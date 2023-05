I servizi di streaming consigliati per Nintendo Switch

Le console di gioco di ultima generazione sono in grado di offrire un’ampia gamma di funzioni, oltre alla semplice esperienza di gioco, come dimostra anche la presenza di servizi di streaming sulla Nintendo Switch. Però, a differenza di PlayStation 5 e Xbox Series X, la gamma di app di servizi di streaming disponibili sulla Nintendo Switch è limitata. Mentre alcuni servizi sono disponibili, non è possibile effettuare lo streaming su questa piattaforma. In questo articolo, verranno presentati tutti i servizi di streaming consigliati e disponibili per il download dall’eShop della Nintendo Switch.

Youtube

L’app di streaming YouTube è disponibile gratuitamente sulla Nintendo Switch, ma è supportata dalla pubblicità. Se desideri eliminare le pubblicità, dovrai sottoscrivere un abbonamento a YouTube Premium. Se hai già utilizzato YouTube su altre console o smart TV, l’app ti risulterà familiare.

È possibile cercare video, navigare nella propria libreria e interagire con la community, proprio come si farebbe su un desktop. Purtroppo, non è possibile caricare video tramite l’app di YouTube o la funzionalità di condivisione video di Nintendo.

Crunchyroll

Se sei un appassionato di anime, probabilmente conosci già Crunchyroll, la piattaforma di streaming che offre una vasta gamma di contenuti anime in diverse lingue, tra cui alcuni titoli classici come Le bizzarre avventure di JoJo e One Piece. Crunchyroll offre anche i suoi spettacoli originali, che sono prodotti dalla società stessa e sono per lo più esclusivi del servizio.

Crunchyroll offre sia un piano gratuito che a pagamento. Con il piano gratuito, è possibile accedere a un catalogo di spettacoli di dimensioni ragionevoli, ma sarà necessario sopportare la presenza di annunci pubblicitari. Se si desidera guardare nuovi anime, scaricare spettacoli per la visualizzazione offline e non avere pubblicità, sarà necessario abbonarsi a Crunchyroll Premium.

TV Pokémon

I Pokémon sono uno dei franchise di giochi più famosi di Nintendo, quindi non sorprende che la serie abbia il proprio servizio di streaming su Nintendo Switch. Pokémon TV è un servizio di streaming gratuito che offre la possibilità di guardare la serie animata di Pokémon.

Anche se non tutti gli episodi sono disponibili, molti lo sono, dalla serie originale a quella più recente. L’app presenta anche speciali animati e momenti salienti dei tornei Pokémon. Esiste anche una sezione speciale per i più piccoli, con canzoncine e filastrocche.

Twitch

Twitch è una piattaforma di streaming live che consente agli utenti di trasmettere in diretta, di solito mentre giocano. Non è richiesto un account per guardare i flussi di Twitch e non vi è alcun costo associato. Alcuni streamer incoraggiano le donazioni e ci sono vari abbonamenti Twitch a pagamento. L’app Twitch per Nintendo Switch ti consente di trovare facilmente stream per gioco o genere e puoi iniziare a guardarli in pochi secondi.

L’interfaccia è semplice e facile da usare. L’app manca di molte delle funzionalità di Twitch, come la chat integrata, che invece richiede di scansionare un codice QR sul proprio telefono e digitare lì. Non è possibile effettuare lo streaming tramite l’app Twitch sulla console Nintendo Switch. Se avevi intenzione di trasmettere un gioco direttamente tramite la console, sfortunatamente non è possibile utilizzando l’app Twitch.

Come scaricare app di streaming su Nintendo Switch

Se desideri scaricare una delle app sopra menzionate sulla tua console Nintendo Switch, dovrai accedere all’eShop di Nintendo. Per farlo, vai alla schermata iniziale della console e apri l’icona della borsa della spesa, che rappresenta l’eShop. Se non hai una connessione Internet o un account Nintendo, verrai guidato attraverso il processo di configurazione, che è obbligatorio.

Una volta dentro, seleziona la voce “Cerca” dal menu di navigazione a sinistra. Cerca l’app desiderata e selezionala, quindi scegli “Download gratuito“. Verrai portato alla schermata “Conferma articoli da acquistare“, ma non preoccuparti, poiché questo è solo il nome generico per la pagina di pagamento.

Premi di nuovo “Download gratuito” e l’app verrà scaricata sulla tua console Nintendo Switch. Sarà quindi disponibile dalla schermata iniziale della console.

Conclusioni sui servizi streaming consigliati per Nintendo Switch

In questa guida abbiamo discusso delle app di streaming disponibili sulla console Nintendo Switch, tra cui YouTube, Crunchyroll, Pokémon TV e Twitch. La Nintendo Switch non è principalmente una console di streaming, ma piuttosto un dispositivo di gioco. Nonostante ciò, speriamo che in futuro siano disponibili altre app di streaming sulla piattaforma.