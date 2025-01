Nintendo Switch 2: Data di Presentazione e Specifiche Tecniche in Crescita

L'attesa per la nuova Nintendo Switch 2 si fa sempre più intensa. Secondo recenti notizie e indiscrezioni, la console potrebbe essere svelata ufficialmente il 16 gennaio, probabilmente durante un evento pomeridiano, con un annuncio focalizzato principalmente sull'hardware. Anche se la data non fosse confermata, gli appassionati possono stare certi che entro marzo ci saranno ulteriori dettagli. Le specifiche finora emerse sembrano promettere un significativo miglioramento rispetto al modello attuale, mantenendo la caratteristica disposizione ibrida che ha reso popolare la precedente generazione di Switch. Analizziamo insieme le informazioni più recenti.

Le specifiche tecniche rivelate

Negli ultimi tempi, sono emerse indiscrezioni riguardanti le caratteristiche tecniche della Nintendo Switch 2, rivelando dati interessanti sul suo funzionamento. Tra i dettagli forniti si evidenziano le prestazioni della CPU, GPU e RAM sia in modalità portatile sia in modalità docked.

Partendo dal processore, la nuova console sarà dotata di un Arm Cortex-A78C con otto core, che promette prestazioni superiori rispetto al suo predecessore. La GPU sarà una NVIDIA T239 della serie Ampere, codice GMLX30-R-A1, contenente ben 1.534 CUDA core e 48 Tensor core di terza generazione. Inoltre, sono previsti 2 core dedicati al ray tracing, un aspetto tecnologico che potrebbe migliorare significativamente l'esperienza visiva.

La RAM avrà una capacità di 12 GB di tipo LPDDR5 o LPDDR5X, segmentata in due moduli da 6 GB. Questa dotazione garantirà prestazioni fluide e una gestione efficiente delle applicazioni. Per quanto concerne la memoria interna, Nintendo Switch 2 offrirà 256 GB di tipo UFS 3.1, con velocità di trasferimento pari a 2,1 GB/s.

Quando si parla delle modalità di funzionamento, in quella portatile si prevede una potenza di 1,72 TFLOPs, mentre in modalità docked si raggiungeranno i 3,09 TFLOPs, con prestazioni video in grado di supportare 4K a 30 fps. Ultimo ma non meno significativo, il display avrà una dimensione compresa tra 8 e 8,4 pollici, superando i 7 pollici del modello OLED attuale, e sarà progettato per una migliore qualità visiva.

Innovazioni nella tecnologia DLSS

Un'altra caratteristica attesa con crescente curiosità è l'integrazione della tecnologia DLSS di NVIDIA, ovvero Deep Learning Super Sampling. Si tratta di un sistema che utilizza l'intelligenza artificiale per ottimizzare le prestazioni grafiche, aumentando il frame rate e la risoluzione visiva dei giochi.

Le funzioni di DLSS operano tramite una riduzione della risoluzione nativa del gioco, per esempio passando da 1080p a 720p, per poi ricostruire l'immagine attraverso un processo di upscaling. Questa tecnologia non solo consente un risparmio sulle risorse hardware, ma migliora anche la fluidità dell'esperienza di gioco.

Si prevede che Nintendo Switch 2 possa trarre vantaggio dal DLSS per offrire una qualità visiva superiore, pur non cercando di competere direttamente con console di fascia alta come PlayStation 5 o Xbox Series X. Tuttavia, si preannuncia che l'uso del DLSS sarà automatico e trasparente per l'utente, che non sarà necessariamente informato su quando viene applicato, in modo da migliorare l'esperienza di gioco senza alcuno sforzo apparente.

Ulteriori novità in arrivo

Oltre le specifiche tecniche e l'implementazione del DLSS, emergono anche altre novità interessanti legate a Nintendo Switch 2. Innanzitutto, il display avrà una grandezza variabile tra gli 8 e gli 8,4 pollici e continuerà a utilizzare la tecnologia OLED, come visto nell'ultima versione di Switch presente sul mercato.

Un altro cambiamento significativo riguarderà la dock station e un nuovo logo, insieme a nuovi Joy-Con. Questi controller avranno una connessione magnetica e saranno dotati di levette analogiche progettate con tecnologia Hall, il che promette di ridurre i problemi di drift che hanno afflitto le generazioni precedenti.

Non da ultimo, la retrocompatibilità sarà un elemento chiave per la nuova console, permettendo ai giocatori di rivivere i classici titoli Nintendo come "Breath of the Wild", ma con un'ottimizzazione grafica all'avanguardia. Questo aspetto è particolarmente atteso dai fan, in quanto permetterà di rivivere esperienze di gioco iconiche in una qualità mai vista prima.