Microsoft celebra il cinquantesimo anniversario con un Copilot rinnovato e potenziato

In occasione del suo cinquantesimo anniversario, Microsoft ha lanciato una serie di aggiornamenti per il servizio Copilot, rendendolo più competitivo rispetto a strumenti come ChatGPT e Claude. Questa nuova versione dell’assistente AI introduce una vasta gamma di miglioramenti, tra cui funzionalità di memoria, personalizzazione, azioni web, creazione di contenuti audio, analisi visive e ricerca approfondita. L’obiettivo è quello di fornire un’esperienza utente più ricca e centrata sulle esigenze personali.

La nuova funzione di memoria per una maggiore personalizzazione

Una delle funzionalità principali che emergono dal recente aggiornamento è la memoria. Grazie a questa novità, Copilot sarà ora in grado di memorizzare le preferenze e gli interessi degli utenti, registrando anche informazioni personali come il compleanno. Questo permetterà all’assistente di offrire risposte e consigli mirati, nonché di formulare suggerimenti proattivi basati sui dati personali raccolti. Gli utenti hanno anche la possibilità di selezionare quali informazioni desiderano che siano memorizzate o di disattivare totalmente questa funzione, garantendo così un maggior controllo sulla propria privacy.

Microsoft ha comunicato che la volontà è quella di rendere Copilot sempre più personale. È stato anticipato che, in un futuro prossimo, gli utenti potrebbero addirittura avere la possibilità di scegliere un aspetto personalizzato per il loro assistente, ma al momento non sono stati forniti dettagli su come potrebbe manifestarsi questa caratteristica, lasciando spazio all’immaginazione.

Potenza rinnovata e nuove funzioni

Oltre al focus sulla personalizzazione, Copilot ha ricevuto aggiornamenti significativi che ne aumentano le capacità. Una delle innovazioni più interessanti è la funzione “Azioni”, che consente all’assistente di eseguire compiti direttamente tramite un browser web. Questa funzione si avvicina a ciò che offrono modelli come l’Operatore di OpenAI o il nuovo modello Nova Act di Amazon. Con questa opzione, Copilot potrà gestire prenotazioni di biglietti per eventi, riservare tavoli in ristoranti e realizzare acquisti. Abbinato a una nuova funzionalità dedicata allo shopping, Copilot sarà in grado di ricercare prodotti, trovare offerte e confrontare prezzi.

In aggiunta, Copilot Vision, introdotto nel tool web a dicembre 2024, sta ampliando la sua disponibilità anche nelle applicazioni per Windows e mobile. Su Windows, l’assistente sarà capace di “vedere” ciò che appare sullo schermo degli utenti, interagendo con file e contenuti per rispondere a domande in modo più efficace. Mentre su dispositivi iOS e Android, potrà discutere di tutto ciò che è visibile attraverso la fotocamera del telefono o le immagini presenti nella galleria.

Ricerca approfondita e produzione audio

Un’ulteriore miglioria è rappresentata dalla funzione “Ricerca approfondita”, che consente a Copilot di analizzare una grande quantità di documenti e fonti online, facilitando l’approccio a progetti complessi. Le capacità di ricerca dell’assistente saranno integrate con Bing, consentendo di generare risposte potenziate dall’intelligenza artificiale all’interno del motore di ricerca. Un aspetto innovativo è la possibilità di generare contenuti audio in formato podcast per spiegare determinate tematiche, insieme a una nuova funzione chiamata “Pagine”, che permetterà di organizzare note e ricerche in un singolo spazio digitale.

Microsoft ha annunciato l’implementazione di molte di queste nuove funzionalità a partire da oggi, con versioni iniziali che saranno migliorate nei prossimi giorni e mesi. La disponibilità potrà variare a seconda delle caratteristiche, delle piattaforme e dei mercati. Sebbene queste innovazioni non siano nuove per il settore dell’intelligenza artificiale, l’accorpamento di tutti gli aggiornamenti in un colpo solo evidenzia la volontà di Microsoft di restare al passo con la concorrenza e di ottimizzare il proprio investimento in OpenAI.