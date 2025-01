Netflix introduce la funzione 'Momenti': come salvare e condividere spezzoni di film e serie

Negli ultimi anni, la fruizione di contenuti in streaming ha rivoluzionato il modo in cui consumiamo film e serie TV. Con l'aggiunta della funzione 'Momenti', Netflix offre ai suoi utenti un modo semplice e veloce per salvare e condividere clip dei loro programmi preferiti. Questo strumento si rivela utile non solo per rivedere scene che ci hanno colpito, ma anche per condividerle facilmente con amici e follower sui social media.

Operazioni preliminari per salvare un momento su Netflix

La funzione 'Momenti' è disponibile esclusivamente sui dispositivi mobili, rendendo il processo di salvataggio e condivisione davvero pratico. Per iniziare, è necessario aprire l'app Netflix sul proprio smartphone o tablet, sia esso un iPhone, un iPad oppure un dispositivo Android. Una volta caricato il programma che si desidera guardare, sarà sufficiente mettere il video in pausa nel punto esatto che si intende salvare.

Dopo aver messo in pausa, è consigliato orientare il dispositivo in orizzontale, in modo da visualizzare chiaramente tutti i controlli a schermo. Nella parte bassa a sinistra dello schermo compare l'opzione 'Momenti': cliccandola, il sistema registra automaticamente il segmento video a partire dal momento in cui è stato fermato. Si potrà quindi confermare il salvataggio premendo il tasto 'Salva'.

Dopo aver salvato, appariranno un paio di opzioni: 'Condividi', per inviare il link, o 'Elimina', nel caso in cui si desideri rimuovere il salvataggio. Se in quel momento non desideriamo procedere con nessuna di queste azioni, sarà sufficiente chiudere il menu cliccando sulla 'X' in alto a destra, per riprendere la visione del programma senza interruzioni.

Come rivedere i momenti salvati su Netflix

I 'Momenti' salvati non sono accessibili solo sul dispositivo in cui sono stati registrati, ma possono essere recuperati da ogni dispositivo associato allo stesso account Netflix. Per visualizzarli, l'utente deve semplicemente aprire nuovamente l'app di Netflix e cliccare su 'Il mio Netflix'. Da qui, sarà possibile selezionare la scheda 'Momenti', dove troverà una raccolta di tutte le clip salvate. Con un semplice clic sulle anteprime, il video verrà riprodotto.

Questa funzione amplia le possibilità di fruizione del contenuto, consentendo di tornare su scene che ci hanno colpito senza dover cercare nuovamente l'intero film o episodio. È un modo efficace per personalizzare l’esperienza visiva, mettendo in risalto i momenti che più ci piacciono.

Condivisione dei momenti su diverse piattaforme social

Quando si tratta di condividere i 'Momenti' sui social, Netflix ha pensato a varie modalità, adattando il suo approccio a diverse piattaforme. Su Instagram, ad esempio, il contenuto viene condiviso solo con il poster dello spettacolo, senza alcun collegamento diretto al clip salvato. Si tratta di una limitazione che può risultare frustrante per gli utenti.

Al contrario, Snapchat offre un'opzione più robusta, includendo sia il poster che il link diretto per visualizzare il segmento su Netflix. Per quanto riguarda altre piattaforme, come Twitter, WhatsApp e Messenger, la condivisione include il link al momento specifico, accompagnato dal titolo del programma e dal timestamp, che indica l'orario esatto di inizio. Questo link è formattato in modo simile a quello di YouTube, risultando quindi familiare per chi utilizza abitualmente il servizio di video sharing.

Tuttavia, è importante notare che gli utenti con abbonamenti Netflix che prevedono la presenza di pubblicità non possono accedere a questa funzione, limitando la possibilità di salvare e condividere i 'Momenti'. Anche i link condivisi saranno visibili solo ai sottoscrittori del servizio.

