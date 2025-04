Microsoft lancia Copilot per Gaming: un nuovo assistente per gli appassionati di videogiochi

Microsoft ha avviato la sperimentazione di una versione preliminare del suo assistente Copilot dedicato all’esperienza di gioco. Recenti informazioni da fonti vicine ai piani di Xbox rivelano che i dipendenti dell’azienda possono accedere all’assistente attraverso l’app mobile di Xbox. Sebbene l’interfaccia assomigli a quella del chatbot Copilot già esistente, questa nuova funzionalità è progettata per integrarsi profondamente con l’account Xbox degli utenti.

Una nuova dimensione per il gaming

Copilot per Gaming è stato annunciato il mese scorso e si prevede che sarà disponibile su diversi dispositivi, comprese le console Xbox. La funzione principale di questo assistente sarà quella di accompagnare i giocatori durante le sessioni di gioco, aiutandoli a scaricare e avviare titoli, oltre a fornire suggerimenti utili. Grazie a questa nuova funzionalità, gli utenti potranno consultare facilmente i loro successi recenti su Xbox, ricevere consigli su quali giochi provare in base alla loro storia di gioco e accedere a suggerimenti pratici su come completare le sfide più difficili. Non mancherà, inoltre, la possibilità di scaricare e installare giochi direttamente sulla console Xbox.

Quella che è attualmente in fase di test per i dipendenti Microsoft potrebbe subire modifiche prima di essere rilasciata al pubblico. L’interfaccia, infatti, è concepita per garantire un’ampia interazione. Gli utenti possono interagire con il chatbot di Xbox digitando domande o usando la voce. È anche possibile scegliere tra diverse voci, da quelle energiche a quelle più tranquille. Anche se la versione animata del personaggio Copilot non è ancora integrata, Microsoft ha in programma di sviluppare queste innovazioni in futuro.

Funzionalità all’avanguardia e potenziale visivo

Microsoft prevede di ampliare ulteriormente le capacità del proprio Copilot per Gaming. Una delle funzioni più interessanti in fase di sviluppo è Copilot Vision, che permetterebbe all’assistente di analizzare ciò che i giocatori vedono durante il gioco sui PC. Se riuscirà a realizzare questa funzionalità, gli utenti potranno ricevere suggerimenti dettagliati e personalizzati per migliorare la loro tecnica in titoli famosi come Overwatch 2 o Minecraft.

Attualmente, il Copilot per Gaming sarà presto disponibile per gli Xbox Insider, e Microsoft intende apportare modifiche continue sulla base del feedback ricevuto dagli utenti. Sebbene non siano stati forniti dettagli sulla data di rilascio ufficiale per le console Xbox, è chiaro che il progetto è ancora in fase embrionale e i tempi di attesa potrebbero essere lunghi.

Xbox e Battle.net: un nuovo capitolo per i giochi PC

Un’importante novità nell’ecosistema dei giochi PC è rappresentata dalla crescente presenza dei titoli Xbox su Battle.net, la piattaforma di Blizzard. Inizialmente, Battle.net ospitava solo una manciata di giochi, ma sta rapidamente diventando la piattaforma preferita da Microsoft per i videogiochi, sia nuovi che già esistenti. Recentemente, si è registrato il lancio di “Avowed” su Battle.net e, a breve, anche “Sea of Thieves” sarà disponibile sulla stessa piattaforma.

La cosa interessante è che questi nuovi ingressi non appartengono né a Activision né a Blizzard e sono accessibili per gli abbonati a Game Pass. In precedenza, per scaricare titoli di Game Pass su PC, era necessario utilizzare l’app Xbox o il Microsoft Store. La disponibilità su Battle.net segna un cambiamento significativo, poiché Microsoft sembra quindi disposta ad ampliare l’accesso a Game Pass attraverso diverse piattaforme.

Al di là di questi due titoli, anche “Doom: The Dark Ages” e “The Outer Worlds 2” sono attesi al lancio su Battle.net, consentendo agli abbonati di scaricarli con facilità tramite questo client. L’integrazione con Battle.net cambia radicalmente il modo in cui i giocatori accedono ai titoli Xbox, consegnando loro un maggior numero di opzioni.

La strategia di Microsoft nel panorama gaming

È difficile prevedere se Microsoft intenda abbandonare completamente il Microsoft Store e l’app Xbox per le installazioni di Game Pass. Tuttavia, la strategia di aprire i propri titoli a una vasta base di utenti di Battle.net potrebbe rappresentare un’opportunità interessante. Con milioni di utenti attivi sul registro Battle.net, la compagnia è ora in grado di ampliare la propria offerta e attirare nuovi giocatori interessati a titoli multipiattaforma.

La decisione di includere i giochi Xbox nel lancio Battle.net dimostra un’apertura strategica da parte di Microsoft: non solo come editore di giochi, ma anche come piattaforma in grado di offrire una maggiore versatilità per i suoi utenti. Con il panorama del gaming che continua ad evolversi, monitoreremo le ulteriori mosse di Microsoft e le reazioni della comunità videoludica rispetto a queste nuove iniziative.