I migliori stand verticali per notebook in vendita su Amazon

Cosa sono e a cosa servono gli stand verticali per notebook?

Se hai mai pensato di trasformare un computer portatile in un PC fisso, questa tipologia di prodotto può essere un passo fondamentale per attura questa “trasformazione”. Nonostante i notebook siano notoriamente dei dispositivi poco ingombranti, la loro natura orizzontale non è sempre particolarmente apprezzabile per quanto riguarda lo spazio occupato. D’altro canto, dovendo utilizzare il display integrato, questa è una soluzione pressoché obbligata.

Nel caso tu intenda collegare il dispositivo a un monitor esterno e a una tastiera, trasformandolo di fatto in una sorta di PC desktop, è possibile posizionare lo stesso in verticale. Per fare ciò, come prima cosa devi assicurarti che il computer, chiuso su se stesso, non vada in standby. Fatto ciò e collegate le periferiche del caso, è possibile utilizzare uno stand verticale per poter mantenere il computer in una posizione ottimale al fine di risparmiare spazio. Scopriamone di più!

Come scegliere gli stand verticali per notebook

Nonostante si tratti di prodotti piuttosto semplici, dovresti fare un minimo di attenzione quando ti appreseti a sceglierne uno, in quanto gli stand verticali per notebook possono presentare diverse caratteristiche. Al fine di ottenere un sostegno ideale per le tue esigenze, ecco alcune peculiarità a cui devi dare un rapido sguardo prima di passare alla cassa:

Dimensioni – ovviamente il tuo obiettivo è quello di risparmiare spazio e non quello di aumentare l’ingombro sulla scrivania. Prendi le misure prima di effettuare un acquisto, per accertarti che il supporto vada realmente a migliorare il tuo ambiente di lavoro.

– ovviamente il tuo obiettivo è quello di risparmiare spazio e non quello di aumentare l’ingombro sulla scrivania. Prendi le misure prima di effettuare un acquisto, per accertarti che il supporto vada realmente a migliorare il tuo ambiente di lavoro. Compatibilità – solitamente, i produttori offrono stand capaci di ospitare anche i laptop più grandi. Anche in questo caso però, per evitare spiacevoli sorprese, è bene approfondire questa caratteristica paragonandola al modello di notebook con cui vuoi utilizzare il supporto.

– solitamente, i produttori offrono stand capaci di ospitare anche i laptop più grandi. Anche in questo caso però, per evitare spiacevoli sorprese, è bene approfondire questa caratteristica paragonandola al modello di notebook con cui vuoi utilizzare il supporto. Materiali – in questo senso, la varietà è molto più ampia di quanto si possa pensare a prima vista. Si spazia dalla plastica all’acciaio, fino a modelli realizzati in legno!

– in questo senso, la varietà è molto più ampia di quanto si possa pensare a prima vista. Si spazia dalla plastica all’acciaio, fino a modelli realizzati in legno! Protezione antiscivolo – una soluzione adatta a rendere particolarmente stabile la postazione. A seconda dei casi può risultare più o meno utile.

I migliori stand verticali per notebook

Fatta questa doverosa premessa, possiamo concentrarci sui prodotti più interessanti attualmente sul mercato.

Supporto PC portatile verticale Houkiper

Cominciamo questa lista con un prodotto Houkiper, tra i più apprezzati dell’intero settore per l’ottimo rapporto qualità/prezzo. Si tratta di un supporto verticale per laptop che può essere regolato in larghezza tra i 0,55 e i 2,87 pollici, risultando dunque compatibile con la maggior parte di laptop attualmente in commercio.

Altra caratteristica interessante è la sagomatura, costituita da una superficie curva 3D in silicone ideale per evitare graffi e danni simili. Lo stesso materiale è utilizzato all’interno della struttura, per evitare anche danneggiamenti sulla scocca del computer. Anche la base, grazie all’utilizzo di silicone, risulta antiscivolo e favorisce una sensazione generale di stabilità.

La struttura vera e propria risulta in lega di alluminio di alta qualità e, all’occorrenza, il supporto proposto da Houkiper può essere convertito anche in una mini libreria.

Supporto verticale OMOTON

Tra gli stand verticali per notebook più interessanti sul mercato, figura anche quello proposto da OMOTON.

Stiamo parlando di un oggetto con dimensioni pari a 15 x 12 x 4,7 centimetri e dal peso complessivo di 690 grammi. Si tratta di un supporto adatto a qualunque tipo di dispositivo portatile con spessore dai 14 ai 69 millimetri. Sotto questo punto di vista, la chiave esagonale disponibile nella confezione al momento dell’acquisto, permette di adattare la larghezza dello stand a seconda del computer che deve contenere.

Il materiale del prodotto OMOTON è una lega di alluminio, resistente e anticorrosivo, dunque durevole nel tempo. Anche in questo caso, l’installazione può contare su un tappetino antiscivolo in silicone. Questo evita graffi al portatile e lo scivolamento dello stesso.

Stand in legno SAMDI

Come è facile intuire dal nome stesso, questo prodotto spicca per il materiale particolare con cui è stato costruito, ovvero legno ecologico.

Lo stand SAMDI propone 3 inserti in morbido silicone per “cullare” il laptop. Di fatto, si tratta di un prodotto ideato specificatamente per MacBook e non adatto ad altri dispositivi portatili. Per rendere la struttura più stabile, la stessa è dotata di 4 piedini in sughero, capaci anche di proteggere l’integrità della scrivania.

Il design di questo stand è appositamente ideato per ottimizzare la gestione dei cavi, rendendo la struttura e il dispositivo in essa custodito facili da gestire. Grazie alla modalità conchiglia chiusa, questo supporto è ideale per trasformare il tuo MacBook in un PC desktop.

Supporto verticale Macally

Altro stand estremamente interessante è quello offerto da Macally.

Si tratta di un accessorio ideale per gestire al meglio la tua scrivania, capace di contenere portatili con una larghezza di 10,2 centimetri e con una linea verticale di 17,8 centimetri. La postazione di cui stiamo parlando, offre un’ampia compatibilità grazie alle viti che possono essere regolate per dispositivi con uno spessore variabile tra gli 1,6 e i 3 centimetri.

Grazie al design particolarmente curato, lo stand di Macally offre un flusso d’aria naturale al portatile contenuto nella struttura, senza intralciare gli inevitabili cavi che collegano il dispositivo a monitor e ad altre periferiche. La base è realizzata in gomma antiscivolo, mentre il telaio vero e proprio risulta in acciaio. Di fatto, il portatile posizionato al suo interno è decisamente al sicuro e con ingombro limitatissimo.

Twelve South BookArc

L’ultimo prodotto della lista di stand verticali per notebook è Twelve South BookArc. Anche in questo caso parliamo di una struttura progettata esclusivamente per MacBook, caratterizzata il design elegante e sobrio, capace di ottimizzare gli spazi sulla tua scrivania.

Il design di questo dock è appositamente ideato per favorire il collegamento con mouse e tastiera, garantendo alta stabilità ma al contempo senza ostacolare eventuali cavi. Questa soluzione, oltre che apprezzabile sotto il punto di vista del design, offre tutta la solidità di un materiale come l’alluminio, oltre che a una progettazione focalizzata sull’ottimizzazione del flusso d’aria del MacBook inserito nel telaio.