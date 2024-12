Quali sono i migliori server met

La tecnologia dei torrent ha rivoluzionato il rapporto tra utenti e download, arrivando a permetterti di scaricare file di enormi dimensioni non solo a grandi velocità, ma anche permettendo di effettuare lo scaricamento in più momenti.

Tutto ciò è possibile anche grazie ai server met. Ma di cosa stiamo parlando?

Un server di questo tipo è paragonabile a una directory che contiene un elenco di altri computer connessi a una rete di file sharing. Per fare un paragone sensato, puoi paragonare questi server a un enorme elenco telefonico, con gli indirizzi dei computer al posto di nomi e numeri.

Come funzionano i server met

A livello pratico, questi sono utili con software come eMule, soprattutto in caso di file rari. Quando ti connetti a un server met, stai consultando un determinato elenco di computer alla ricerca di un file preciso da scaricare.

Nota bene: questo tipo di server, così come le app utilizzate per scaricare torrent, sono del tutto legali. Ogni considerazioni e consiglio di questo articolo si riferisce sempre e comunque allo scaricamento di file nel contesto della legalità.

Sia per questioni di legge che per quanto concerne la sicurezza dei tuoi dispositivi, ti sconsigliamo di scaricare software contraffatto. In ogni caso, prima di utilizzare eMule o strumenti simili, ti consigliamo di affidarti a un buon antivirus.

Di fatto non hai contatto diretto con questi server. Una volta collegato tramite un programma, ti basta cercare un file e, in base alla disponibilità, ti viene mostrata una lista di risultati attraverso cui puoi effettuare il download.

Detto ciò, tieni presente che è molto importante scegliere un buon server met. Da ciò può dipendere la velocità dei tuoi scaricamenti, sia per quanto concerne la sicurezza dei file scaricati, evitando eventuali malware nascosti dai cybercriminali.

I migliori server met

Allo stato attuale (parliamo di fine 2024) i migliori server met in circolazione sono:

http://peerates.net/servers.met

http://upd.emule-security.org/server.met

http://www.gruk.org/server.met

http://update.adunanza.net/servers.met

Questi sono i server eMule aggiornati più sicuri, ma ciò non significa che siano del tutto esenti da rischi. Prima di scaricare qualunque tipo di file, come già accennato, accertati di avere adeguate protezioni sul tuo dispositivo.

Come aggiungere un server a eMule

Vista la lista dei server met, possiamo passare al lato pratico, ovvero come aggiungerli a eMule. Procedi dunque in questo modo:

Avvia il software;

Nella finestra principale di eMule, cerca la sezione dedicata ai server (di solito si trova nella parte superiore dello schermo, con un’icona a forma di mondo o qualcosa di simile);

di eMule, cerca la (di solito si trova nella parte superiore dello schermo, con un’icona a forma di mondo o qualcosa di simile); Da qui, inserisci i dati del server come indirizzo IP , porta e nome (quest’ultimo è utile per individuare immediatamente il server in caso di modifica successiva);

, e (quest’ultimo è utile per individuare immediatamente il server in caso di modifica successiva); Conferma l’aggiunta cliccando, a seconda della versione di eMule, su OK o Aggiungi.

Alcune domande utili

Prima di concludere, ecco alcune domande che potresti esserti fatto riguardo i server met e il loro funzionamento: