Il caso problematico del OnePlus 13: utenti in difficoltà con la custodia magnetica in legno

Negli ultimi tempi, gli utenti del OnePlus 13 hanno segnalato notevoli difficoltà nel rimuovere la custodia magnetica in legno ufficiale, creando apprensione tra i possessori di questo smartphone. Questo articolo esplora le esperienze degli utenti e le potenziali soluzioni a questo inconveniente, mentre il produttore non rilascia commenti ufficiali in merito.

Le lamentele degli utenti: una custodia troppo aderente

Una serie di segnalazioni da parte degli utenti del OnePlus 13 ha messo in luce un problema comune: la difficoltà estremamente nel rimuovere la custodia magnetica in legno. Una sfortunata esperienza è stata riportata da un utente su Reddit, che ha addirittura piegato il proprio dispositivo nel tentativo di staccare il case.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

“Ho provato a infilare vari oggetti sotto la custodia per usarli come leva, ma senza successo. Alla fine ho dovuto fare veramente molta forza con le mie mani, che erano quasi sanguinanti al termine del tentativo. Non sono un tipo piccolo, peso 85 chili e ho dovuto impegnarmi per toglierla. Ci sono voluti numerosi tentativi e, nonostante i miei sforzi per fare attenzione, alla fine ho danneggiato il telefono,” ha riportato l’utente.

In seguito a queste esperienze, alcuni possessori della custodia hanno chiesto a OnePlus di ritirare il prodotto dal mercato, evidenziando come la custodia non solo sia difficile da rimuovere, ma anche rischiosa per l’integrità del dispositivo.

Reazioni negative e richieste di richiamo del prodotto

La frustrazione degli utenti sta crescendo, con molti che affermano di aver avviato la procedura di restituzione della custodia. Un utente ha dichiarato di aver tentato per quasi 30 minuti di togliere la custodia senza danneggiare il proprio telefono, decidendo infine di richiederne il rimborso. “La peggiore custodia che abbia mai visto,” commenta.

Alcuni utenti hanno chiesto a gran voce che OnePlus riveda il design della custodia e che proceda con un richiamo del prodotto. “Devono ritirarle dal mercato fino a quando non le ripensano e forniscono nuove custodie a tutti coloro che ne hanno acquistata una. La gente rischia letteralmente di rompere i propri dispositivi nel tentativo di toglierle,” affermano.

Suggerimenti per rimuovere la custodia del OnePlus 13: tecniche tra il pratico e l’azzardato

Scene di utenti in difficoltà e suggerimenti su come rimuovere la custodia si stanno rapidamente diffondendo su internet. Mentre alcuni hanno abbandonato l’idea di utilizzare la custodia problematica, altri hanno provato tecniche creative e, a volte, discutibili.

Una delle strategie più comuni suggerite è quella di capovolgere il telefono e posizionare il pollice sopra l’obiettivo della fotocamera, estraendo delicatamente dai lati. “Dovrebbe staccarsi senza troppi problemi e poi puoi rimuoverla totalmente,” ha commentato un utente.

Altri, però, hanno proposto un approccio più energico. “Inizia da un angolo della custodia, premi verso il basso finché non si separa, poi lavora intorno. Devi fare molto sforzo, secondo la mia esperienza.”

C’è chi ha anche sperimentato un metodo fai-da-te con calore: “Uso un phon per rimuovere la custodia ogni volta. Adoro la custodia, ma è troppo aderente e sicura, il che è ottimo e frustrante allo stesso tempo.” Anche se questa tecnica può funzionare, potrebbe non essere prudente usare troppa aria calda, a meno che non si desideri un metodo di rimozione che preveda anche il rischio di danni interni al dispositivo.

Se stai considerando di acquistare la custodia magnetica in legno per il tuo OnePlus 13, è opportuno riflettere su questa problematica o essere pronti ad affrontare una vera e propria lotta per liberare il tuo smartphone. Un’alternativa sarebbe optare per una custodia che non richieda una laurea in ingegneria per essere rimossa.