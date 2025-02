Recensione Ninkear MBOX 11: Mini PC Economico da 200 Euro per Studio, Streaming e Lavoro

Un Mini PC da 200 euro può davvero fare la differenza nel quotidiano? Quando si parla di mini PC economici, il Ninkear MBOX 11 è uno dei modelli che sta attirando attenzione. Con un prezzo di soli 219 euro (179 euro usando questo sconto: NNNIT02259), questo piccolo dispositivo promette un buon equilibrio tra prestazioni e portabilità, grazie al nuovo processore Intel N150 e a un design ultra compatto. Ma vale davvero la pena investire in un mini PC economico per attività come lavoro da ufficio, media streaming e gaming leggero? Scopriamolo insieme!

Cosa di può fare con un Mini PC da 200 euro? Questa è la domanda a cui voglio rispondere nella recensione di Ninkear MBOX 11: un Mini PC venduto a 219 euro che ha due grandi pregi: ha dimensioni super compatte, si tiene in una mano e si infila in tasca, e la piattaforma hardware è basata sul nuovo processore Intel N150 che consente consumi ridotti e ampi margini di utilizzo.

Videorecensione: Migliore Mini PC economico da 200 euro? Ninkear MBOX 11

https://www.youtube.com/watch?v=ISLqa17PAGY

Specifiche Tecniche del Ninkear MBOX 11

Il Ninkear MBOX 11 è equipaggiato con un Intel Twin Lake N150, un processore a 4 core che raggiunge i 3.60GHz. A questo si aggiungono 16GB di RAM DDR4 e un SSD da 512GB, configurazione che permette una buona fluidità anche per operazioni quotidiane come navigazione web, lavoro da ufficio e riproduzione di contenuti multimediali in 4K. Non è un PC da gaming estremo, ma per le esigenze di base, è un dispositivo più che valido.

CPU: Intel Twin Lake N150

Cores & Threads: 4 cores 4 threads

CPU Speed: Max 3.60GHz

Smart Cache: 6MB

Grafica: Intel Graphics

OS: Windows 11 pro

Power Consumption: 6W

RAM: 16GB SO-DIMM DDR4 2666MT/s

SSD: 512GB 6Gbps m.2 2280*1

Porte: 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x HDMI 2.0, 1 x DP 1.4, 1 x RJ45, 1 x Headphone Jack, 1 x DC

WIFI: WIFI 2.4/5.0GHz IEEE 802.11ac

Bluetooth: 5.0

LAN: 10/100/1000M per sec

Power Input: 100~240V 50/60Hz

Power Output: 12V/2.5A

Peso: 243 grammi

Dimensioni: 10 x 10 x 3 cm

Unboxing e Primo Avvio del Ninkear MBOX 11

Quando ho ricevuto il Ninkear MBOX 11, la prima cosa che mi ha colpito è stata la dimensione compatta della confezione. Mi aspettavo qualcosa di più grande, tanto che, inizialmente, pensavo di trovarci dentro le Xiaomi Redmi Buds 6. Invece, all'interno c’era il mini PC ben protetto, insieme a un alimentatore standard, un cavo HDMI, e una piastra VESA con relativi viti per montarlo facilmente dietro un monitor.

Il primo avvio è stato super facile: il Ninkear MBOX 11 arriva con Windows 11 Pro preinstallato, quindi basta fare una rapida configurazione iniziale, e in pochi minuti il mini PC è pronto per l'uso. È stato un processo semplice e veloce, perfetto per chi cerca un dispositivo che funzioni subito senza dover impiegare troppo tempo nella configurazione.

Design e Porte

II Ninkear MBOX 11 si distingue per le sue dimensioni estremamente compatte: con soli 10 x 10 x 3 cm e un peso di appena 243 grammi, è davvero facile da trasportare e può essere riposto praticamente ovunque. Può entrare comodamente nella tasca di una giacca, il che lo rende perfetto per chi ha bisogno di un PC da portare sempre con sé. In mano, è simile a uno smartphone in termini di dimensioni, il che lo rende davvero pratico.

La qualità del case è discreta, realizzato interamente in plastica. Non è particolarmente premium, ma fa il suo dovere. Il sistema di raffreddamento attivo fa un ottimo lavoro, grazie alla presenza di bocchette di aerazione laterali e una più grande sulla parte inferiore, che favorisce una buona dissipazione del calore. Nonostante l'uso prolungato, il PC non si surriscalda mai e rimane molto silenzioso, con una rumorosità che non supera i 38 dB, quindi è perfetto anche per ambienti da ufficio.

Per quanto riguarda la connettività, il Ninkear MBOX 11 offre una buona dotazione di porte. Nella parte frontale troviamo due porte USB 3.0, un jack audio da 3,5 mm e il tasto di accensione, mentre sul retro sono presenti Ethernet, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 e due porte USB 2.0. La presenza di due porte USB 2.0 sul retro mi lascia perplesso: avrei preferito delle USB 3.0 aggiuntive o, ancora meglio, delle porte USB-C frontali, considerando che sono ormai gli standard per molte periferiche moderne.

Un aspetto che apprezzo molto è la doppia uscita video: con HDMI e DisplayPort puoi collegare più di un monitor, il che è utile sia per chi ha necessità di uno schermo doppio per lavorare in ufficio, sia per chi intende usare il PC in contesti come videosorveglianza o per applicazioni che richiedono più schermi. Questo sicuramente amplia le possibilità d’uso rispetto ad altri mini PC economici che offrono solo una singola uscita.

Hardware e Connettività

Il vero punto di forza del Ninkear MBOX 11 è senza dubbio il suo processore Intel Twin Lake N150. Con 4 core e 4 thread, raggiunge una velocità massima di 3,60 GHz, il che lo rende perfetto per un utilizzo quotidiano senza troppi rallentamenti. I consumi sono ridotti, circa 6W, il che lo rende particolarmente efficiente dal punto di vista energetico. Il processore è accoppiato con 16GB di RAM DDR4 SO-DIMM e un SSD m.2 da 512 GB, che garantisce ottime performance per attività come navigazione web, lavoro da ufficio e persino streaming multimediale.

Va sottolineato che le memorie non sono espandibili, ma solo sostituibili, visto che il Ninkear MBOX 11 offre solo un singolo slot per RAM e SSD. Tuttavia, con 16GB di RAM e un SSD da 512GB, le performance sono comunque più che sufficienti per la maggior parte degli utenti. Se la tua necessità è quella di avere un dispositivo economico, ma con una configurazione che regga il carico di un utilizzo quotidiano, sei sulla strada giusta.

Dal punto di vista della connettività, il Ninkear MBOX 11 offre una buona selezione di porte. La presenza di Ethernet, WiFi 802.11ac e Bluetooth 5.0 consente una connessione stabile e veloce con mouse, tastiera e altre periferiche senza problemi di lag. Questi standard sono perfetti per chi desidera un dispositivo che si connetta facilmente alla rete e alle periferiche senza difficoltà.

Il supporto per la rete Ethernet a 1000 Mbps assicura connessioni cablate rapide, mentre il WiFi 2.4/5.0 GHz è perfetto per chi preferisce una connessione wireless stabile. Il Bluetooth 5.0, infine, consente di collegare facilmente dispositivi come auricolari, smartphone e altri accessori compatibili, migliorando la versatilità complessiva del mini PC.

Esperienza d'uso: Un Mini PC Versatile per Casa, Ufficio e un po' di Gaming

Quando si parla di un mini PC economico come il Ninkear MBOX 11, le aspettative sono naturalmente più basse rispetto ai modelli di fascia alta. Tuttavia, questo dispositivo si è dimostrato sorprendentemente versatile per diversi tipi di utilizzo, dal lavoro da ufficio al gaming leggero.

Utilizzo Casalingo e Ufficio: Ottimo per Navigazione e Streaming

Durante il test, ho utilizzato il Ninkear MBOX 11 per navigare su internet, guardare film in streaming e fare qualche lavoro con Office. In tutte queste situazioni, il mini PC ha mantenuto una performance fluida e senza intoppi. La navigazione web è stata reattiva, anche con diverse schede aperte contemporaneamente, e lo streaming in 4K è stato impeccabile, senza alcun tipo di buffering o rallentamento. Questo lo rende perfetto come media box per chi cerca un dispositivo economico per guardare contenuti multimediali direttamente sulla TV.

Per l’uso da ufficio, il Ninkear MBOX 11 si è rivelato altrettanto valido. Ha gestito senza problemi attività come email, lavoro con Office, e gestione di documenti aziendali. Nonostante il processore non sia il più potente in circolazione, non ci sono stati rallentamenti anche con più applicazioni aperte. Immagina questo mini PC montato dietro il monitor di un piccolo ufficio o di un negozio: sarebbe in grado di gestire attività quotidiane come fatturazioni, calcoli su Excel, e gestione ordini senza difficoltà.

Video Editing: Leggero, ma Funziona

Anche se non è progettato per lavori pesanti, ho voluto mettere alla prova il Ninkear MBOX 11 con video editing in FullHD utilizzando CapCut. Ho caricato tracce leggere e pochi effetti, e il risultato è stato positivo. L’editing video è stato fluido, con tempi di renderizzazione e esportazione che, pur essendo più lenti rispetto a un PC più potente, sono comunque accettabili per chi lavora con progetti non troppo complessi. Per chi ha esigenze di editing di base, il Ninkear MBOX 11 potrebbe essere una scelta interessante, soprattutto considerando il prezzo contenuto.

Gaming: Esperienza Moderata, Perfetta per il Casual Gaming

Per quanto riguarda il gaming, è chiaro che questo non è il dispositivo da scegliere per giochi AAA o titoli moderni ad alte prestazioni. Tuttavia, ho deciso di provare con League of Legends e Fortnite per vedere come si comportava. Con League of Legends, il gioco è stato perfettamente giocabile, anche in FullHD, con una grafica decente e una performance fluida. È un’ottima scelta per chi cerca un PC economico per il gaming casuale o per titoli meno recenti.

Purtroppo, Fortnite non è riuscito a offrire un’esperienza soddisfacente. Anche abbassando le impostazioni grafiche al minimo e riducendo la risoluzione a 720p, la performance rimaneva insufficiente per un’esperienza di gioco fluida. Questo è un limite che, onestamente, ci si aspetta da un dispositivo di questa fascia di prezzo.

Conclusioni sull’Esperienza d'Uso

In generale, l’esperienza d’uso con il Ninkear MBOX 11 è stata positiva, soprattutto considerando il suo prezzo accessibile. È perfetto per chi ha bisogno di un dispositivo che esegue le attività quotidiane senza problemi: navigazione, streaming, lavoro d'ufficio e anche qualche attività leggera di video editing. Sebbene non sia adatto per giochi esigenti o per lavori creativi complessi, è sicuramente una scelta valida per chi cerca una soluzione economica ma affidabile.

Conclusioni Ninkear MBOX 11 - Un Mini PC Economico che Sorprende

Tutto sommato il Ninkear MBOX 11 è un valido mini PC economico che, nonostante il prezzo di vendita di soli 219 euro (179 euro usando questo sconto: NNNIT02259), riesce ad offrire prestazioni accettabili e risulta ideale per il classico utilizzo casalingo, fatto di navigazione e streaming, e per il lavoro da ufficio, con Office e task classici. Nonostante l’hardware economico non disdegna però un po’ di video editing e si può pensare di utilizzarlo anche per il retrogaming o per un po’ di casual gaming moderno senza troppe pretese.