Navigare con Apple Maps Offline su iPhone e iPad

Apple Maps ha recentemente introdotto una funzione innovativa: la possibilità di salvare le mappe per l’utilizzo offline. Questa funzionalità rappresenta una svolta per quei momenti in cui ci si trova in un’area senza copertura internet. Le mappe offline possono aiutarti a trovare la tua strada senza la necessità di una connessione internet.

Scaricare Mappe per l’Uso Offline

Per iniziare a utilizzare le mappe offline, lanciate l’app Maps sul vostro dispositivo Apple. Toccate l’icona del vostro profilo per aprire un menu e selezionate “Mappe Offline” > “Scarica Nuova Mappa”. Una delle caratteristiche più apprezzate di questa funzione è la possibilità di scaricare più mappe, regolarne le dimensioni e gestirle tutte direttamente dalla sezione Mappe Offline dell’app Maps.

Questa funzione è stata introdotta come parte degli aggiornamenti iOS e iPadOS 17, attualmente in beta pubblica e previsti per il rilascio alla fine di settembre 2023. Una volta aggiornato il tuo dispositivo, sarai in grado di accedere a questa funzione.

Gestire le Tue Mappe Offline

Dopo aver scaricato una mappa, questa apparirà nella sezione Mappe Offline. Da qui, avrai la possibilità di rinominare, ridimensionare o eliminare le mappe scaricate. Inoltre, potrai controllare lo spazio di archiviazione occupato da ciascuna mappa sul tuo dispositivo.

Per impostazione predefinita, mappe e aggiornamenti vengono scaricati via Wi-Fi. Tuttavia, se lo desideri, puoi modificare questa impostazione per consentire i download anche tramite dati cellulari. L’app aggiorna automaticamente le tue mappe, assicurandoti di avere sempre le informazioni più aggiornate.

Se lo spazio di archiviazione sul tuo dispositivo inizia a scarseggiare, attiva l’impostazione “Ottimizza Archiviazione”, che rimuoverà automaticamente le mappe che non stai utilizzando.

Utilizzare le Mappe Offline come Piano di Backup

Le mappe offline rappresentano un eccellente piano di backup, soprattutto quando ci si trova in zone remote con scarsa o nessuna ricezione di segnale. Tuttavia, è importante ricordare che le mappe offline non forniscono aggiornamenti sul traffico in tempo reale o segnalazioni di pericoli stradali.

Le mappe offline si aggiorneranno automaticamente, purché tu lasci abilitati gli aggiornamenti automatici. Una volta disponibile una connessione internet, il tuo iPhone o iPad aggiornerà i dati in tempo reale.

Apple Maps è uno strumento di navigazione affidabile, con funzioni come mappe 3D, immagini di visualizzazione stradale e informazioni sul trasporto pubblico. Google Maps è un’altra ottima opzione con funzionalità offline, mentre per la navigazione pedonale, potresti considerare l’utilizzo di MAPS.ME. Per gli amanti dell’avventura all’aperto, un’app dedicata all’escursionismo potrebbe essere la scelta ideale.