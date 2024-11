Se sei il fortunato possessore di un Mac, hai tra le mani un dispositivo in grado di svolgere svariati compiti. Nonostante ciò, in molti casi, potresti semplicemente voler scrivere del testo: un’operazione semplice, possibile da decenni anche su macchine poco potenti.

Questo tipo di mansione non richiede particolari risorse a livello di CPU o RAM ma, se vuoi ottenere il massimo, devi comunque sapere a quale software affidarti.

Gli editor di testo sono applicazioni apparentemente semplici, ma la cui scelta può essere molto delicata. Molti ritengono che tali software siano riservati quasi esclusivamente a programmatori, ma in realtà non è così.

Tali app possono risultare più che degni sostituti del classico blocco note di Windows, facilitando la scrittura di appunti senza troppi fronzoli a livello di formattazione. In ambiente macOS, quali sono le migliori soluzioni in circolazione se devi gestire un semplice file .txt?

In questo articolo abbiamo deciso di raccogliere quelli che, allo stato attuale, possono essere considerati come i migliori editor di testo per macOS.

Se invece cerchi semplicemente uno strumento accessibile da browser per prendere appunti, senza dover installare alcun tipo di software, ti consigliamo di dare uno sguardo a questo articolo.

Sublime Text

Quando si parla di editor di testo per macOS (e non solo) Sublime Text è uno dei primi nomi che vengono in mente.

Stiamo parlando di uno strumento focalizzato sulla programmazione, ma ciò non significa che non risulti anche utile per lavorare su testo base. A dire la verità, seppure si tratti di un’app leggera, Sublime Text offre una serie di opzioni e impostazioni che lo rendono molto utile in qualunque contesto.

Ci sono funzionalità tipicamente associate ai programmatori che possono essere utilizzate da altri, come Snippet (è possibile salvare blocchi di testo specifici per riutilizzarli), potenti strumenti di ricerca, commenti al testo, visualizzazione su schermo diviso e tante altre chicche per tutti i gusti.

Dato che Sublime Text è più orientato ai programmatori, c'è una curva di apprendimento da non sottovalutare per ottenere il massimo dall'applicazione. Nonostante ciò, anche esteticamente, si tratta di un software molto piacevole.

L'unica controindicazione è che questa app non è gratuita. Puoi effettuare una prova, ma una volta terminato il periodo di test, dovrai pagare la licenza una tantum da 99 dollari.

BBedit

BBedit è un'altra applicazione rivolta ai programmatori, pur essendo utilizzabile anche come comune editor di testo. Alcune delle funzionalità di questa app la rendono un'ottima alternativa a Sublime Text, con alcune chicche interessanti.

Troverai supporto per markup, un blocco note integrato, punti di ancoraggio nel testo, un potente strumento di ricerca, filtri di testo, funzione di dettatura vocale e tanto altro.

BBedit semplifica anche l'aggiunta di ritagli (pensa a frammenti) evidenziando un blocco di testo, facendo clic con il pulsante destro del mouse (o toccando con due dita) il testo selezionato e quindi facendo clic su Save Selection as Clipping. Una volta aggiunto un ritaglio, puoi aggiungerlo a qualsiasi file di testo cliccando sull'icona C di BBedit nella barra in alto e selezionando il ritaglio che vuoi aggiungere.

Così come Sublime Text, anche questo software offre una prova di 30 giorni, salvo poi eliminare alcune funzioni premium. Nota positiva: la licenza costa solo 59,99 dollari.

Nova

Un nome meno noto di text editor, ma molto valido è Nova.

Si tratta di uno strumento, anche in questo caso, ideato per i programmatori, con funzioni particolari come un client FTP integrato e strumenti specifici per lavorare con HTML, CSS e JavaScript.

Ciò non significa che, in caso di necessità, possa lavorare anche su file di testo. L’interfaccia elegante lo rende accattivante anche per la semplice scrittura.

Tieni però presente che Nova è un software a pagamento, con la licenza che costa 99 dollari.

TextEdit

Perché andare oltre ciò che è installato come impostazione predefinita su MacOS? TextEdit, già integrato nel tuo sistema operativo, è un editor testuale che svolge il suo compito senza particolari limitazioni.

È semplice da usare, senza fronzoli ed è un modo molto comodo per modificare o creare file di testo di base. TextEdit include opzioni di formattazione e persino una funzione per esportare testo in file PDF, tutt’altro che scontata in software di questo tipo.

Una caratteristica interessante è che se hai installato l'app desktop Grammarly, questa si integra perfettamente con TextEdit. Ciò significa che puoi avere un testo corretto automaticamente dal suddetto software.

Essendo uno strumento preinstallato su macOS, TextEdit è del tutto gratuito.

Nano

Nano è una soluzione insolita ma comunque valida, integrata in macOS così come TextEdit. Si tratta di un'app terminale, quindi per accedervi ti basta di avviare Terminale MacOS (o qualsiasi altra app terminale tu abbia installato), digita nano e mettiti al lavoro.

Nano è scarno e, a meno che tu non sia un fan del minimalismo, potresti non trovarti a tuo agio. Oltre alla funzione di ricerca (combinazione di tasti Control + W) e al salvataggio del file aperto (Control + X) offre ben poco altro.

Se è così essenziale, perché Nano può essere considerato un valido editor di testo? Si tratta di un software leggero, utilizzabile anche durante una sessione remota (tramite SSH). Anche in questo caso parliamo di uno strumento gratuito, già integrato su macOS.