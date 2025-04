Microsoft lancia una nuova funzione per Copilot Studio: gli agenti AI possono interagire con app e siti

Microsoft ha introdotto una nuova funzionalità chiamata “computer use” per Copilot Studio, che consentirà agli agenti AI di interagire con vari siti web e applicazioni desktop. Questa innovazione segna un passo significativo nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per facilitare le operazioni quotidiane nelle imprese, permettendo così un aumento dell’efficienza e della produttività.

AI agenti: un passo avanti nell’automazione

La nuova funzione “computer use” permette agli agenti AI di compiere azioni come cliccare su pulsanti, selezionare menu e inserire dati nei campi delle applicazioni. Charles Lamanna, vicepresidente corporate di Microsoft per il Copilot dedicato al business e all’industria, ha descritto come questa innovazione consenta agli agenti di portare a compimento attività anche in assenza di un’API disponibile per collegarsi direttamente al sistema. In sostanza, se un essere umano è in grado di utilizzare un’app, anche l’agente potrà farlo.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Questa funzionalità rappresenta un’opportunità importante per le aziende che desiderano ottimizzare i propri processi interni, rendendo l’automazione dei compiti quotidiani non solo più accessibile, ma anche più versatile.

Applicazioni pratiche in ambito aziendale

Copilot Studio, grazie a questa nuova funzionalità, sarà in grado di progettare agenti AI capaci di automatizzare compiti come l’immissione di dati, la ricerca di mercato e persino la gestione di fatture. La vera novità è che il sistema è progettato per rilevare cambiamenti nei pulsanti e nelle schermate delle applicazioni o dei siti web, continuando a funzionare senza interruzioni né problemi anche in caso di modifiche dell’interfaccia. Questo elemento rappresenta un fattore cruciale per molte aziende che operano in ambienti dinamici e in continua evoluzione, dove i cambiamenti possono essere rapidi e frequenti.

Un’evoluzione del Copilot consumer

Recentemente, Microsoft ha integrato una funzione simile, chiamata “Actions“, nella versione consumer del proprio Copilot. Questa funzione è stata progettata per eseguire compiti in background mentre l’utente è impegnato in altre attività, come prenotare ristoranti, acquistare biglietti per eventi e fare acquisti online. Tuttavia, l’esperienza “Actions” è attualmente limitata ad una selezione di partner, mentre pare che Copilot Studio avrà la libertà di interagire con un numero maggiore di siti web e applicazioni.

Questa apertura rappresenta un’ulteriore opportunità per sviluppare strumenti personalizzati che rispondano alle esigenze specifiche di diversi settori. Con la crescente integrazione dell’intelligenza artificiale nella vita lavorativa quotidiana, aziende e professionisti sono sempre più motivati a esplorare le possibilità offerte da questi innovativi strumenti tecnologici.

In un panorama competitivo come quello attuale, l’adozione di soluzioni automatizzate diventa non solo una scelta strategica, ma una necessità per garantire la sostenibilità e la crescita aziendale nel lungo termine.