la barra delle schede in basso, sia all’interno delle impostazioni generali delle notifiche. Gli utenti potranno accedere a queste opzioni toccando l’avatar del proprio account Google e seguendo il percorso “Impostazioni > Notifiche.”

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

L’implementazione di questa funzione mira a dare agli utenti un maggiore controllo sulla gestione delle notifiche, in particolare riguardo al numero di messaggi non letti. Si prevede che il cambiamento includerà la rimozione del pallino blu che segnala la presenza di notifiche non lette. Questo aggiornamento, sebbene non sia stato dettagliato ulteriormente, è un passo importante per coloro che desiderano semplificare la loro interazione con l’app.

Currently, questa novità è ancora in fase di sviluppo. Non è accessibile nemmeno per i beta tester, il che implica che Google potrebbe impiegare ancora alcune settimane o anche mesi prima di poterla rilasciare ufficialmente al pubblico.

Come aggiornare l’app Google per scoprire le ultime funzionalità

L’app Google è già pre-installata su tutti i dispositivi Android che supportano i servizi Google, ma il suo aggiornamento è fondamentale per approfittare delle nuove funzionalità. Per aggiornare l’app, gli utenti devono accedere al Google Play Store. Una volta aperto il negozio digitale, sarà possibile cercare l’app Google e controllare la disponibilità di eventuali aggiornamenti. Se ci sono novità, basta fare clic su “Aggiorna” per installarle.

In aggiunta, se si desidera esplorare in anteprima le nuove caratteristiche dell’app, gli utenti possono registrarsi al programma beta direttamente dalla pagina dedicata sul Play Store. Partecipare al programma beta offre l’opportunità di provare le funzionalità prima del rilascio ufficiale, permettendo così di scoprire in anticipo le evoluzioni dell’app Google e contribuire alla sua ottimizzazione.

Con queste nuove impostazioni in arrivo, Google si propone di migliorare ulteriormente l’esperienza degli utenti dell’app, garantendo una comunicazione più efficiente e personalizzata. Restiamo in attesa di ulteriori dettagli e aggiornamenti sul rilascio delle novità.