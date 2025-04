Come impedire alle notifiche dell’iPhone di interrompere la musica

Diciamoci la verità: poche cose sono fastidiose e rovinano una buona playlist come le notifiche costanti dell’iPhone.

Che tu stia trasmettendo musica in streaming o podcast, le interruzioni possono essere una vera e propria seccatura. Fortunatamente, Apple fornisce strumenti per silenziare le distrazioni e mantenere la tua esperienza audio ininterrotta. Scopriamoli insieme.

Usa la modalità silenziosa

Il primo trucco è quello di utilizzare la modalità silenziosa, che è anche il modo più rapido per impedire ai suoni di notifica di interrompere la musica. Si tratta di una soluzione semplice e basata su hardware che funziona istantaneamente senza la necessità di modificare più impostazioni.

Se il tuo iPhone ha un interruttore fisico Suoneria/Silenzioso (che si trova su modelli come iPhone 14 e precedenti), impostandolo su Silenzioso disattiverà i suoni di notifica mantenendo la riproduzione della musica senza interruzioni.

Per gli iPhone più recenti (iPhone 15 e successivi), in cui Apple ha sostituito l’interruttore silenzioso con il pulsante di azione, puoi premere a lungo su di esso per attivare la modalità silenziosa. Puoi anche abilitare la modalità silenziosa andando su Impostazioni > suoni e feedback aptico e attivando la modalità silenziosa.

Attiva la funzione Non disturbare

Se la modalità silenziosa sembra troppo ampia per le tue esigenze, la funzione Non disturbare di Apple offre un approccio più personalizzato alla gestione delle interruzioni.

La funzione Non disturbare disattiva temporaneamente l’audio di tutte le chiamate, i messaggi e le notifiche. Per abilitarlo, scorri verso il basso dall’angolo in alto a destra dello schermo per aprire il Centro di controllo e tocca l’icona della mezzaluna.

In alternativa, puoi programmare l’attivazione automatica di Non disturbare in orari specifici andando su Impostazioni > Focus > Non disturbare e impostando una programmazione.

Creare un Focus

Introdotta in iOS 15, la modalità Focus va oltre consentendoti di creare profili personalizzati per diversi scenari, come il lavoro, il sonno o il tempo personale. Ad esempio, puoi impostare un “Music Focus” che silenzia tutte le notifiche tranne quelle provenienti dalla tua app musicale o da contatti specifici.

Per creare una modalità di Focus on:

Vai su Impostazioni > Focus on. Tocca l’icona “+” per aggiungere un nuovo Focus. Seleziona Personalizza e personalizza le app e le persone che possono inviarti notifiche durante questo periodo. Abilita la modalità Focus quando sei pronto per goderti la musica senza interruzioni.

Puoi anche impostare la modalità Focus in modo che si attivi automaticamente quando apri l’app musicale o ti connetti a un dispositivo Bluetooth specifico, come le cuffie o l’autoradio.