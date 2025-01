Nintendo presenta ufficialmente Switch 2: in arrivo eventi esclusivi in tutto il mondo

Nintendo ha dato il via alla presentazione ufficiale del suo nuovo dispositivo, Switch 2, e prevede una serie di eventi per far provare la console ai fan. Con un tour mondiale che inizierà in primavera, i videogiocatori avranno l'opportunità di vivere un'esperienza diretta con la nuova generazione di questo iconico prodotto.

Inizio del tour: dove e quando si svolgerà l'esperienza Switch 2?

Il primo appuntamento del tour mondiale dedicato a Nintendo Switch 2 si svolgerà a New York City dal 4 al 6 aprile. La location scelta è Center415, situato al 417 di Fifth Avenue. Questo evento rappresenterà una straordinaria occasione per i fan di toccare con mano le caratteristiche innovative della console e di provarla in anteprima.

Dopo New York, il tour proseguirà a Los Angeles, dove si terrà dal 11 al 13 aprile presso Television City, in Beverly Blvd. Gli appassionati di videogiochi a Dallas avranno la loro occasione dal 25 al 27 aprile, presso l'Embarcadero Building di Fair Park.

Le tappe internazionali: altre città che ospiteranno l'evento Switch 2

Oltre alle città americane, il tour toccherà anche diverse metropoli internazionali. Le date e le località principali includono:

Toronto: 25-27 aprile

25-27 aprile Parigi: 4-6 aprile

4-6 aprile Londra: 11-13 aprile

11-13 aprile Milano: 25-27 aprile

25-27 aprile Berlino: 25-27 aprile

25-27 aprile Madrid: 9-11 maggio

9-11 maggio Amsterdam: 9-11 maggio

9-11 maggio Melbourne: 10-11 maggio

10-11 maggio Tokyo : 26-27 aprile

26-27 aprile Seul: dal 31 maggio al 1° giugno

dal 31 maggio al 1° giugno Hong Kong e Taipei: data da definire

Questa kermesse globale rappresenta un'opportunità imperdibile per i fan di tutte le età di scoprire le novità del mondo Nintendo.

Come registrarsi per partecipare all'evento Switch 2

Per partecipare all'evento, gli interessati possono registrarsi per ottenere un biglietto gratuito tramite la pagina dedicata all'esperienza Switch 2. È necessario disporre di un konto Nintendo per effettuare la registrazione. Sono ammessi solo partecipanti di età superiore ai 18 anni, salvo nel caso di registrazioni tramite Nintendo Family Account, che consente di prenotare fino a sei posti per un gruppo misto che includa anche minori. I vincitori dei biglietti saranno selezionati tramite sorteggio, aggiungendo un elemento di suspense all’attesa.

Apertura della registrazione: date da segnare

La registrazione per i biglietti si aprirà giovedì 17 gennaio alle 15:00 ET e chiuderà il 26 gennaio alle 23:59 ora locale, in prossimità dell'evento. È fondamentale che chi desidera partecipare segni queste date sul calendario per non perdere l'opportunità di cimentarsi con il nuovo Switch 2.

Cosa aspettarsi dall'evento Nintendo Switch 2?

Al momento, non sono stati forniti dettagli sui contenuti specifici che saranno presentati durante gli eventi. Tuttavia, è ragionevole ipotizzare che i fortunati possessori dei biglietti avranno l'opportunità di provare la nuova console. Le dimostrazioni potrebbero includere diversi giochi che metteranno in mostra le potenzialità della Switch 2, ma nel dettaglio ciò rimane ancora un mistero.

Con il mondo in attesa di ulteriori informazioni sulla data di rilascio e sul prezzo di Switch 2, gli eventi in programma rappresentano un passo cruciale per il coinvolgimento della comunità videoludica.