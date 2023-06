Geolocalizzazione IP: come effettuarla

L’indirizzo IP è il codice numerico del quale tutti i dispositivi capaci di connettersi ad internet sono dotati. Dai pc desktop agli smartphone, passando per laptop, notebook, anche telecamere Wi-Fi. Tutto sommato, in molti sanno cosa sia l’indirizzo IP. Ma probabilmente spesso si ignora che l’indirizzo IP può essere opportunamente localizzato. Vediamo come.

L’indirizzo IP non nasce dal nulla, ma per assegnazione da parte del provider, il fornitore dei servizi di connessione. È sempre un codice di quattro numeri in sequenza. Ogni numero si attesta su di un valore compreso fra lo 0 e 255. Inoltre i 4 numeri sono intervallati fra loro da un puntino. La versione Ipv4 non è la sola versione in realtà, ma la versione standard.

Vi è infatti altresì il nuovo formato Ipv6. Esso consente di ottenere un numero di IP praticamente illimitato, con una composizione di 8 gruppi, ciascuno formato da 4 cifre esadecimali. Gli indirizzi IP mutevoli sono i cd. indirizzi dinamici, che cambiano una volta ogni 24 ore, e per impostazione anche dopo la singola sessione di lavoro. Possono anche essere impostati per un nuovo cambio per riavvio di connessione con il router.

Si tratta senz’altro dello strumento più versatile per connettersi, sempre sotto il profilo dell’indirizzo IP che individua il dispositivo. Per come dichiarato in apertura, comunque, l’indirizzo IP è tracciabile, anche quello provvisorio. Seppur il medesimo riscontri ovviamente differenze per un’identificazione definitiva che si rivela più ardua (ma qui andiamo in un ambito che esula la semplice geolocalizzazione). A parte ciò, quali sono le occasioni migliori per geolocalizzare un indirizzo IP?

Le occasioni più proficue per geolocalizzare un indirizzo IP

Impariamo a distinguere innanzitutto quelle che sono le condizioni ottimali per l’individuazione di un indirizzo IP. Parliamo sempre non di un’identificazione complessiva, ma della localizzazione precisa da cui parte quella connessione. Se localizzare è sempre possibile, la precisione è invece una variabile.

Variabile che dipenderà dalla presenza di un’alta densità urbana, fattore quest’ultimo che indubbiamente favorisce l’individuazione più precisa. Il contrario si afferma per le zone con una densità abitativa piuttosto scarsa. Nell’ultimo caso, per intenderci, non si va oltre la provincia di connessione, o persino non si riesce ad andare oltre la regione.

Nel primo caso considerato invece, le indicazioni saranno molto più precise, con tutt’altra delimitazione dell’area da cui la connessione venga effettuata. Ma come effettuare in concreto una geolocalizzazione? Vi sono diversi servizi specifici sul web, che ci apprestiamo ad illustrare.

Individuare il proprio indirizzo IP

Partiamo da una premessa prima di addentrarci nell’individuazione di indirizzi IP di terze parti. Per geolocalizzare il proprio indirizzo IP non si avrà bisogno di uno dei servizi in questione, trattandosi di procedura molto più immediata e diretta. La forma più diretta è quella di recarsi su uno dei tasti siti o semplicemente su Google e ricercare semplice l’indirizzo IP del nostro dispositivo, sia quello definitivo o temporaneo.

Alternativamente, si può ricorrere anche ad un percorso interno, senza connettersi. Andiamo in Start, nella Home di Windows, e poi selezioniamo il percorso così descritto: “Impostazioni” – “Rete & Internet”. Qui bisognerà selezionare la propria connessione in uso, che sia Wi-Fi o altro, e una volta selezionata bisogna aprire le proprietà, il riquadro che appunto consente di leggere l’indirizzo IP, affianco a “Ipv4” o “Ipv6” (a seconda chiaramente del tipo di IP, come già descritto).

Sempre per scoprire il proprio IP, vi è l’apposita estensione per browser. Quella per Google Chrome ad esempio è denominata “What is my IP address?“, che rivela tra l’altro anche la geolocalizzazione del proprio IP. Ma la stessa ha anche altre implicazioni, come avremo modo di vedere.

I migliori servizi per la geolocalizzazione di un indirizzo IP

I servizi di cui si parla sono i cd. “IP locators“. Serviranno in ogni caso pochi passaggi, di cui il decisivo è l’invio di un particolare link per la tracciabilità. Ma andiamo con ordine. L’estensione Chrome appena citata, What is my IP address, a dispetto del nome, non consente di individuare solamente il proprio indirizzo IP.

Si classifica infatti anche come uno dei modi più immediati per scoprire la geolocalizzazione di indirizzi IP terzi. Se si ha a disposizione l’indirizzo IP menzionato, basterà digitarlo, o copiarlo e incollarlo nel riquadro centrale della pagina di servizio. Il passo successivo è cliccare sul tasto “Get IP Details“, che come da denominazione condurrà a tutti i dati sull’IP riportato (quelli disponibili, ovviamente, e più che altro in tema di geolocalizzazione).

Laddove le condizioni lo consentano, analogamente a quanto visto in precedenza, quel che otterremo è Stato, ma anche regione, provincia, città. Per condizioni veramente ottimali otterremo anche le coordinate geografiche, dunque con la posizione precisa. Sì, si potrà risalire addirittura all’indirizzo fisico del luogo di connessione.

Un servizio analogo è IP-adress.com, sito che consente di arrivare al tracciamento dell’indirizzo IP con un funzionamento molto simile a quello appena visto per What is my IP address. Quest’ultimo è molto noto fra gli utenti per il fatto di essere rilasciato da Google, e per poter essere tenuto come estensione integrata in Chrome. Ora parliamo invece di un sito terzo, ma che proprio grazie a quelle che sono le analogie col servizio di Google ha riscosso anch’esso molto seguito, tra i siti web eroganti il servizio.

Anche qui comparirà un campo di ricerca da riempire con l’indirizzo IP, e poi si dovrà cliccare sulla lente d’ingrandimento a fianco. Si tratta della sezione in alto a destra, nella Home page del servizio. I dettagli forniti non saranno di meno rispetto a quelli del servizio Google, ma anzi con qualcosa in più.

Il riferimento è ora alla possibilità di calcolare la distanza che intercorre tra un indirizzo IP e un altro, se si desidera. Basta cliccare sul tasto “IP Address Distance“, inserire gli indirizzi sulle rispettive righe d’appartenenza che compariranno, e infine fare clic su “Show Distance”. Tra l’altro, prima di cliccare tale tasto, si può impostare il calcolo su un determinato mezzo di trasporto, che sia l’auto, la bicicletta o anche l’aereo per le distanze più considerevoli (o anche intercontinentali).

Così come si può calcolare il tragitto a piedi, chiaramente consigliato laddove si sappia o si creda che la distanza sia breve. È un servizio aggiuntivo, ad ogni modo, molto dettagliato e degno in molte occasioni di metodi investigativi veri e propri. Tra i servizi in questione non potevamo non citare le app. Tra le app per sistemi iOS, “IP Locator” è certamente la più nota, scaricabile dall’Apple Store. A download ed installazione effettuati, basterà avviare l’applicazione e fare touch su “IP Location” all’interno della pagina che si apre.

È allora che apparirà la riga per digitare o incollare l’indirizzo IP d’interesse. Dopodiché si dovrà cliccare su “Location IP“, per una geolocalizzazione che arrivi finanche alle coordinate geografiche, se le condizioni lo consentono. E invece l’alternativa per Android? La più nota è in questo caso IP Checker, scaricabile da Google Play. Il funzionamento prevede sempre la compilazione della predetta riga con l’IP, e qui si dovrà cliccare sul tasto “Search”.

Ma nel caso di questa utility per Android si segnala un valore aggiunto: vi è compresa infatti l’opzione selezionabile, dopo aver visualizzato i dati disponibili, relativa alla visualizzazione del posizionamento su Google Maps.

Considerazioni finali

Considerato che si tratta di un tipo di servizio che l’utente può espletare autonomamente, è molto completo ed efficiente. Naturalmente per ovvie ragioni non si può addivenire ad uteriori dati, che vadano oltre il posizionamento. Per motivi di privacy, si tratta di dati gestibili dai provider fornitori dei servizi di connessione, oltre che dalle forze dell’ordine.

Laddove non si consideri conveniente, o comunque si preferisca non mostrare il proprio indirizzo IP, è bene sapere che ciò è possibile. Si può tutelare la propria privacy o la propria sicurezza mentre si naviga, ricorrendo ad un servizio VPN gratuito.

Un’altra considerazione si può presentare inerentemente alle telefonate. Sono molti gli utenti che si chiedono se sia possibile o meno tracciare un indirizzo IP per una chiamata vocale. Purtroppo ciò non è possibile in quanto la chiamata è sprovvista d’intestazioni che ne possano consentire una geolocalizzazione sulla provenienza. In ogni caso si può risalire, attraverso un numero di rete fissa, all’identità dell’intestatario della linea, con una ricerca inversa sul servizio di Pagine Bianche online.