Migliori cover e vetri per proteggere le fotocamere iPhone 12 e 13

Se sei un fortunato possessore di un iPhone 12 o iPhone 13, in una delle tante versioni, sai bene come hai tra le mani uno strumento ideale per scattare foto e video di qualità. Sai però anche quanto sia fragile e come sia semplice danneggiarne la scocca o le fotocamere. Nella guida all’acquisto di oggi dedichiamo le nostre attenzioni alle migliori cover e ai migliori vetri pensati per proteggere la fotocamera dei nostri iPhone.

La qualità degli scatti eccezionali degli nostri iPhone è possibile grazie all’impegno profuso da Apple per quanto riguarda la fotocamera, un vero e proprio gioiellino tecnologico al tuo servizio. Allo stesso tempo però, si tratta anche di una componente piuttosto delicata, che dovresti trattare con grande attenzione.

Polvere e graffi, per non parlare di eventuali cadute, possono potenzialmente danneggiare le fotocamere iPhone. Anche solo tenere il proprio dispositivo in tasca o in borsa, con la presenza di altri oggetti, può essere rischioso per l’integrità di un’ottica e della sua lente.

L’avanzare tecnologico poi, non ha di certo aiutato in questo senso. Con gli smartphone sempre più sottili e le fotocamere sempre più grandi, quest’ultime tendono sempre più a sporgere, aumentando il rischio di danni e problemi. Nonostante Apple abbia realizzato dei componenti di alta qualità e molto resistenti, questo non significa che siano a prova di urto o graffio.

In questo senso, per fortuna, esistono diversi accessori come cover e vetri di vario tipo che permettono di proteggere la fotocamera da qualunque tipo di minaccia esterna.

Le migliori cover per proteggere le fotocamere di iPhone 12 e iPhone 13

Le cover protettive sono la migliore soluzione per proteggere un iPhone da graffi e polvere. Sotto questo punto di vista, vi sono alcune accortezze utili per valutare l’acquisto di un prodotto funzionale.

Scegliere una cover con cornice rialzata intorno alla telecamera, per esempio, permette di evitare eventuali danni quando si appoggia iPhone 12 o iPhone 13 su una qualunque superficie piana. Di fatto, in questo modo, la fotocamera non entra a contatto con il tavolo e con le altre superfici. Ci sono anche cover con degli appositi sportelli, da aprire e chiudere, che vanno a coprire interamente il blocco fotografico, in questo modo assicuriamo una protezione massima anche in caso di graffi o cadute e ripariamo le ottiche dai graffi quando mettiamo l’iPhone in tasca, in borsa o in uno zaino.

Una buona cover è generalmente realizzata con materiali di qualità come, ad esempio, TPU. Va evitata a tutti i costi la plastica di bassa qualità che potrebbe persino causare danni alla fotocamera o alla scocca in fase di montaggio.

Inoltre, l’accessorio dovrebbe offrire un design flessibile e una relativa facilità di installazione. Acquistando un prodotto di qualità e con queste caratteristiche, la cover proteggerà a lungo il tuo iPhone senza ingiallirsi e rovinarsi col tempo. Come appare evidente poi, va tenuto conto anche dell’estetica: una cover infatti va inevitabilmente a modificare l’aspetto del tuo dispositivo, rovinare gli splendidi iPhone 12 e 13 con una brutta cover dovrebbe essere considerato un reato.

Dunque, anche questo fattore può influire sulla scelta di un prodotto rispetto a un altro. Diamo quindi uno sguardo alle migliori cover per proteggere le ottiche posteriori e tutto il tuo iPhone. Di seguito indichiamo le cover per iPhone 13 e 13 Pro, ma sono modelli per cui sono disponibili le varianti per tutti i tagli di iPhone.

I migliori vetri temperati per proteggere le fotocamere di iPhone 12 e iPhone 13

Esiste un’alternativa alle cover? Questi accessori sono spesso piuttosto ingombranti e per chi vuole proteggere la fotocamera del proprio iPhone possono anche risultare eccessive e troppo ingombranti.

Esistono però vetri temprati da applicre direttamente sulle ottiche, funzionando sia senza cover, sia in combinazione con protezioni sottili e discrete. Di fatto, i vetri per le fotocamera di iPhone 13 e iPhone 12, permettono di garantire l’integrità dell’ottica del dispositivo annullando qualunque tipo di preoccupazione a riguardo. I vetri temperati sono quindi in grado di proteggere le lenti delle fotocamera da urti e cadute e, soprattutto, dai pericolosi graffi che potrebbero rovinare la qualità delle foto.

Ecco una lista dei principali vetri temprati per la fotocamera di iPhone presenti ad oggi sul mercato: