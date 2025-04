Microsoft lancia Copilot Search in Bing: una nuova frontiera nella ricerca online

Microsoft ha recentemente presentato una novità nell’ambito della ricerca online, introducendo Copilot Search in Bing, una funzionalità che punta a competere direttamente con la modalità AI di Google Search. Questa innovazione promette di migliorare l’esperienza di ricerca, rendendo le informazioni più accessibili e facili da comprendere.

Copilot Search: una sintesi intelligente dei risultati

La nuova funzione sviluppata da Microsoft si basa su un’intelligenza artificiale avanzata che combina la ricerca tradizionale con quella generativa. L’obiettivo è fornire agli utenti risposte dettagliate a domande complesse, ma con un tocco più conversazionale, facilitando così l’esplorazione approfondita degli argomenti senza la necessità di ricominciare da capo. Con Copilot Search, le ricerche diventano più fluide e interattive, permettendo infatti agli utenti di navigare attraverso i risultati più pertinenti senza frustrazioni.

Seguici su Google News Ricevi i nostri aggiornamenti direttamente nel tuo feed di

notizie personalizzato

Microsoft sottolinea che questa nuova funzionalità offre un sommario facilmente comprensibile che riassume i punti critici delle informazioni trovate. Non solo vengono forniti risposte chiare, ma anche una disposizione intelligente dei dati, inclusi link a fonti verificate. Inoltre, Copilot Search arricchisce l’esperienza con dati visivi e multimediali come immagini e video pertinenti, rendendo la ricerca ancora più informativa.

Suggerimenti interattivi per una ricerca più efficace

Oltre a fornire risposte dettagliate, Copilot Search è progettato per presentare suggerimenti utili che accompagnano le risposte. Questi suggerimenti compaiono come temi cliccabili, consentendo agli utenti di effettuare ricerche successive con facilità e di approfondire ulteriormente i propri interessi. Questo approccio interattivo mira a invogliare l’utente a esplorare di più, rendendo l’intero processo di ricerca più coinvolgente e personalizzato.

Con questo sistema, l’utente non è più solo un cercatore d’informazioni, ma diventa un interlocutore attivo, con la possibilità di interagire in modo diretto e dinamico con la piattaforma. Questa novità potrebbe davvero fare la differenza nel modo in cui le persone utilizzano i motori di ricerca quotidianamente.

Disponibilità e utilizzo di Copilot Search

La funzionalità Copilot Search è accessibile a tutti gli utenti di Bing sia su desktop che su mobile, a differenza della modalità AI di Google che può avere limitazioni. Microsoft invita gli utenti a provare questa nuova esperienza di ricerca semplicemente visitando la pagina principale di Bing, inserendo una query e scegliendo il filtro Copilot Search tra i risultati. Questo attiverà un’interfaccia stile chatbot che presenta un riepilogo generato dall’AI, completo di link alle fonti e una casella di testo per ulteriori domande.

Questa iniziativa di Microsoft rappresenta un significativo passo avanti nella sperimentazione di nuove modalità di interazione con le tecnologie di ricerca. La possibilità di ottenere risposte più funzionali e personalizzate potrebbe cambiare le abitudini degli utenti, rendendo Bing una scelta sempre più interessante per chi cerca informazioni sul web.