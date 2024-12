Microsoft supera Meta nella corsa all'acquisizione dei chip Nvidia per l'intelligenza artificiale

Microsoft ha fatto registrare un nuovo traguardo nella competizione per il dominio dell'intelligenza artificiale, consolidando la sua posizione di leadership grazie all'acquisto di un notevole numero di chip "Hopper" di Nvidia. Con una stima riportata da Modia e Financial Times, si scopre che la multinazionale di Redmond, già nota per essere il maggiore investitore di OpenAI, ha ordinato una quantità impressionante di 485.000 chip nel 2024, moltiplicando le sue risorse rispetto al suo principale concorrente negli Stati Uniti, Meta.

La strategia di Microsoft nel settore dell'intelligenza artificiale

In un contesto dove l'intelligenza artificiale rappresenta il cuore della competizione tecnologica, l'ordine massiccio di chip Nvidia da parte di Microsoft evidenzia l'ambizione dell'azienda di mantenere un vantaggio competitivo. I processori grafici di Nvidia sono essenziali per alimentare i sistemi di AI, e la domanda per questi chip supera spesso l'offerta disponibile. Pertanto, la disponibilità di un gran numero di questi componenti garantirà a Microsoft un importante vantaggio strategico nel campo dell'intelligenza artificiale.

Nel 2023, mentre Nvidia ha aumentato la produzione dei chip Hopper in risposta al successo di ChatGPT, Microsoft ha triplicato i suoi ordini di processori dedicati all'intelligenza artificiale. Questa decisione ha posizionato l'azienda in una posizione favorevole rispetto a grandi nomi del settore come Google e Amazon, anch'essi ferventi nella corsa verso la leadership nell'AI.

Microsoft e l'infrastruttura cloud Azure

Durante questo anno, le aziende tecnologiche di tutto il mondo hanno investito somme considerevoli nella costruzione di data center equipaggiati con le ultime generazioni di chip Nvidia. Microsoft ha saputo distinguersi come una forza dominante in questo scenario concorrenziale. Questa leadership si riflette nei suoi progetti, come l'infrastruttura cloud Azure, che funge da piattaforma per l'addestramento dei modelli più sofisticati di OpenAI.

La competizione in questo settore è accesa. Al di fuori dei grandi nomi come Google e Amazon, nuovi attori come xAI di Elon Musk e giganti cinesi, tra cui ByteDance e Tencent, stanno cercando di entrare nel mercato, aumentando ulteriormente la pressione sulla già agguerrita competizione.

Implicazioni per il mercato di Nvidia

L'investimento da parte di Microsoft ha avuto un impatto significativo sul valore di mercato di Nvidia, che ha raggiunto l'imponente cifra di 3 trilioni di dollari nel corso dell'anno. Questo balzo è stato alimentato dalla corsa frenetica delle grandi aziende tecnologiche nell'acquisizione delle GPU di Nvidia, diventate praticamente indispensabili per sviluppare applicazioni e sistemi AI avanzati.

Tuttavia, Nvidia si trova di fronte a nuove sfide. Tra queste, un possibile rallentamento della crescita, la concorrenza dei chip AI sviluppati internamente dai suoi clienti e l'eventualità di restrizioni commerciali con la Cina, in risposta alle politiche governative degli Stati Uniti.

Mentre Microsoft si prepara ad affrontare una serie di concorrenti agguerriti, le prossime mosse che compirà saranno cruciali per stabilire se sarà in grado di mantenere il suo predominio in un panorama tecnologico in costante evoluzione.