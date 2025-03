Moft presenta un innovativo case folio per iPad: ergonomia e design all'avanguardia

L'ultimo annuncio di Moft cattura l'attenzione degli appassionati di tecnologia e dei lavoratori creativi. L'azienda ha svelato un case folio rivoluzionario per iPad che migliora l'ergonomia e la versatilità dell'utilizzo del tablet, sia per chi scrive con la Apple Pencil che per chi ama guardare video. Con un approccio ispirato all'origami, il nuovo Moft Dynamic Folio promette di elevare l'esperienza di utilizzo dell’iPad a nuove altezze, sia in ufficio che a casa.

Caratteristiche del dynamic folio: una fusione di praticità e innovazione

Il Moft Dynamic Folio si distingue per la sua capacità di trasformarsi in un supporto che può alzare l’iPad fino a tre pollici, offrendo diverse configurazioni per adattarsi alle esigenze dell'utente. A differenza di altre soluzioni, come l'Apple Smart Folio, la flessibilità del Dynamic Folio permette di sostenere anche uno smartphone, rendendolo ideale durante le videoconferenze o le sessioni di multitasking. Questo case innovativo è progettato per chi utilizza il tablet per lavorare, giocare o semplicemente per consumare contenuti.

La nuova proposta di Moft è attualmente disponibile tramite una campagna di crowdfunding su Kickstarter, che ha già superato il traguardo di 10.000 dollari. Questo successo evidenzia l'interesse del pubblico per un prodotto che si propone come una soluzione praticabile e versatile per i possessori di iPad. Il folio sarà disponibile in tre dimensioni per soddisfare le varie esigenze, compatibile con iPad Mini e le versioni da 11 e 13 pollici di iPad, Pro e Air.

Pricing e disponibilità: ottime offerte per i backers

Per coloro che desiderano ottenere il nuovo Dynamic Folio in anteprima, sono previsti prezzi speciali per i finanziatori iniziali. Gli utenti possono prenotare il case per l’iPad Mini a 34 dollari, la versione da 11 pollici a 45 dollari e quella da 13 pollici a 55 dollari. Si stima che i prezzi retail aumenteranno a circa 39, 49 e 69 dollari, rispettivamente. Le spedizioni sono previste per iniziare a maggio 2025, un'informazione che stuzzica l'interesse di molti.

Design e materiali: un inno alla leggerezza e alla protezione

Realizzato in fibra di vetro rivestita con un'alternativa in pelle vegana chiamata MOVAS, il Moft Dynamic Folio non solo offre un design elegante e moderno ma è anche più leggero rispetto alle custodie di Apple. Infatti, la versione più grande aggiunge solo 292 grammi al peso dell’iPad, rendendolo un'opzione praticabile per chi ha bisogno di portabilità. Il sistema di attacco magnetico consente di rimuoverlo facilmente in caso si desideri utilizzare il tablet senza protezione, anche se la struttura non garantisce una copertura totale da tutti i lati, a differenza delle custodie in silicone.

Quando il case è in uso, offre protezione per schermo e retro dell’iPad, tuttavia alcune parti rimangono scoperte. Questo aspetto potrebbe rappresentare un rischio in caso di caduta, portando a graffi e ammaccature a seconda di come cadrebbe il tablet.

Modalità d'uso versatili: elevazione e supporto ergonomico

Il Dynamic Folio offre molteplici modalità di utilizzo. Una delle configurazioni consente di elevare l’iPad di due pollici a un angolo di 30 gradi, perfetto per chi lavora al computer, gioca o naviga online. Un altro modo posiziona l'iPad a un angolo di 60 gradi e tre pollici di altezza, l'ideale per leggere o guardare video. Queste opzioni rendono il folio non solo funzionale, ma anche altamente adattabile all'ambiente di lavoro o di svago.

In aggiunta, il case può essere ripiegato in vari modi per supportare l’iPad sia in modalità verticale che orizzontale. È utile anche quando il dispositivo è appoggiato sulle ginocchia, per ulteriori comodità in assenza di un tavolo. Moft ha creato anche un portapennino Apple opzionale che si attacca magneticamente al case, offrendo maggiore protezione per la Apple Pencil.

Il Moft Dynamic Folio rappresenta un'ottima opzione per tutti coloro che cercano un equilibrio tra funzionalità e stile nel proprio utilizzo quotidiano del tablet.