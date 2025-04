Meta si prepara a lanciare occhiali smart Ray-Ban di alta gamma con display incorporato entro la fine dell’anno

Meta, il colosso tecnologico noto per i suoi sviluppi nel mondo della realtà aumentata, sta dando vita a una versione avanzata dei suoi occhiali smart Ray-Ban. Secondo le notizie di Bloomberg, il nuovo modello, soprannominato Hypernova, è atteso sul mercato entro la fine dell’anno e promette caratteristiche innovative per gli appassionati di tecnologia.

Caratteristiche innovative degli occhiali Hypernova

Il progetto Hypernova rappresenta un significativo passo avanti rispetto ai precedenti occhiali smart di Meta. Questi occhiali saranno dotati di uno schermo integrato in grado di eseguire applicazioni e mostrare fotografie. Gli utenti potranno interagire con il dispositivo utilizzando semplici gesti delle mani e il tocco capacitivo sui lati della montatura. Mentre il display sarà visibile solo nella parte inferiore destra della lente, gli esperti segnalano che l’angolo di visione migliore sarà quello in cui si guarda verso il basso, rendendo l’esperienza più immersiva e dinamica.

Quando gli occhiali verranno attivati, apparirà una schermata home ricca di icone disposte orizzontalmente, simile a quella presente sui dispositivi Meta Quest. Questa interfaccia intuitiva mira a facilitare l’accesso a funzioni e applicazioni, rivolgendosi sia a un pubblico tecnologico che a utenti occasionali.

Aggiornamenti sulla fotocamera e intelligenza artificiale

Un altro punto di forza del modello Hypernova sarà la fotocamera, di qualità superiore rispetto alla versione attuale. Questa nuova telecamera andrà a migliorare ulteriormente l’esperienza utente, permettendo riprese di qualità. A quanto pare, la capacità di integrare un chatbot basato su intelligenza artificiale direttamente nel dispositivo potrà fornire un’assistenza continua all’utente, rendendo l’interazione ancora più personale e diretta.

Prezzo e posizionamento sul mercato

Il costo previsto per gli occhiali Hypernova si aggira intorno ai 1.000 dollari, con possibilità di raggiungere anche i 1.300 – 1.400 dollari. Questo prezzo posiziona i nuovi occhiali in una fascia più alta rispetto al modello attuale, il quale parte da 299 dollari. La differenza di costo potrebbe giustificarsi con l’inclusione del nuovo controller “neuronale” per il polso, identificato con il nome in codice Ceres, che promette di offrire un controllo più sofisticato e integrato per gli utenti.

Progettazione futura e visioni tecnologiche di Meta

Nonostante il focus immediato sugli occhiali Hypernova, Meta sta già guardando al futuro con la progettazione di una versione successiva, denominata Hypernova 2. Secondo Bloomberg, questa nuova iterazione avrà la caratteristica di due schermi e potrebbe significare un ulteriore passo nel mondo degli occhiali smart e della realtà aumentata. Il lancio di Hypernova 2 è previsto per il 2027, testimonianza di come Meta continui a investire e sviluppare tecnologie che mirano a integrare la vita quotidiana con soluzioni intelligenti.