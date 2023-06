I 7 migliori programmi per registrare lo schermo su Windows

Per registrare lo schermo con un PC Windows è possibile scegliere tra uno dei migliori programmi disponibili per questo particolare compito. Poter registrare lo schermo con semplicità, senza dover perdere troppo tempo tra impostazioni e funzionalità complesse e senza dover fare i conti con limitazioni particolari, è sempre più importante.

I contenuti multimediali sono fondamentali, per i social, per YouTube e anche per tante possibili applicazioni in ambito lavorativo o educativo. Per questo motivo, avere un’app per PC Windows sempre pronta ad entrare in azione per registrare lo schermo è, per molti utenti, essenziale. Fortunatamente, le opzioni di alta qualità disponibili in questo momento sono numerose.

Ecco, quindi, i 7 migliori programmi per registrare lo schermo con un PC Windows.

OBS Studio

Partiamo da un punto di riferimento assoluto del settore: OBS Studio (la sigla OBS è un acronimo e sta per Open Broadcaster Software). Si tratta di un’app gratuita e open source pensata per l’acquisizione audio video e la trasmissione in diretta. Utilizzatissima dagli streamer di tutto il mondo l’applicazione è multi-piattaforma e, naturalmente, è disponibile anche per PC Windows.

Ricchissimo di funzionalità, OBS Studio è un programma utile anche per registrare lo schermo di un qualsiasi PC Windows. Il software è in grado di combinare flussi da più fonti, applicare effettivi visivi e filtri e molto altro. All’occorrenza, con OBS Studio è possibile avviare una registrazione rapida dello schermo, senza troppe perdite di tempi nella definizione delle impostazioni.

Si tratta, quindi, di un programma ideale sia per i neofiti che per gli utenti più avanzati che, smanettando tra le impostazioni, potranno sfruttare appieno OBS Studio non solo per la registrazione video ma anche per altre funzionalità come la trasmissione di video, tramite una delle tante piattaforme dedicate. Per provare OBS Studio per Windows è possibile seguire il link qui di sotto.

Streamlab

Sulla stella linea di OBS Studio troviamo Stramlabs. Si tratta di un’app gratuita e open software per registrare video ma anche per gestire streaming in diretta. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un programma ricco di funzionalità, pensato per i “creator” e non solo per chi ha bisogno di una veloce registrazione dello schermo del proprio PC Windows senza troppi fronzoli.

Streamlab supporta più sorgenti video, permette di personalizzare la registrazione grazie a tante funzionalità e offre tutte le risorse utili a creare e trasmettere contenuti video online. Non si tratta, quindi, di un semplice registratore dello schermo per Windows ma, all’occorrenza, può essere utilizzato anche per questa semplice operazione.

Per scaricare Streamlab per Windows è possibile fare riferimento al sito ufficiale:

Xbox Game Bar

Disponibile per il download gratuito tramite il Microsoft Store, Xbox Game Bar è parte integrante dell’esperienza di gaming sviluppata da Microsoft per gli utenti Windows. Con quest’app è possibile accedere rapidamente ad una serie di widget legati al gaming (e non solo). Basta premere la combinazione tasto Windows + G per accedere subito alla Xbox Game Bar.

Da qui è possibile attivare la funzione di acquisizione schermo (tramite il tasto Acquisisci) per iniziare la registrazione. La funzione di registrazione schermo di Xbox Game Bar è pensata per consentire agli utenti di registrare facilmente le proprie sessioni di gaming. All’occorrenza, però, è possibile sfruttare il tool per registrare lo schermo del PC Windows con altre app e non solo per i giochi.

L’app, se già non presente, può essere scaricata su PC Windows 10 e 11 tramite il Microsoft Store.

Filmora Screen Recorder

Filmora Screen Recorder è un altro ottimo programma per la registrazione dello schermo su PC Windows. Si tratta di un tool che consente di registrare qualsiasi area dello schermo, oltre che il video catturato dalla webcam, andando anche a registrare l’audio (sia del microfono che di sistema). Quest’app può essere utilizzata per tanti scopi, dalla realizzazione di tutorial alla registrazione di gameplay.

Anche chi ha bisogno di un programma semplice e immediato per registrare lo schermo su Windows potrà fare affidamento, senza problemi, a Filmora Screen Recorder. Disponibile per tutti i PC Windows a 64 bit, a partire da Windows 7, Filmora è gratuito ma c’è anche una versione a pagamento (in abbonamento o con un acquisto una tantum) con tante funzionalità aggiuntive. Per tutti i dettagli è possibile fare riferimento al sito ufficiale:

Bandicam

Bandicam è uno dei migliori registratori di schermo disponibili su Windows. Semplice da utilizzare e adatto a vari contesti di utilizzo, Bandicam è il programma giusto anche per registrare video in alta qualità. L’app è in grado di produrre video con un elevato rapporto di compressione, riuscendo a conservare la qualità dell’immagine originale in file di dimensioni contenute.

Il programma è disponibile in versione gratuita ma con diverse limitazioni (c’è il logo nel file della registrazione e il video viene limitato a 10 minuti). C’è, però, la possibilità di puntare su di una versione a pagamento, senza alcuna limitazione, con possibilità di scegliere tra l’abbonamento annuale (da 36,95 euro o l’acquisto di una licenza “a vita” (al costo di 49,95 euro).

Per provare il programma di registrazione per Windows è possibile dare un’occhiata al sito ufficiale.

GeForce Experience

Tra i registratori di schermo per PC Windows c’è spazio anche per GeForce Experience. La suite di NVIDIA è pensata per offrire agli utenti che sfruttano una scheda grafica GeForce la possibilità di accedere a funzionalità esclusive, con un focus particolare sul gaming, naturalmente.

In modo simile alla Xbox Game Bar, infatti, il software di NVIDIA consente la registrazione dello schermo e, in particolare, delle sessioni di gioco. La registrazione può essere facilmente attivata premendo la combinazione Alt + Z.

In linea di massima, il registratore di schermo integrato in GeForce Experience può essere utilizzato anche fuori dai videogiochi ma la maggior parte delle funzionalità saranno disponibili soltanto con app compatibili e, quindi, con i giochi supportati da NVIDIA. Ulteriori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale:

Free Cam

Tra i migliori programmi per registrare uno schermo con un PC Windows troviamo Free Cam. Si tratta di un programma gratuito, facile da usare e sempre pronto all’uso, senza la necessità di particolari configurazioni, che consente una registrazione facile dello schermo. Con Free Cam è possibile scegliere l’area dello schermo da registrare. C’è anche la possibilità di sfruttare l’editor integrato per rifinire, nei dettagli, il video una volta completata la registrazione.

Free Cam è disponibile gratuitamente, anche se i video registrati saranno limitati in termini di risoluzione. Per sbloccare tutto il potenziale del programma, senza perdere la semplicità e l’immediatezza di utilizzo, è possibile puntare su Cam Pro, che consente di esportare video in formato 1080p, aggiungendo varie funzionalità extra a disposizione per l’utente. Cam Pro è pensato per professionisti, come evidente anche dal prezzo (227 dollari all’anno).

Free Cam, in ogni caso, è un’ottima alternativa, completamente gratuita, per chi ha bisogno di un registratore per PC Windows. Il download è disponibile tramite il sito ufficiale.