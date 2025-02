Nothing Phone (3a) Pro: Data, caratteristiche e confronto con Samsung Galaxy S24 FE

La tecnologia mobile continua a evolversi rapidamente e il prossimo lancio del Nothing Phone Pro, previsto per il 4 marzo, promette di catturare l'attenzione degli appassionati. Questo nuovo modello si prospetta come successore diretto del Phone Plus e sarà posizionato sul mercato con un prezzo vicino ai 400 dollari. Ma come si confronta con il più costoso Galaxy S24 FE di Samsung, che si aggira sui 650 dollari? Analizziamo le caratteristiche principali di entrambi i dispositivi per capire se la scelta tra i due può portare a un risparmio sostanziale.

Design e dimensioni: un’appeal distintiva

Un aspetto distintivo dei telefoni Nothing è senza dubbio il loro design affascinante. Con i loro pannelli posteriori trasparenti, si distaccano nettamente dai modelli della concorrenza, incluso il Galaxy S24 FE, dalla linea estetica più sobria. Il Phone Pro, secondo le indiscrezioni, potrebbe essere dotato del famosissimo sistema di LED Glyph, un carattere distintivo già visto nel modello precedente. Tuttavia, si prevede che questa nuova generazione presenti meno LED, riducendo opzioni di personalizzazione.

Sebbene il design accattivante rappresenti un vantaggio, potrebbero esserci dei compromessi in termini di durabilità. Mentre il Samsung Galaxy S24 FE gode di una certificazione IP68 per la resistenza all'acqua e alla polvere, il Nothing Phone Pro avrà probabilmente una classificazione IP64, migliore rispetto al precedente modello, ma inferiore a quella del rivale coreano.

Si prevede che entrambi i dispositivi condividano dimensioni simili, con il Phone Pro che potrebbe misurare 163.5 x 77.5 x 8.4 mm per un peso di 211 grammi, mentre il Galaxy S24 FE avrà dimensioni di 162 x 77.3 x 8 mm e peserà 213 grammi. Le scelte cromatiche saranno limitate, riflettendo il design trasparente e presentando toni grigi e neri, che fungono da protezione per i componenti interni.

Differenze nel display: luminosità e dimensioni

Il Nothing Phone Pro si dice possa vantare una luminosità massima di 3000 nit, un valore piuttosto ottimistico che ci fa intuire la qualità dello schermo, ben superiore ai 1900 nit del Galaxy S24 FE. Entrambi i telefoni dovrebbero avere schermi di dimensioni simili, con il modello di Nothing che potrebbe montare un display da 6.8 pollici, rispetto al 6.7 pollici del modello Samsung.

Tuttavia, il S24 FE ha il vantaggio di utilizzare il robusto Gorilla Glass Victus+, un fattore di resistenza che il modello Nothing potrebbe non poter eguagliare a causa dei costi contenuti di produzione. Questo aspetto potrebbe influenzare la scelta di chi cerca un telefono durevole.

Prestazioni e software: potenza a confronto

Il nome "Pro" nel Nothing Phone Pro potrebbe trarre in inganno. Non ci si aspetti un chipset di livello top, poiché il dispositivo sarà probabilmente alimentato da uno Snapdragon 7s Gen 3, mentre il Galaxy S24 FE è equipaggiato con il più potente Exynos 2400e. Questo potrebbe tradursi in un’esperienza più fluida e ottimizzata durante sessioni di gioco e utilizzo di funzioni avanzate di intelligenza artificiale per il Galaxy.

Per quanto riguarda le opzioni di RAM e archiviazione, il Phone Pro dovrebbe avere un’unica configurazione: 12/256 GB, mentre il S24 FE offre varianti di 8/128 GB e 8/256 GB, a seconda della regione. La scelta di ridurre le opzioni per Nothing potrebbe essere una strategia per mantenere i costi più bassi.

Fotocamera: battaglia nella fascia media

Una delle novità del Nothing Phone Pro è l’introduzione di una fotocamera teleobiettivo da 50 MP, accompagnata da un obiettivo periscopico. Questo contrasta con il teleobiettivo da 8 MP del Galaxy S24 FE. Anche se la risoluzione del sensore di Nothing sembra più alta, le prestazioni saranno influenzate anche dal software di elaborazione delle immagini. Samsung ha avuto tempo per affinarlo, mentre Nothing è ancora in fase di sviluppo.

Per quanto riguarda le fotocamere ultra-grandangolari, il Phone Pro offre una risoluzione di 8 MP, inferiore ai 12 MP del S24 FE. Questo equilibrio potrebbe non rendere un grande vantaggio per Nothing a meno che i processi software non emergano come un fattore decisivo. Anche la fotocamera principale del Galaxy S24 FE si basa su un sensore di 50 MP, riconosciuto per prestazioni eccellenti, a differenza del suo omologo in Nothing, che ha avuto risultati meno impressionanti.

Autonomia e ricarica: chi ha l’ultima parola?

Il Nothing Phone Pro dovrebbe avere una batteria con capacità di 5000 mAh, una cifra che oggi rappresenta uno standard nella maggior parte dei telefoni. In confronto, il Galaxy S24 FE ha una batteria da 4700 mAh. Sebbene il Phone Pro possa promettere una maggiore autonomia sulla carta, i test reali decideranno quale dispositivo offre la performance migliore.

Per quanto riguarda la ricarica, Nothing prevede un’unità da 45W che potrebbe garantire tempi di ricarica più rapidi rispetto ai 25W del S24 FE. Tuttavia, Samsung offre la ricarica wireless a 15W, un aspetto che potrebbe risultare decisivo per chi preferisce questa funzionalità.