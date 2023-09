Migliori giochi gratis per smartphone Android

I giochi gratuiti su dispositivi mobili denominati come free-to-play, riscuotono molto spesso giudizi negativi in virtù di tecniche di monetizzazione invasive e non idonee. Comunque, esistono ancora dei titoli degni di nota. Mediante una selezione dei giochi scaricabili gratuitamente dal Play Store, abbiamo individuato i migliori giochi free-to-play. Sebbene alcune di queste applicazioni propongano alcune forme di microtransazioni, abbiamo incluso unicamente giochi gratuiti per Android. In molti bellissimi giochi gratuiti con microtransizioni, nessuno vi obbliga a pagare o a spendere denaro per giocare. Vediamo quindi quali sono i migliori giochi gratis per smartphone con sistema operativo Android.

AdventureQuest 3D

AdventureQuest 3D è tra i migliori MMORPG per dispositivi mobili. Adotta il modello di monetizzazione e il gameplay tipici dei massivi giochi multiplayer per PC, sebbene si tratti di un titolo free-to-play per mobile. Include acquisti in-app che possono essere utilizzati per acquistare valuta per ottenere elementi cosmetici, permettendo ai giocatori gratuiti di godere della stessa esperienza dei giocatori a pagamento.

AdventureQuest 3D rappresenta un solido MMORPG, pertanto, se il genere risulta di vostro gradimento, è consigliato provarlo. Il gameplay risulta coinvolgente e caratterizzato da un buon bilanciamento tra gli elementi tipici del genere, come la progressione del personaggio, la cooperazione e il PvP. La longevità del titolo risulta considerevole grazie anche alla presenza di regolari aggiornamenti e contenuti aggiuntivi.

Download: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.battleon.aq3d

Mekorama

Mekorama trae ispirazione da piattaforme isometriche simili basate su puzzle come Monument Valley, offrendo tuttavia una maggiore quantità di contenuti. Il gioco comprende oltre 50 livelli esplorabili. Sebbene questo possa essere un gioco rilassante, alcuni enigmi si rivelano sorprendentemente complessi, creando alla fine un’esperienza apprezzabile sia dai nuovi giocatori che dagli utenti più esperti.

In particolare, l’intero gioco può essere testato gratuitamente, consentendo tuttavia agli utenti interessati di effettuare donazioni volontarie allo sviluppatore tramite acquisti in-app. Download: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.martinmagni.mekorama

Call of Duty: Mobile

Call of Duty: Mobile rappresenta la migliore esperienza possibile per i videogiochi sparatutto in prima persona su dispositivi mobili. Contiene molti dei livelli preferiti della serie Call of Duty e le meccaniche di sparatoria risultano coinvolgenti, sia giocando con controlli touchscreen che con un controller fisico. Trattandosi di una versione free-to-play, è lecito aspettarsi una monetizzazione non equilibrata e un abbonamento mensile opzionale che offre importanti ricompense.

Nonostante l’impiego di microtransazioni, l’applicazione riesce comunque ad offrire un’esperienza di gioco in linea con i titoli a pagamento grazie a livelli di qualità, grafica definita e meccaniche di gameplay ben implementate. Il focus dell’applicazione rimane dunque l’esperienza ludica del genere sparatutto in prima persona, mentre la monetizzazione risulta un fattore secondario.

Download: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.activision.callofduty.shooter

Rocket League Sideswipe

Gli sviluppatori della Psyonix Studios hanno ideato e realizzato una versione bidimensionale di Rocket League per dispositivi mobili. Sebbene tale conversione potrebbe sembrare limitativa, il gioco risulta comunque divertente. Esso offre controlli simili alla versione originale ma su un piano bidimensionale con obiettivi su entrambi i lati dello schermo. I controller sono immediatamente supportati mentre i controlli touch risultano utili per partite rapide. Gli scontri PvP costituiscono l’essenza del gioco e si possono disputare incontri 1vs1 o 2vs2 in differenti modalità.

Il gioco è gratuito e non include elementi di monetizzazione, rappresentando un esempio virtuoso di modello di gioco completamente”free”. Poiché la Psyonix ha già monetizzato in maniera adeguata il gioco originale per PC e console, è probabile che quando Rocket League Sideswipe verrà monetizzato venderà solo elementi tramite microtransizioni come l’originale. Rocket League Sideswipe figura tra i migliori giochi gratis per smartphone Android, offrendo una versione “free-to-play” di qualità che non implica grandi spese economiche.

Download: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Psyonix.RL2D

My Friend Pedro: Ripe for Revenge

My Friend Pedro: Ripe for Revenge è un ottimo esempio di videogioco free-to-play ben realizzato. Questo titolo funziona in modo simile a quello principale ma con una grafica meno definita e più carina. I controlli touch costituiscono l’unico input e, dal momento che sono incentrati sulla meccanica della fionda, basta un dito per giocare. Gli avvincenti riflessi al rallentatore tipici del gioco originale sembrano altrettanto efficaci nella versione mobile. In particolare, l’intero gioco può essere fruito gratuitamente, ma non è possibile salvare a meno di pagare per sbloccare la funzionalità di salvataggio.

È possibile completare il gioco in una singola sessione. Se non si è sicuri che la spesa valga l’acquisto, è consigliabile provare preliminarmente l’applicazione. My Friend Pedro: Ripe for Revenge costituisce un videogioco coinvolgente che richiede abilità per essere apprezzato, quindi non ci si può affidare alla fortuna. È possibile giocare a questo gioco per quanto tempo si vuole senza alcuna spesa.

Download: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.devolverdigital.myfriendpedro

Vampire Survivors

Vampire Survivors su piattaforme mobili Android risulta equivalente alla versione per PC e console ma non richiede alcun pagamento iniziale. Per coloro che non conoscono l’applicazione, Vampire Survivors rappresenta un coinvolgente sparatutto sovrannaturale dove si sopravvive ad ondate di creature bizzarre esplorando e sbloccando varie armi. Sono numerosi gli aspetti interessanti di questo prodotto e il fatto che sia gratuito costituisce un valore aggiunto.

Gli utenti possono imbattersi in annunci pubblicitari all’interno dell’applicazione, ma risultano essere poco invasivi. In alternativa è possibile acquistare DLC per ampliare l’esperienza di gioco di Vampire Survivors.

Download: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.poncle.vampiresurvivors

Marvel Snap

Le applicazioni per dispositivi mobili del genere giochi di carte free-to-play sono parecchie sul Play Store, ma poche si distinguono come Marvel Snap. Nella nostra valutazione critica, abbiamo giudicato positivamente le sue partite strategiche dinamiche e le intelligenti meccaniche di assemblaggio del mazzo, che risultano una delle migliori esperienze di gioco con carte su sistema operativo Android.

Le microtransazioni permettono l’accesso solo a elementi estetici. Non si tratta di un modello pay-to-win. Nonostante richieda tempo sbloccare tutte le carte, non è necessario preoccuparsi di affrontare avversari che hanno pagato per il mazzo migliore disponibile. L’applicazione risulta ben bilanciata sotto questo aspetto

Download: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nvsgames.snap

Sky: Children of the Light

Sky: Children of the Light si basa fortemente sulla cooperazione. Questo è un gioco multiplayer, ma la comunicazione è limitata a semplici emoji. Pertanto, risulta divertente sia per bambini che per adulti. Il punto di forza di questo titolo risiede nell’esplorazione del mondo onirico in cui è ambientato, potendo collaborare con gli amici.

Sebbene le grafiche siano dettagliate, pur trattandosi di un videogioco open world simile a un MMO con eventi e una storia che evolve, non è necessario spendere denaro per goderne a pieno, potendo accedere anche alla modalità multiplayer gratuitamente. Il videogioco offre un viaggio rilassante supportato da una grafica curata e una storia misteriosa. Vale la pena provarlo per chi apprezza generi simili.

Download: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tgc.sky.android

The Impossible Game 2

The Impossible Game 2 è un ottimo esempio di come dovrebbe essere un videogioco completamente free-to-play. Chiunque può giocare l’intero gioco gratuitamente. Sono disponibili per l’acquisto solo alcuni elementi estetici opzionali, che costituiscono il modo in cui ci si può distinguere nella modalità battle royale online. È possibile competere contro 60 avversari per vedere chi vince. Il gameplay di questo sequel rimane simile a quello dell’edizione originale.

Bisogna navigare tramite una scatola attraverso livelli pieni di ostacoli. Anche se apparentemente semplice, il gioco risulta incredibilmente impegnativo, e questo aspetto contribuisce al divertimento. Superando le fasi del gioco e una volta acquisite sufficienti abilità, è possibile competere nella modalità battle royale online.

Basato sull’offerta di elementi estetici tramite microtransazioni, pur non influenzando direttamente il gameplay, consente a chiunque di apprezzare pienamente l’esperienza di gioco senza dover fare affidamento su meccaniche pay-to-win.

Download: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.flukegames.tig2

Brawlhalla

Brawlhalla è sostanzialmente un picchiaduro free-to-play. Il titolo include uno shop per elementi cosmetici e un abbonamento “Battle Pass” opzionale che offre ricompense aggiuntive rispetto ai giocatori gratuiti. Il gioco riesce al meglio con un controller esterno, anche se i controlli touchscreen sono disponibili e possono essere regolati nelle impostazioni del titolo. Nel complesso, la conversione Android di “Brawlhalla” tiene testa alla versione originale.

E grazie al supporto cross-play, è possibile giocare contro i propri amici indipendentemente dalla piattaforma preferita. Nonostante il ricorso a microtransazioni per sbloccare contenuti aggiuntivi, l’esperienza di gioco non risulta compromessa, in quanto esse risultano limitate ad aspetti estetici. Il supporto ai controller esterni e ai controlli touchscreen, unitamente alla possibilità di giocare cross-platform, migliorano l’esperienza di gioco su mobile.

Download: https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.ubisoft.brawl.halla.platform.fighting.action.pvp

AnimA ARPG

Se ti piacciono i giochi di ruolo con meccaniche d’azione simili alla serie “Diablo”, prendi in considerazione AnimA ARPG. Si tratta di un titolo hack-and-slash oscuro e coinvolgente, monetizzato in maniera equilibrata, lasciando gli acquisti in-app limitati a elementi cosmetici che non influenzano il gameplay. Ciò significa che il gioco non è del tipo pay-to-win, a differenza della maggior parte della concorrenza sul Play Store. Il gioco ricorda molto Diablo II grazie a controlli reattivi, grafica curata e musica di qualità.

Nonostante l’impiego di microtransazioni, tipiche dei giochi free-to-play, l’applicazione propone un’esperienza di gioco equilibrata e coinvolgente in linea con il genere, incentrata principalmente sul gameplay e le meccaniche di sviluppo del personaggio piuttosto che sulla monetizzazione, garantendo agli utenti le stesse opportunità indipendentemente dalle spese sostenute. Questo equilibrio, unito all’impiego di soluzioni grafiche e musicali in grado di ricreare in maniera efficace l’atmosfera tipica dei giochi hack-and-slash, denota una buona riuscita dell’applicazione nonostante l’impiego di microtransazioni.

Download: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ExiliumGames.Anima

Another Eden

Another Eden è un JRPG per dispositivi mobili che propone un’esperienza di gioco più equilibrata rispetto alla maggior parte della concorrenza. È possibile aspettarsi una lunga campagna per giocatore singolo sviluppata dagli stessi autori della serie “Chrono Trigger”, pertanto la trama si prospetta di qualità. Se si sta cercando un gioco di ruolo basato sul collezionismo che non implichi grandi spese nonostante si tratti di un titolo free-to-play, Another Eden costituisce la scelta migliore e l’ottima trama rappresenta un valore aggiunto.

Nonostante l’impiego di elementi tipici di questi giochi basati sulla raccolta di oggetti casuali, l’applicazione riesce ad offrire un’esperienza narrativa di ampio respiro, probabilmente grazie al coinvolgimento della stessa software house di Chrono Trigger. Ciò consente agli utenti di apprezzare pienamente gli aspetti ludici e narrativi del titolo, tipici del genere JRPG, indipendentemente dalle spese sostenute. Il gioco risulta quindi indicato per chi desidera un’esperienza RPG incentrata principalmente sul gameplay e sulla trama piuttosto che sulla spesa continua, adottando un modello “free-to-play” equilibrato.

Download: https://play.google.com/store/apps/details?id=games.wfs.anothereden

Among Us

Sebbene rilasciato in sordina nel 2018, è stato solo nel 2020 che il gioco Among Us ha raggiunto un’improvvisa popolarità. Grazie alla promozione di numerosi streamer , le persone hanno capito che si tratta di un divertente gioco da tavolo. Risulta più gradevole giocarci con più amici, supportando da 5 a 10 giocatori per partita. Se ti piacciono i giochi cooperativi da tavolo e hai un gruppo di amici con interessi simili, “Among Us” offre tanto divertimento senza costi. I pagamenti in-app sono unicamente per skin, cappelli ed oggetti estetici.

Le microtransazioni servono solo per sbloccare contenuti aggiuntivi, il focus principale dell’applicazione rimane l’esperienza di gioco tipica dei giochi da tavolo, incentrata sulla socialità e la collaborazione. Ciò consente agli utenti di apprezzare pienamente il titolo indipendentemente dalle spese, in quanto l’essenza ludica risiede nell’interazione con gli altri giocatori piuttosto che nell’ottenimento di contenuti estetici.

Download: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.innersloth.spacemafia

Cats & Soup

Cats & Soup è un gioco che risulta essere ozioso ma rilassante, con numerosi gatti dalle personalità peculiari da collezionare. È possibile vestire questi gatti con vari abiti. Il divertimento risiede principalmente nella caratterizzazione “carina” di tutti gli elementi dell’applicazione, e giocare a travestire i gatti rappresenta una parte importante del titolo. Quest’ultimo è indicato per chi desidera rilassarsi dopo una giornata stressante.

La musica risulta azzeccata, la grafica estremamente adatta allo stile ed il ciclo di gioco incentrato sulla gestione passiva è stimolante al punto da indurre a riprendere in mano l’applicazione per scoprire cosa offre il prossimo gatto sbloccato.

Download: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hidea.cat

The Ramp

I giochi di skateboard sono pochi e rari sui dispositivi mobili, in particolare i titoli di qualità. Questo è ciò che rende speciale The Ramp; un gioco di skateboard casuale che si concentra sulla creazione di lunghe linee di corsa. Si presenta bene in azione. Il supporto dei controller è fornito immediatamente e dal momento che eseguire transizioni perfette può essere complicato con i controlli touch, si consiglia di utilizzare un controller per giocare.

Inizialmente il gioco era stato lanciato sul Play Store con un acquisto in-app di pochi euro, ma il produttore ha poi rimosso tale acquisto, il che significa che questo gioco gratuito è effettivamente gratuito. The Ramp consente di divertirsi imparando i controlli senza distrazioni. Quindi, se avete a portata di mano un controller, provate The Ramp, soprattutto se amate i giochi di skateboard vista la scarsità di alternative in ambito mobile.

Download: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crescentmoongames.theramp

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Yu-Gi-Oh! Master Duel rappresenta una valida opzione per gli amanti dei card game o dei fan del franchise Yu-Gi-Oh!. Il titolo implementa per la prima volta nella sua interezza il set di regole del gioco di carte fisico in un’offerta digitale, offrendo parità tra collezionisti e giocatori. Include anche una modalità storia per il giocatore singolo per chi preferisce evitare inizialmente il gioco competitivo.

Sono presenti acquisti in-app e la possibilità di acquistare pacchetti di carte, il che significa che il titolo può essere classificato come pay-to-win. Però, a meno che non si desideri scalare le classifiche, giocare online con amici e familiari rimane un’esperienza soddisfacente e sopratutto gratuita.

Download: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.konami.masterduel

Dadish

Sebbene free-to-play, Dadish presenta un unico acquisto in-app opzionale per la rimozione delle pubblicità, costituendo una delle migliori esperienze in termini di rapporto qualità-prezzo in questa categoria di titoli. Il giocatore può quindi raggiungere naturalmente la conclusione delle avventure proposte senza alcun esborso extra, spiegando così le numerose recensioni positive da parte degli utenti.

Il gioco presenta un bilanciamento ed un livello di sfida ottimale, proponendo un gameplay stimolante ma non eccessivamente difficile. Sebbene comprenda soli 40 livelli, le stelle collezionabili rappresentano una garanzia di rigiocabilità ed un ulteriore stimolo per i giocatori più perfezionisti.

Brawl Stars

Brawl Stars è un gioco che ha ottenuto un successo considerevole. Sostanzialmente, si tratta di un gioco multiplayer che combina diversi generi all’interno di un battle arena basato sul combattimento. Sono presenti numerose modalità di gioco, sebbene la maggior parte venga svolta in partite 3v3. Se si desidera partecipare senza una squadra, ciò è possibile esclusivamente nella modalità battle royale.

Il modello di monetizzazione tramite pubblicità è alto, ma l’esperienza per i giocatori che vogliono giocare gratuite rimane soddisfacente.

The Battle of Polytopia

The Battle of Polytopia è uno dei migliori giochi di strategia a turni disponibile per smartphone. La sua grafica a bassa poligonalità conferisce al gioco un aspetto unico e stilizzato. Le mappe vengono generate automaticamente, consentendo una rigiocabilità infinita. La maggior parte del titolo può essere giocata gratuitamente.Se si desidera giocare online, è necessario acquistare almeno una delle tribù giocabili per contribuire ai costi dei server da parte dello sviluppatore.

I contenuti single-player risultano coinvolgenti al punto tale che i contenuti multigiocatore online non sono essenziali se non si desidera competere con gli amici.Il gameplay strategico a turni risulta appagante e caratterizzato da una direzione di gioco equilibrata. Il stile grafico stilizzato contribuisce ad offrire un’esperienza piacevole e rilassante.

Soul Knight

Soul Knight è un gioco d’azione con prospettiva dall’alto caratterizzato da tematiche fantasy. Il giocatore può impersonare un cavaliere, un ladro, un mago o un elfo mentre elimina tutti gli avversari presenti nei livelli. Numerose armi e potenziamenti sono disseminati nei livelli generati casualmente, insieme a NPC che possono prestare assistenza.

È possibile formare una squadra composta da un massimo di tre giocatori in locale per intensificare l’esperienza cooperativa. Il gameplay risulta coinvolgente e caratterizzato da buon ritmo d’azione.

Dadish 2

Il platform Dadish ha ottenuto un discreto successo grazie ad un gameplay divertente e coinvolgente. Di conseguenza, lo sviluppatore ha rilasciato rapidamente il sequel Dadish 2, mantenendo un’alta qualità. Il gioco presenta numerose novità rispetto al capitolo precedente come l’utilizzo di veicoli, nuovi nemici e boss aggiuntivi. Supporta i controller fisici, rendendo l’esperienza ancor più piacevole.

L’elevata rigiocabilità, lo stile grafico accattivante e il level design ispirato garantiscono una forte longevità al titolo, consigliandolo agli amanti dei platform 2D. Il gameplay risulta ben bilanciato e caratterizzato da una buona varietà e progressione, pur mantenendo un livello di sfida stimolante senza risultare frustrante.

NieR Re[in]carnation

La serie NieR di Square Enix ha ottenuto un incredibile successo sia per lo studio che per il suo creatore Yoko Taro. Square Enix, volendo sfruttare la popolarità di NieR, ha deciso di produrre anche uno spin-off per dispositivi mobili. Yoko Taro ha guidato lo sviluppo di NieR Re[in]carnation, collegandolo ai precedenti titoli della serie seppur in posizione marginale. Come nei giochi di Yoko Taro, la trama risulta più complessa e sfaccettata del solito mentre il giocatore esplora un luogo chiamato The Cage per svelare il mistero del gioco.

L’aspetto grafico del titolo è curato nei dettagli e il suo gameplay a turni risulta solido. C’è la possibilità di far procedere automaticamente le battaglie, utile per velocizzare il grinding. Il titolo appartiene al genere gacha, richiedendo quindi la raccolta di personaggi giocanti durante il grinding. A differenza di molti giochi free-to-play, una solida trama e una grafica eccellente contribuiscono al divertimento offerto dal gameplay.

Conclusioni sui migliori giochi gratis per smartphone

Esistono numerosi giochi gratuiti per smartphone Android che offrono un intrattenimento a costo zero ai proprietari di questi dispositivi. In questo articolo abbiamo raccolto ciò che secondo noi sono i migliori giochi free-to-play disponibili per smartphone Android. I giochi gratuiti per smartphone hanno raggiunto un livello tecnico elevato e sono in grado di offrire esperienze di gioco variate e coinvolgenti senza alcun esborso economico.

Sebbene molti di questi giochi includano la possibilità di effettuare microtransazioni per acquisti in-app, queste rimangono opzionali e non essenziali per godersi appieno il gameplay del gioco. Resta dunque possibile giocare questi titoli in modo del tutto gratuito senza mai sborsare denaro reale, grazie alle funzionalità di base che rimangono sempre accessibili senza microtransazioni.

In conclusione, esistono numerose valide opzioni di giochi gratuiti per Android capaci di offrire ore di puro intrattenimento senza costi aggiuntivi, grazie al modello di distribuzione e monetizzazione “freemium” adottato da molti degli sviluppatori di questo tipo di titoli. I possessori di smartphone Android hanno dunque a disposizione un ampia scelta di giochi da poter scaricare e provare senza alcuna spesa.