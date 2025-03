Microsoft potenzia le sue applicazioni con nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale

Microsoft sta puntando a un'ulteriore integrazione delle tecnologie di intelligenza artificiale nelle sue applicazioni di sistema, con l'obiettivo di rendere più fluida e intuitiva l'esperienza degli utenti. Recentemente, l'azienda di Redmond ha avviato test per due nuove funzionalità distintive: una dedicata al Blocco Note per la sintesi automatica dei testi e un'altra per lo Snipping Tool, mirata a migliorare la precisione nel disegno di forme.

Nuove funzionalità per Notepad: la sintesi automatica

La funzionalità "Summarize" è ora in fase di rollout per gli utenti Windows Insider che si trovano nei canali Canary e Dev, in corrispondenza della versione 11.2501.29.0 di Notepad. Questo strumento è strutturato in modo da semplificare notevolmente la vita degli utenti: selezionando un testo, basterà cliccare con il tasto destro del mouse per scegliere "Summarize", oppure accedere all'opzione attraverso il menu Copilot o con la scorciatoia da tastiera Ctrl + M.

Secondo le parole di Dave Grochocki, Principal Group Product Manager per le applicazioni integrate di Windows, "il nuovo sistema sarà in grado di generare automaticamente un riassunto del testo selezionato." Questa funzione offre un metodo rapido per comprimere informazioni e focalizzarsi sui contenuti chiave. Gli utenti non solo potranno ricevere un riassunto, ma anche personalizzare la lunghezza dell’output, permettendo così di ottenere risultati ottimizzati in base alle proprie necessità.

È bene notare che per utilizzare questa funzionalità sarà necessario un account Microsoft personale. Inoltre, il sistema impiegherà i crediti di intelligenza artificiale associati agli abbonamenti Microsoft 365 Personal, Family o Copilot Pro. Per coloro che desiderano evitare interazioni con l'intelligenza artificiale, sarà anche possibile disabilitare tali opzioni direttamente dalle impostazioni dell’app.

Maggiore precisione con "Draw & Hold" nello Snipping Tool

Nello stesso periodo, Microsoft ha annunciato il lancio della nuova caratteristica "Draw & Hold" per la versione 11.2502.18.0 dello Snipping Tool. Grazie a questa innovazione, gli utenti saranno in grado di disegnare forme, come linee, frecce, rettangoli o ovali, con una maggiore precisione, utilizzando la funzione della penna disponibile nell’applicazione.

Anche questa novità verrà distribuita in modo graduale e non sarà immediatamente accessibile a tutti gli utenti Insider nei canali Canary e Dev. Microsoft sta seguendo attentamente il feedback degli utenti, per poi estendere queste funzionalità a una platea più ampia.

L'introduzione della sintesi automatica nel Blocco Note rappresenta un interesse crescente di Microsoft per le applicazioni potenziate dall'intelligenza artificiale. Già a novembre, l’azienda aveva presentato una funzionalità di riscrittura denominata "Rewrite", in passato chiamata CoWriter, nella versione 11.2410.15.0 dell'applicazione. Questa funzione, che sfrutta l'IA generativa, è in grado di riformulare i contenuti in modo autonomo, modificando frasi e adattando il tono e la lunghezza del testo secondo quanto richiesto dall'utente. Inoltre, Microsoft ha incluso, a partire da dicembre 2023, un contatore di caratteri integrato e, a luglio 2024, funzioni di controllo ortografico e correzione automatica, rendendo Notepad un'applicazione sempre più completa e versatile.

Le novità recenti promettono di arricchire ulteriormente l'ecosistema Microsoft, offrendo agli utenti strumenti che facilitano il lavoro e migliorano l’efficienza.