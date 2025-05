Nintendo punta a vendere 15 milioni di Switch 2: previsioni e sfide per il futuro

Le vendite di console da gioco sono sempre un argomento di grande interesse nel settore dell’intrattenimento. Nintendo, l’iconico produttore di videogame, ha recentemente comunicato le sue aspettative per il lancio del suo nuovo modello, il Switch 2. Con un obiettivo ambizioso di raggiungere 15 milioni di unità vendute entro la fine di marzo 2026, la compagnia sta affrontando una serie di sfide, inclusa la concorrenza e l’incertezza dei costi per i consumatori.

Lanci e aspettative di vendita

Il tanto atteso Switch 2 sarà disponibile sul mercato a partire dal 5 giugno, lasciando a Nintendo dieci mesi per raggiungere il suo obiettivo di vendite. La compagnia prevede di non fermarsi solo alle console: si attende infatti di vendere 45 milioni di giochi in concomitanza con il lancio. Questo è un cambiamento significativo rispetto ai risultati passati, in quanto l’anno precedente Nintendo aveva venduto circa 10.8 milioni di Switch e 155 milioni di giochi, previsioni che si sono rivelate più elevate rispetto a quanto la compagnia attende per quest’anno. Tuttavia, la nostalgia e la fedeltà dei clienti potrebbero dare nuova vita anche alla versione precedente, con una previsione di vendita di 4.5 milioni di unità di Switch e oltre 100 milioni di giochi.

Confronti tra Switch e Switch 2

È importante considerare che il primo Switch è stato lanciato nel marzo 2017, alla fine di un anno fiscale, per cui è complesso fare un confronto diretto con le vendite del nuovo modello. Tuttavia, nel primo anno ha registrato circa 17.79 milioni di unità vendute, superando di gran lunga le previste stime iniziali. Nintendo spera che la performance del Switch 2 possa avvicinarsi a quel successo. Finora, il Switch originale ha venduto oltre 150 milioni di unità, avvicinandosi al record di console più venduta di Nintendo, il DS.

Le sfide del mercato e le preoccupazioni sui prezzi

Tuttavia, le proiezioni di vendita per il Switch 2 non sono prive di incognite. La compagnia sta infatti fronteggiando problematiche legate ai dazi, particolarmente nel mercato statunitense. Nonostante il prezzo del nuovo dispositivo, fissato a 449,99 dollari, susciti qualche lamentela tra i consumatori, la domanda sembra essere sorprendentemente alta. Quando sono state aperte le prenotazioni per il preorder negli Stati Uniti, i pezzi sono stati esauriti in tempi record, suggerendo un interesse notevole. Inoltre, in Giappone, Nintendo ha dovuto allertare riguardo a una potenziale scarsità di forniture dopo aver ricevuto oltre 2.2 milioni di richieste di prenotazione, un numero che ha superato di gran lunga le aspettative iniziali.

Futuro per Nintendo

Con il lancio del Switch 2, Nintendo si trova in una fase cruciale. La storicità del marchio e la sua forte base di fan gioveranno indubbiamente, ma altrettanto importante sarà gestire con successo le vendite e le aspettative in un mercato in continua evoluzione. Le previsioni di vendita elevate testimoniano la fiducia della compagnia, ma resta da vedere come affronterà le sfide attuali, in particolare quelle economiche. La competizione nel settore dei videogiochi è intensa e ogni decisione strategica avrà un impatto significativo sul futuro di Nintendo.