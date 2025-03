Novità di macOS Sequoia: il supporto alle schede SDUC nei Mac con CPU Apple Silicon

Apple ha recentemente comunicato, nella note di rilascio della beta 2 di macOS Sequoia 15.4, un’importante innovazione per i possessori di Mac dotati di CPU Apple Silicon, come i modelli M1, M2 e M3. L’aggiornamento introduce il supporto per le schede SDUC con capacità superiori ai 2TB, una novità particolarmente utile per tutti coloro che si dedicano alla fotografia e alla videografia, consentendo di gestire e archiviare file di grandi dimensioni in modo più efficiente.

Cosa sono le schede SDUC e quali vantaggi offrono?

Le schede SDUC rappresentano un passo significativo in avanti rispetto a quelle SDXC, incrementando la capacità massima da 2TB a ben 128TB. Queste schede sono progettate per soddisfare le esigenze degli utenti che richiedono elevate prestazioni di archiviazione e sono retrocompatibili con le tecnologie precedenti, a condizione che hardware e software siano aggiornati per supportarle. Quindi, se si è già in possesso di dispositivi in grado di utilizzare schede di memoria, l'upgrade a SDUC potrà avvenire senza problemi.

Storicamente, il limite iniziale per le schede di memoria si attestava sui 2GB, quando sono state introdotte le MMC sviluppate da SanDisk e Siemens. Da allora, ci sono stati vari progressi: le schede SDHC hanno raggiunto i 32GB, mentre le SDXC hanno esteso questa capacità fino a 2TB. Adesso, con le SDUC, l’asticella si solleva ulteriormente, permettendo un utilizzo senza precedenti in termini di spazio di archiviazione.

Velocità di trasferimento e compatibilità

La velocità di trasferimento delle schede SDUC è migliorata notevolmente, grazie all’adozione del PCI Express 3.0 e del protocollo NVMe 1.3. Quest’ultima tecnologia, molto utilizzata per le unità SSD, permette picchi di velocità di trasferimento dati fino a 1GB al secondo. Questa caratteristica è cruciale per i professionisti che lavorano con file video di alta qualità, come quelli in super-slow motion o con risoluzioni 8K. Pertanto, la possibilità di gestire flussi continui di dati e memorizzare riprese complesse in RAW diventa un aspetto fondamentale per la creazione di contenuti multimediali.

Inoltre, le schede SD Express offrono un’interfaccia migliorata per la gestione di grandi quantità di dati, facilitando operazioni come la riproduzione e la cattura di immagini in 360°. Con queste caratteristiche avanzate, gli utenti possono affrontare progetti sempre più ambiziosi senza preoccuparsi delle limitazioni di spazio.

L’integrazione con i Mac e le opzioni disponibili

Molti modelli di Mac, tra cui quelli recenti, sono già dotati di uno slot per schede SD o SDXC, permettendo una lettura e scrittura diretta su questi supporti. Tuttavia, per coloro che possiedono modelli più datati o che necessitano di una maggiore versatilità, esistono soluzioni alternative tramite lettori esterni che possono collegarsi tramite USB, USB-C, Thunderbolt o FireWire, a seconda del modello di Mac.

Gli utenti iOS possono anche sfruttare le SD Card mediante adattatori compatibili con la porta Lightning, permettendo di collegare vari tipi di schede di memoria. Questa integrazione è fondamentale per chi utilizza dispositivi mobili per la fotografia e la videografia, poiché aumenta le possibilità di archiviazione e accesso ai file.

Novità e aggiornamenti di macOS Sequoia

macOS Sequoia non si limita solo al supporto delle schede SDUC, ma presenta anche una serie di altre migliorie significative. Gli aggiornamenti riguardano vari aspetti del sistema operativo, compreso Safari, l'app Note e anche funzionalità per il gaming, con l’obiettivo di ottimizzare la produttività e garantire una maggiore privacy agli utenti. Le novità in arrivo mirano a fare di macOS Sequoia un ambiente di lavoro più efficiente e versatile.

Per tutte le ultime novità e informazioni su macOS Sequoia, gli utenti possono seguire il link dedicato sul sito ufficiale o consultare articoli di approfondimento che esplorano ulteriori dettagli e funzionalità del sistema operativo.