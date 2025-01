Microsoft si prepara a un massiccio rinnovamento dei PC con Windows 11 nel 2025

Nel contesto della crescente evoluzione tecnologica, Microsoft ha annunciato un significativo rinnovamento dei PC equipaggiati con Windows 11, previsto per il 2025. Con la fine del supporto per Windows 10, in programma per il 14 ottobre 2025, l'azienda americana punta a stimolare l'adozione del suo ultimo sistema operativo tramite nuovi modelli di PC, tra cui quelli dotati della tecnologia Copilot+. Questa strategia mira a spingere gli utenti verso Windows 11, il quale, ad oggi, fatica a superare Windows 10 in termini di diffusione, nonostante le promesse di innovazione.

Il piano di Microsoft per il 2025

Yusuf Mehdi, Executive Vice President di Microsoft, ha dichiarato in un recente post sul blog aziendale che il 2025 sarà un anno cruciale per il rinnovamento della gamma di PC con Windows 11. Questo programma di aggiornamento intende catturare l'attenzione dei consumatori evidenziando i miglioramenti legati all'intelligenza artificiale introdotti nei nuovi PC Copilot+. Tra le novità, un pulsante Copilot incluso in molti dei modelli più recenti, che offre un accesso veloce e diretto alle funzionalità AI.

Microsoft ha testato le prestazioni dei PC Copilot+, affermando che risultano fino al 58% più veloci rispetto ai MacBook Air M3 di Apple, con prestazioni AI superiori del 47%. Inoltre, la compagnia sostiene che questi nuovi dispositivi sono in grado di essere fino a cinque volte più rapidi rispetto ai PC Windows in uso da cinque anni. Questa spinta tecnologica si accompagna a una crescente necessità di rinnovamento per gli utenti, sia privati che aziendali.

La situazione attuale di Windows 11

Nonostante Windows 11 sia disponibile sul mercato da oltre tre anni, la sua penetrazione rimane relativamente bassa. Alla fine del 2024, Windows 10 continuava a detenere una quota di mercato del 63%, mentre Windows 11 si fermava al 34%. Microsoft sta quindi puntando sulla scadenza del supporto per Windows 10 come catalizzatore per incoraggiare gli utenti a passare al nuovo sistema. Questa transizione è considerata fondamentale per garantire l'accesso alle ultime funzionalità e miglioramenti della sicurezza, che rappresentano il fulcro della proposta di valore di Windows 11.

A sostegno di questa pianificazione, Microsoft ha riportato dati secondo cui si stima che l’80% delle aziende intenda rinnovare il proprio parco PC entro la fine del 2025. Ancora più significativo, il 70% dei consumatori prevede di procedere con l’acquisto di nuovi PC nell'arco dei prossimi due anni. Questa tendenza rappresenta una opportunità chiave per l'azienda, ma la strada da percorrere sembra ancora lunga.

Previsioni e sfide del mercato

Secondo le stime di Canalys, i PC dotati di funzionalità intelligenti potrebbero rappresentare il 20% del mercato entro il terzo trimestre del 2024. Di questo, i PC Windows si stima che costituiscano il 53% di questa categoria, evidenziando un potenziale di crescita significativo. Tuttavia, un sondaggio di Canalys condotto tra i partner di giorno a novembre 2024 ha rivelato che ben il 31% degli intervistati non ha pianificato di vendere PC Copilot+ nel 2025. Questo dato mette in evidenza una certa ritrosia nel mercato, che potrebbe ostacolare la diffusione dei nuovi modelli.

Mehdi ha rimarcato l'importanza che Windows 11 riveste attualmente nel panorama tecnologico, sottolineando la disponibilità del sistema operativo in un momento cruciale per i clienti. Le capacità AI avanzate e i miglioramenti in termini di sicurezza sono aspetti che Microsoft intende mettere in risalto, posizionando Windows 11 come una scelta necessaria per gli utenti nel 2025 e oltre. Questa strategia riflette gli sforzi dell'azienda per restare competitiva in un mercato in rapida evoluzione.